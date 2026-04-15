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देहरादून से दिल्ली की राह हुई आसान, लेकिन ये गलती न करें आप, इनसे भी जरा बचकर

देहरादून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजरते वक्त 12 किलोमीटर का तक मिलेगा अद्भुत अनुभव, लेकिन कई बातों का रखना होगा ध्यान, देहरादून से किरणकांत की रिपोर्ट

DELHI DEHRADUN ECONOMIC CORRIDOR
दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रहें सावधान (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 8:48 PM IST

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देहरादून: दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को उद्घाटन के बाद आधिकारिक रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. करीब 112 किलोमीटर लंबा यह आधुनिक मार्ग अब उत्तराखंड और दिल्ली के बीच यात्रा को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुगम और तेज बना रहा है. इस एक्सप्रेसवे के खुलते ही यात्रियों पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

काफी संख्या में लोग इस नए एक्सप्रेसवे या कोरिडॉर का अनुभव लेने के लिए निकल रहे हैं. यह कॉरिडोर न केवल समय की बचत करता है. बल्कि, सफर को भी बेहद आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगा. हालांकि, अभी इस मार्ग पर कई आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं. जैसे खाने-पीने के ठिकाने, विश्राम स्थल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं.

इसके बावजूद लोग इस मार्ग की खूबसूरती और तेज रफ्तार का आनंद लेने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. जो इसे खास बना रहा है, लेकिन इस मार्ग पर चलते समय आप कुछ बातों को ध्यान जरूर रखें. खासकर एलिवेटिड रोड पर जहां बंदरों की एक बड़ी फौज आपको मिल सकती है. यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी.

Delhi Dehradun Economic Corridor
जंगलों के बीच से गुजरता एक्सप्रेसवे (फोटो- ETV Bharat)

शिवालिक की वादियों में 12 किलोमीटर का अद्भुत अनुभव: इस पूरे मार्ग का सबसे खास और आकर्षक हिस्सा 12 किलोमीटर लंबा वो कॉरिडोर है, जो शिवालिक पहाड़ियों के बीचों-बीच से होकर गुजरता है. ऊंचाई पर बना यह मार्ग यात्रियों को ऐसा अनुभव कराता है, मानो वो पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए गुजर रहे हों.

चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की श्रृंखला और प्राकृतिक सुंदरता... इस सफर को यादगार बना देती है. यही कारण है कि इस हिस्से में लोग रुककर फोटो खींचने, वीडियो बनाने और प्रकृति का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही उत्साह कई बार खतरे का कारण बन जाता है.

तेज गति से चलने वाले इस मार्ग पर अचानक वाहन रोकना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. पीछे से आ रही गाड़ियां तेज रफ्तार में होती हैं और अचानक रुकावट से गंभीर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे इस आकर्षण में पड़कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें.

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देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का नजारा (फोटो- NHAI)

उद्घाटन से पहले हादसे ने बढ़ाई चिंता और चेतावनी: इस कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले ही एलिवेटेड सड़क पर एक सड़क हादसा सामने आया था. जिसने प्रशासन की चिंता को और बढ़ा दिया. इस घटना के बाद परिवहन विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग तीनों ने मिलकर यात्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से गुजरते वाहन (फोटो- ETV Bharat)

विभाग का कहना है कि यह मार्ग भले ही आधुनिक और सुरक्षित तकनीक से तैयार किया गया हो, लेकिन इसकी संरचना और आसपास का वातावरण इसे संवेदनशील भी बनाता है. ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि नियमों का पालन ही इस मार्ग पर सुरक्षित यात्रा की कुंजी है. लगातार निगरानी और गश्त के जरिए भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है. ताकि, किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

बंदर और लंगूर बने नई चुनौती: यह कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक से होकर गुजरता है. जिसके कारण यहां वन्यजीवों की सक्रियता हमेशा रहती है. खासतौर पर बंदर और लंगूर इस मार्ग पर बड़ी संख्या में देखे जाते हैं. जंगल के बीच से गुजरने और ऊंचाई पर बने होने की बावजूद भी ये जानवर आसानी से एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाते हैं.

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पेड़ पर चढ़ा बंदर (फोटो- ETV Bharat)

जो कभी भी अचानक सामने आ सकते हैं. उनकी यह गतिविधि वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा कर सकती है. कई बार ये जानवर समूह में सड़क पर आ जाते हैं. जिससे तेज रफ्तार वाहनों को संभालना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि प्रशासन और वन विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

"लोगों को वैसे तो हर मार्ग पर चलना ही सावधानी से चाहिए. किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है."- राजीव धीमान, मुख्य वन अधिकारी, शिवालिक क्षेत्र

क्यूं आ रहे हैं बंदर? राजाजी राष्ट्रीय पार्क के पूर्व निदेशक सनातन सोनकर बताते हैं कि 'बंदर और लंगूर ऐसे जानवर हैं, जिन्हें किसी एक जगह सीमित नहीं किया जा सकता.' उन्होंने स्पष्ट किया कि 'जहां बड़े जानवर जैसे हाथी निर्धारित रास्तों से गुजरते हैं, वहीं बंदर और लंगूर अपनी फुर्ती एवं छलांग लगाने की क्षमता के कारण कहीं भी पहुंच सकते हैं.'

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पेड़ पर आराम फरमाता लंगूर (फोटो- ETV Bharat)

'यह इलाका उनका प्राकृतिक आवास है और वे इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं. ऐसे में ये जरूरी है कि इंसान अपनी आदतों में बदलाव लाए और इन परिस्थितियों के अनुरूप सतर्कता बरतें.' साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन जानवरों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए. साथ ही वे कहते हैं कि 'लोग गाड़ी रोक कर इन्हें कुछ खाने के लिए तो बिल्कुल न दें.'

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लगूरों की टोली (फोटो- ETV Bharat)

परिवहन विभाग की एडवाइजरी, हर नियम का पालन जरूरी: परिवहन विभाग ने इस मार्ग पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीच रास्ते में वाहन रोकना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना और सड़क किनारे बिना वजह पार्किंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

पैदल चलने की भी अनुमति नहीं है. यदि किसी आपात स्थिति में वाहन रोकना पड़े तो उसे सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर लगाकर संकेत लाइट चालू करें और सहायता के लिए हेल्पलाइन या गश्ती दल से संपर्क करें. इसके अलावा सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य बताया गया है और वाहन चलाते समय पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

रात में ड्राइविंग और ढलान वाले क्षेत्रों में बरतें अतिरिक्त सावधानी: परिवहन विभाग का कहना है कि रात के समय इस मार्ग पर वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. सामने से आ रहे वाहनों के दौरान हल्की रोशनी का उपयोग करें और सड़क पर बने संकेतों पर ध्यान दें. यदि थकान या नींद महसूस हो, तो यात्रा जारी रखने के बजाय कुछ समय के लिए रुककर आराम करना बेहतर है

देहरादून में प्रवेश करते समय आशारोड़ी के पास लगातार ढलान वाला क्षेत्र है. जहां वाहन की गति को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी हो जाता है. तेज रफ्तार यहां दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसलिए चालक को पूरी सतर्कता के साथ वाहन चलाना चाहिए.

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शिवालिक की वादियों से गुजरता दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (फोटो- NHAI)

सुरंग, मोड़ और निर्माण स्थलों पर विशेष ध्यान जरूरी: देहरादून के प्रवेश द्वार पर डाटकाली मंदिर के पास सुरंग का हिस्सा भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण बिंदु है. यहां वाहन चलाते समय सुरंग में प्रवेश से पहले लाइट चालू करना जरूरी है और सुरंग के अंदर तथा बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए.

इसके अलावा मोड़ या घुमावदार रास्तों पर ओवरटेक करने से बचने की सख्त सलाह दी गई है. क्योंकि, यह दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकता है. जहां-जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां लगे संकेतों का पालन करना अनिवार्य है. आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है. ताकि, अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में टक्कर से बचा जा सके.

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दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर (फोटो- ETV Bharat)

वन्यजीव संरक्षण और स्वच्छता का रखें ध्यान: चूंकि यह मार्ग जंगल के नजदीक से गुजरता है, तो इसलिए अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचने और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की गई है. रात के समय विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि, उस समय जानवरों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं.

इसके साथ ही सड़क पर कचरा न फेंकने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी सख्त हिदायत दी गई है. ये न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून में उद्घाटन मौके पर जनता से यह अपील कर चुके हैं.

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पीएम मोदी की अपील (फोटो- ETV Bharat GFX)

सावधानी से ही सुरक्षित और सुखद होगा सफर: उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की मानें तो देहरादून-दिल्ली कॉरिडोर आधुनिक विकास और तेज रफ्तार यात्रा का प्रतीक बनकर उभरा है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है. यह मार्ग जितना आकर्षक है, उतना ही संवेदनशील भी है.

इसलिए यात्रियों को हर नियम का पालन करते हुए सतर्कता के साथ सफर करना चाहिए. हम लगातार स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि यदि लोग नियमों का पालन करेंगे तो यह मार्ग न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि लंबे समय तक लोगों को सुविधा और आनंद प्रदान करता रहेगा.

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