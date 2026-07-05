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हैदराबाद: निवेश की आड़ में धोखाधड़ी, 48 फीसदी प्रॉफिट का लालच, आरोपी गिफ्तार

इस पर यकीन करने वाले सैकड़ों पीड़ितों ने करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए. कुछ ने सोना और खेत बेच दिए और एक करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किए. कंपनी के लोगों ने कुछ महीने प्रॉफिट दिया लेकिन पिछले साल सितंबर से पेमेंट बंद कर दिया. जब पीड़ितों ने पैसे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे थोड़ी देर से देंगे. उसके बाद, जब ऑफिस में सब गायब हो गए तो पीड़ितों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है.

वह ऑनलाइन समेत कई चैनलों पर ऐड देता था जिसमें अपनी स्कीमों के बारे में बताता था. उसने ऐड दिया कि प्लान ए के तहत इन्वेस्टमेंट पर 18 परसेंट प्रॉफिट होगा. प्लान बी के तहत 30 परसेंट और प्लान सी के तहत 48 परसेंट सालाना प्रॉफिट होगा.

पुलिस के अनुसार नेनावत भूपाल नायक, महबूबाबाद जिले के कुरावी मंडल के कंडीकोंडा का रहने वाला था. वह शेयर मार्केट एनालिस्ट का काम करता था. उसने कम समय में पैसा कमाने का प्लान बनाया. 2020 में उसने दो कंपनियां खोली. उसने कुकटपल्ली और कोंडापुर में करीब 30 कर्मचारियों और हाई-टेक इक्विपमेंट के साथ ऑफिस खोले.

हैदराबाद: एक लाख इन्वेस्ट करने पर मोटी रकम बतौर लाभ लौटाने का झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों को ठगने के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि जालसाज ने दो कंपनियों के नाम पर देश भर में करीब 6 हजार लोगों को ठगा जिसमें माना जा रहा है कि 1500 तक तेलुगु राज्यों से हैं.

हैदराबाद के मोकिला के रहने वाले रिटायर्ड नेवी ऑफिसर संजीव गुप्ता और 10 अन्य लोगों ने भोपाल नाइक की बातों पर यकीन करके इन दोनों कंपनियों में 4.51 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिए. पीड़ितों की शिकायत पर 15 जून को साइबराबाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. पुलिस को शक था कि आरोपी ने न सिर्फ तेलुगु राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी फ्रॉड किया है.

पीड़ित सुभाष रेड्डी ने कहा,'मैंने 2022 में अपने दोस्त के जरिए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था. मेरे, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर कुल 2 करोड़ रुपये हैं. हमने अक्टूबर से पेमेंट रोक दिया. हमने तीन महीने तक सब्र से इंतजार किया. बाद में पता चला कि वह इसमें फ्रॉड कर रहा था. हमने थोड़ी जांच की. पता चला कि इसमें 20 शेल कंपनियां और 30 से 40 अलग-अलग अकाउंट हैं. कहा जाता है कि पूरे देश में 6,000 पीड़ित हैं.'

जब गुजरात में केस दर्ज हुआ. भूपाल के भागने का शक था. लुकआउट नोटिस जारी किए गए. 10 दिन पहले जब आरोपी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर दूसरी जगहों पर जाने की कोशिश की तो गुजरात पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई. यह जानकारी मिलने पर साइबराबाद ईओडब्ल्यू पुलिस भूपाल को पीटी वारंट पर हैदराबाद ले आई और आरोपी को रिमांड पर ले लिया. पीड़ितों ने बताया कि इस धोखाधड़ी में भूपाल की मदद अतलुरी प्रसन्ना, नेनावत राजानी, नेनावत बाबू नाइक, नेनावत अनुषा, दांतू रामबाबू, शंकर राव और दूसरे लोगों ने की थी.

मुख्य आरोपी भूपाल नायक ने 2023 का विधानसभा चुनाव दोर्नाकल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था. उसने विधानसभा क्षेत्र में किसान परिवार के नाम पर कुछ कैंपेन प्रोग्राम किए थे. उसने मंडल लेवल के एजेंटों को बाइक बांटी थी. गांवों में पीने के पानी के लिए बोरिंग खोदकर और स्टूडेंट्स को बस पास बांटकर उसने कैंपेन प्रोग्राम से धूम मचा दी थी. वही शख्स, जिसने देश भर में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ठगे, गिरफ्तार हो गया और दोर्नाकल विधानसभा क्षेत्र के लोग सदमे में हैं.