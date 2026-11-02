ETV Bharat / bharat

आप के तीन विधायक BJP में शामिल, पूनिया बोले- पार्टी पंजाब में '3-C' पर फोकस करेगी

नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा बीजेपी में शामिल हो गए ( IANS )

नई दिल्ली: पिछले दो दिनों में आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पंजाब के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं. कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल हुए.

इस दौरान बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और पंजाब इंचार्ज सतीश पूनिया, को-इंचार्ज वीरेंद्र सचदेवा और पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों मौजूद रहे.

अमृतसर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह एक पूर्व आईपीएस अधिकारी (1998 बैच) हैं, जिन्होंने 2021 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया. 2021 में अपने इस्तीफे के बाद, वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए. उन्होंने कहा, 'आज पंजाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है.'

मैं आम आदमी पार्टी में इंटर्नशिप कर रहा था, अब भाजपा में हूं: कुंवर विजय प्रताप सिंह

अब केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का वादा किया है. अमित शाह ने कहा कि अगर नक्सलवाद खत्म किया जा सकता है और आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है, तो ड्रग्स की समस्या को भी निश्चित रूप से खत्म किया जा सकता है.

बीजेपी ने एंटी-ड्रग्स कैंपेन के जरिए सभी 117 असेंबली सीटों पर ड्रग्स का मुद्दा उठाया और लोगों में जागरूकता फैलाई. लोगों ने इस पर सवाल उठाए, यह देखते हुए कि आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे ही वादे किए थे. केजरीवाल ने दावा किया था कि वह 90 दिनों के अंदर ड्रग्स की समस्या को खत्म कर देंगे, लेकिन वे फेल हो गए.

भारतीय जनता पार्टी पंजाब में '3 सी' पर फोकस कर रही है: 'चिट्टा' (ड्रग्स), करप्शन, और क्राइम.

एक नवंबर को हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 60 साल हो गए. आज, हरियाणा खेल और निवेश के मामले में पंजाब से आगे निकल गया है. पंजाब के लोग हरियाणा को देखते हैं और वहां समृद्धि, शांति, कल्याण, रोजगार और निवेश में वृद्धि देखते हैं. भाजपा पंजाब के पुराने गौरव को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा, 'आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के लोगों के सामने बेनकाब हो गई. आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, जबकि भाजपा के लिए समर्थन का एक अंडरकरंट मौजूद है. पंजाब में नशाखोरी सबसे बड़ी चुनौती है. राज्य के युवा बर्बाद हो रहे हैं.

'पंजाबियत' (पंजाब का सार) खतरे में है. हर जगह अराजकता है. राज्य में 'ड्रग्स साम्राज्य' कायम हो गया है. जबरन वसूली एक व्यापार बन गई है. गैंगस्टर सरकार का हिस्सा बन रहे हैं. बेरोजगारी चरम पर है, और औद्योगिक क्षेत्र ध्वस्त हो गया. पंजाब के लोग हर संभव तरीके से पीड़ित हैं. हमें राज्य में शांति और समृद्धि बहाल करने की जरूरत है.

केवल भाजपा और पीएम मोदी के विजन से ही पंजाब में शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है. राज्य हर क्षेत्र में पिछड़ गया है. हमें इसे ऊपर उठाना होगा और विकास के रास्ते पर लाना होगा ताकि यह एक बार फिर देश की तरक्की में अहम योगदान दे सके.

मैंने पिछले पांच साल आम आदमी पार्टी के साथ 'इंटर्नशिप' में बिताए हैं. आज मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं. इन पांच सालों में मैंने जो सीखा, और 22 साल पुलिस ऑफिसर के तौर पर जो अनुभव मिला, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब को 'रंगला पंजाब' (एक खुशहाल और खुशहाल पंजाब) बनाने के लिए काम करूंगा. अब हम बीजेपी परिवार का हिस्सा हैं, और हमें जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, हम उन्हें पूरा करेंगे.

चेतन सिंह जौरामाजरा

चेतन सिंह जौरामाजरा चेतन सिंह जौरामाजरा समाना (पटियाला जिला) के विधायक हैं. उन्होंने पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया है और कई दूसरी जिम्मेदारियां भी संभाली हैं.

उन्होंने कहा, 'पंजाब बहादुर योद्धाओं की धरती है, फिर भी आज यहां नशाखोरी, गैंगस्टर और क्राइम का बोलबाला है.' पिछले पांच सालों में राज्य सरकार का एक भी मंत्री डर के मारे किसी भी केंद्रीय मंत्री से मिलने नहीं गया. सिर्फ 881 'मोहल्ला क्लीनिक' खोलने के लिए 3,000 ग्रामीण डिस्पेंसरी बंद करना विकास नहीं है.

स्कीमें अनाउंस तो होती हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि वे असल में जमीन पर कैसे लागू हो रही हैं. भ्रष्टाचार और घोटाले बहुत ज़्यादा हैं. इस सरकार में पंजाब में एक भी नई इंडस्ट्री नहीं लगी है. हम पीएम मोदी की स्कीमों को घर-घर तक पहुंचाएंगे और पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाएंगे. हम इसे एक जिंदादिल, खुशहाल पंजाब (रंगला पंजाब) में बदल देंगे.

हरमीत सिंह पठानमाजरा

हरमीत सिंह पठानमाजरा सनौर विधानसभा (पटियाला) सीट से विधायक हैं. वे पहले सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अकाली दल की यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं. उन्होंने कहा, 'पंजाब में जो कोई भी राज्य की भलाई की बात करता है उसके पंख काट दिए जाते हैं.'

हम सिर्फ 'उड़ता पंजाब' (राज्य के ड्रग्स संकट का जिक्र) नहीं बनाएंगे. हम 'उभरता पंजाब' (उभरता पंजाब) बनाएंगे. हमें ड्रग्स और भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा. आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारी कर्ज जमा करके राज्य को बुरी हालत में डाल दिया है. अकेले इस सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया है. हमें इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा. मैं राज्य के बाहर रहने वालों से भी अपील करता हूं कि वे पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाने में हमारी मदद करें, ताकि हम एक खुशहाल, उभरता हुआ पंजाब बना सकें.