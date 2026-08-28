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रेस कोर्स के बीआर कैंप पर मंडराया बेघर होने का खतरा, रक्षाबंधन पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं महिलाएं

आशियाना बचाने की गुहार लेकर राहुल गांधी से मिलने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचीं बीआर कैंप की महिलाएं.

रक्षाबंधन पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं बीआर कैंप की महिलाएं
रक्षाबंधन पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचीं बीआर कैंप की महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 9:51 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इन दिनों अतिक्रमण और तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इसी बीच, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दिल्ली के रेस कोर्स स्थित बीआर कैंप से बेघर होने की कगार पर खड़ी कुछ असहाय महिलाएं अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचीं. हाथों में पूजा की थाली और राखी थामे इन महिलाओं का उद्देश्य लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करना था, ताकि वे उनसे अपनी दर्द साझा कर अपने उजड़ते आशियाने को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा सकें.

डेढ़ महीने की मोहलत और सिर से छत छिनने का डर

बीआर कैंप से आई महिलाओं ने हाथों में राखियां और फूलों की थाली लेकर कांग्रेस नेता से गुहार लगाई. प्रदर्शन में शामिल शगुफ्ता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "हम राहुल गांधी से मिलने आए हैं और उनके लिए राखियां व फूलों की थाल लेकर पहुंचे हैं. हम हर संभव तरीके से उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे आशियाने बचाए जाएं.''

शगुफ्ता ने आगे कहा,'' हमारे घर रेस क्लब के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं. हमें खाली करने के लिए मात्र डेढ़ महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और धमकी दी जा रही है कि यदि हमने खुद जगह खाली नहीं की, तो अधिकारी खुद बुलडोजर चलाकर ढांचे ध्वस्त कर देंगे. ऐसे में हमारे सामने रोजी-रोटी और सिर छिपाने का गंभीर संकट पैदा हो गया है.''

वैकल्पिक आवास की मांग

पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वे अपनी फरियाद लेकर विशेष तौर पर राहुल गांधी के पास आई हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह गरीबों की आवाज को सुनेंगे और मंच देंगे. महिलाओं ने प्रशासन के समक्ष मांग रखी है कि यदि उनके मौजूदा घरों को हटाया जा रहा है, तो बेघर होने से बचाने के लिए उन्हें आसपास ही उचित वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई और परिवारों का जीवन-यापन प्रभावित न हो.

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के पॉश इलाकों के पास स्थित झुग्गी-झोपड़ी और बस्तियों के विस्थापन का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. विपक्षी दलों द्वारा लगातार गरीबों के अधिकारों और उनके पुनर्वास का मुद्दा उठाया जा रहा है.

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