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श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में शनिवार को हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की. हालांकि श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं थी. पूरे इलाके में त्योहार का माहौल होने से लोग मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह-सुबह से जमा होकर ईद की नमाज पढ़ने लगे.

जम्मू और कश्मीर सहित दुनिया भर के मुसलमान इस्लामी कैलेंडर में शव्वाल के पहले दिन ईद-उल-फितर मनाते हैं, जो रमजान के पवित्र महीने का समापन होता है. घाटी में सबसे बड़ी सभा श्रीनगर में डल झील के किनारे हजरतबल मस्जिद में हुई.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर में डल झील के किनारे हजरतबल दरगाह पर नमाज में शामिल हुए. लेकिन श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज की इजाजत नहीं थी, जहां घाटी के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को संबोधित करना था.

अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुबह 10 बजे जमात की नमाज और सुबह 9 बजे कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के विशेष उपदेश की घोषणा की थी. लेकिन मीरवाइज ने बताया कि उन्हें घर पर ही नजरबंद रखा गया है, जबकि जामिया को ईद की नमाज के लिए लगातार सात सालों से नमाज पढ़ने वालों के लिए बंद कर दिया गया है.

उन्होंने कहा, "प्रतिबंधों और नजरबंदी के बीच लगातार सातवें साल जामा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक लगी हुई है." जश्न का दिन मुसलमानों के लिए दुख और इनकार में बदल गया. अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "यह हमारे समय की विडंबना है कि जो लोग हमारी मस्जिदों और ईदगाहों पर ताला लगाते हैं, वही सबसे पहले हमें ईद मुबारक कहते हैं." अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने एक बयान में मस्जिद में ईद की नमाज पर लगी पाबंदियों की कड़ी निंदा की और इस स्थिति को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया.

अंजुमन ने कहा, “…ऐसे कदम लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के मौलिक अधिकार को कमजोर करते हैं.” लोगों को ईद की बधाई देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शांति और खुशहाली की दुआ की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "ईद मुबारक! ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह पवित्र त्योहार त्याग की महान भावना और बांटने की खुशी का प्रतीक है. ईद सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशी लाए."