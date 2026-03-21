श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की
पूरे कश्मीर में ईद-उल-फितर का जश्न बहुत खुशी के साथ मनाया गया. हजारों लोगों ने हजरतबल दरगाह में नमाज अदा की.
Published : March 21, 2026 at 1:24 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में शनिवार को हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की. हालांकि श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं थी. पूरे इलाके में त्योहार का माहौल होने से लोग मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह-सुबह से जमा होकर ईद की नमाज पढ़ने लगे.
जम्मू और कश्मीर सहित दुनिया भर के मुसलमान इस्लामी कैलेंडर में शव्वाल के पहले दिन ईद-उल-फितर मनाते हैं, जो रमजान के पवित्र महीने का समापन होता है. घाटी में सबसे बड़ी सभा श्रीनगर में डल झील के किनारे हजरतबल मस्जिद में हुई.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर में डल झील के किनारे हजरतबल दरगाह पर नमाज में शामिल हुए. लेकिन श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज की इजाजत नहीं थी, जहां घाटी के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को संबोधित करना था.
अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुबह 10 बजे जमात की नमाज और सुबह 9 बजे कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के विशेष उपदेश की घोषणा की थी. लेकिन मीरवाइज ने बताया कि उन्हें घर पर ही नजरबंद रखा गया है, जबकि जामिया को ईद की नमाज के लिए लगातार सात सालों से नमाज पढ़ने वालों के लिए बंद कर दिया गया है.
उन्होंने कहा, "प्रतिबंधों और नजरबंदी के बीच लगातार सातवें साल जामा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक लगी हुई है." जश्न का दिन मुसलमानों के लिए दुख और इनकार में बदल गया. अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "यह हमारे समय की विडंबना है कि जो लोग हमारी मस्जिदों और ईदगाहों पर ताला लगाते हैं, वही सबसे पहले हमें ईद मुबारक कहते हैं." अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने एक बयान में मस्जिद में ईद की नमाज पर लगी पाबंदियों की कड़ी निंदा की और इस स्थिति को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया.
अंजुमन ने कहा, “…ऐसे कदम लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के मौलिक अधिकार को कमजोर करते हैं.” लोगों को ईद की बधाई देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शांति और खुशहाली की दुआ की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "ईद मुबारक! ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह पवित्र त्योहार त्याग की महान भावना और बांटने की खुशी का प्रतीक है. ईद सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशी लाए."
अपने अभिवादन में सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि ईद ऐसे समय में मनाई जा रही है जब मुसलमान 'मुश्किल' समय का सामना कर रहे हैं, उन्होंने ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़े पश्चिम एशिया में संघर्ष का जिक्र किया.
उन्होंने कहा, “सभी को ईद मुबारक, खासकर आज ईद मनाने वालों को. यह ईद बहुत मुश्किल समय में है और यह सोचने और एकता का समय है. यह पवित्र दिन शांति का संदेश दे और इस गलत युद्ध के दर्द और तकलीफ का अंत करे.” इस साल यह त्योहार संघर्ष के माहौल में आ रहा है, जिसमें मुसलमान पश्चिम एशिया में स्थिरता और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
ईरान में चल रहे युद्ध की शुरुआत अमेरिका-इजराइली हमलों से हुई, जिसमें देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. इससे ईद का जश्न खास तौर पर शिया मुसलमानों के बीच फीका पड़ गया है.
उनकी हत्या के विरोध में घाटी में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कई दिनों तक रोक लगा दी और शिक्षा संस्थान बंद कर दिए. मुस्लिम बहुल इलाके में त्योहार का माहौल था, लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे. बच्चे अपने परिवार के साथ बाजारों में भीड़ लगाए हुए देखे गए.
ईद फारसी नव वर्ष नवरोज के एक दिन बाद आती है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत और प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक है. बडगाम में एक शिया मुस्लिम ने कहा, “लेकिन हमारा दिल दुख रहा है.” बडगाम में कई दूसरे जिलों के साथ-साथ काफी शिया आबादी रहती है जो नवरोज मनाते हैं. लेकिन इस साल, यह त्योहार युद्ध की छाया में डूब गया, जिससे जश्न फीका पड़ गया. उन्होंने कहा, "हमारे रहबर (खामेनेई की हत्या) का सदमा और दुख हमको है."
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