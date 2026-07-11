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लाल किले को मिली बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली में मच गया हड़कंप; बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने पूरे लाल किला परिसर और आसपास के इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया. कई घंटों तक चले सघन जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिसके बाद राहत की सांस ली गई. फिलहाल पुलिस धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके मकसद का पता लगाने में जुटी है.

मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरा कॉल सबसे पहले मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया था. कॉल करने वाले ने दावा किया कि लाल किले को बम से उड़ाया जाएगा. सूचना को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा. इसके बाद उत्तरी जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी.

लाल किले के पूरे परिसर की बारीकी से हुई जांच

सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और स्थानीय पुलिस की टीमों ने लाल किले के पूरे परिसर की बारीकी से जांच की. स्मारक के प्रवेश द्वारों, पर्यटक क्षेत्रों और आसपास के संवेदनशील स्थानों की तलाशी ली गई. जांच पूरी होने के बाद किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच में इस धमकी को फर्जी माना, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है.