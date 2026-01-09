ETV Bharat / bharat

आधार और UDISE की तकनीकी गड़बड़ी से मराठी स्कूलों के अस्तित्व पर संकट, क्या है पूरा मामला

सांकेतिक तस्वीर. ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आधार और 'यूडीआईएसई प्लस' (UDISE Plus) शैक्षिक पंजीकरण प्रणालियों में गंभीर खामियों के कारण सरकारी रिकॉर्ड से हजारों छात्र 'गायब' हो गए हैं. डर है कि इसका सीधा असर मराठी माध्यम के स्कूलों पर पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की दर्ज संख्या में कमी आने से स्कूलों को बंद करने के फैसले लिए जा सकते हैं. इस सिस्टम की विसंगतियों के कारण, कई छात्र जो वास्तव में स्कूलों में मौजूद हैं, वे आधिकारिक रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं. नतीजतन, शिक्षकों के पदों में कटौती की जा रही है, कुछ जगहों पर कक्षाएं बंद की जा रही हैं और कुछ स्कूलों पर तो पूरी तरह बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? यूडीआईएसई प्लस (UDISE Plus) की 2023-24 की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 97.7 प्रतिशत छात्रों ने अपना आधार नंबर उपलब्ध करा दिया है. इसका मतलब है कि ज्यादातर छात्रों ने अपने आधार नंबर दे दिए हैं. हालांकि, 2025 तक महाराष्ट्र के यूडीआईएसई प्लस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा एक अलग ही तस्वीर पेश करता है. यूडीआईएसई प्लस में पंजीकृत कुल छात्र: 2,14,68,288

2,14,68,288 आधार जानकारी जमा की गई: 2,09,69,529

2,09,69,529 इनमें से वैध आधार (सत्यापित): 2,03,21,408

2,03,21,408 अवैध आधार: 5,78,433

5,78,433 आधार नहीं दिया गया: 4,98,759

4,98,759 सत्यापन प्रक्रिया के अधीन: 69,688 स्कूल में मौजूद, लेकिन कागजों पर गायब यूडीआईएसई प्लस सिस्टम में अनिवार्य आधार सत्यापन के कारण, कई छात्रों के रिकॉर्ड 'अवैध', 'नहीं दिया गया' या 'सत्यापन के अधीन' जैसी श्रेणियों में फंसे हुए हैं. नतीजा यह है कि भले ही ये छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में आ रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें स्कूल से बाहर दिखाया जा रहा है. इससे इन छात्रों को 'आउट ऑफ स्कूल' (स्कूल न जाने वाले) माने जाने का खतरा पैदा हो गया है. इसका सीधा असर स्कूलों के नामांकन आंकड़ों पर पड़ रहा है, जिससे शिक्षकों की भर्ती, सरकारी अनुदान, मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील), छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं. वैध आधार कार्ड न होने से क्या समस्या है? शिक्षा विभाग के संभागीय उप निदेशक राजेश कंकाल ने एक अजीब तर्क देते हुए कहा, "कई स्कूलों में कुल छात्रों में से केवल पांच प्रतिशत के पास ही अपडेटेड आधार कार्ड नहीं हैं. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि अनुदान प्राप्त स्कूलों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा." इसके अलावा, कंकाल ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा, "चूंकि आधार कार्ड होना अनिवार्य है, इसलिए स्कूलों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे छात्रों से आधार कार्ड की मांग करें."