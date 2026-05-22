सालाना हज के लिए दुनियाभर से मक्का और मदीना पहुंच रहे हजारों मुसलमान, जानें क्या हैं पवित्र नियम
दुनिया भर से हजारों मुसलमान हर साल सऊदी अरब के मक्का और मदीना में सालाना हज यात्रा के लिए एकत्रित होते हैं. जेद्दा से खुर्शीद वानी की रिपोर्ट.
Published : May 22, 2026 at 8:29 PM IST
जेद्दा (सऊदी अरब): इस सप्ताह के अंत से शुरू होने वाली सालाना हज यात्रा के लिए दुनिया भर से हजारों मुस्लिम तीर्थयात्री सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का और मदीना में इकट्ठा हो रहे हैं. यहां ज्यादातर पुरुष बिना सिले सफेद कपड़े के दो टुकड़े पहने हुए हैं, जिन्हें इहराम कहते हैं.
जिंदगी में एक बार हज पर जाने की चाहत
एक अमीर मुसलमान होने के नाते जो भी शख्स इस तीर्थ यात्रा पर जाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए जिंदगी में एक बार हज यात्रा करना जरूरी माना जाता है. वैसे हज यात्री हवाई जहाज से उतरते हुए अल्लाह की तारीफ में भजन गाते हुए और काबा की पहली झलक पाने के लिए गाड़ियों की तरफ भागते हुए दिखते हैं, जो मक्का का मुख्य आकर्षण है.
मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है नियम
वहीं, मुस्लिम महिलाएं चेहरे को छोड़कर अपने शरीर पर पारंपरिक सिले हुए कपड़े पहनने के लिए आजाद हैं. ऊपरी तौर पर, मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति का तीर्थयात्रियों के पवित्र स्थलों पर जाने पर कोई असर नहीं पड़ा है, हालांकि इस क्षेत्र और उसके बाहर अलग-अलग गंतव्यों से उड़ान संचालन में रुकावटें आई हैं.
हज यात्रा: त्याग, भक्ति और विश्वास का प्रतीक
एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि उड़ान में रुकावटों ने कुछ तीर्थ यात्राओं को बाधित किया है, लेकिन जमीन पर किए गए व्यापक इंतजामों ने प्रभावित तीर्थयात्रियों की परेशानी को कम कर दिया है. हर साल दो मिलियन से अधिक तीर्थयात्री त्याग, भक्ति और विश्वास के प्रतीक वार्षिक तीर्थयात्रा में भाग लेने के लिए पवित्र स्थलों पर आते हैं. डॉ. सालेह बिन अब्दुल्लाह बिन हुमैद, जो ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और धार्मिक मामलों पर रॉयल्टी को सलाह देते हैं, ने किंगडम के हज अनुभव को 'टिकाऊ मानवीय और राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब से तीर्थयात्रियों की सेवा करने का एक ग्लोबल मॉडल' बताया.
उन्होंने कहा कि यह हज और उमराह सिस्टम में काम करने वाले लोगों द्वारा दिखाई गई बेहतरीन और जिम्मेदारी की संस्कृति में दिखता है, जो सऊदी समाज के मूल्यों को दिखाता है. उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सेवा उनके किंगडम में आने से लेकर उनके जाने तक की पूरी यात्रा में उदारता, देखभाल और सम्मान के हमेशा रहने वाले सिद्धांतों के मुताबिक है.
हज यात्रा के लिए खास तैयारी
सऊदी सरकार ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया है. गुरुवार को, हज और उमराह मंत्री तौफीग अल-रबिया ने अपनी सरकार और मुस्लिम देशों और भारत समेत बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों के अधिकारियों के बीच सहयोग की तारीफ की, जिन्होंने तीर्थयात्रा के लिए पूरी तैयारी की है.
हज के लिए सऊदी अरब में क्या है नियम?
उन्होंने हज सिस्टम की तैयारी बढ़ाने और तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्दी प्लानिंग और नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया. अल-रबिया ने मंजूर ट्रांसपोर्टेशन और भीड़-प्रबंधन प्लान का पालन करने के महत्व पर जोर दिया, और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक फ्लो पर इसके असर के कारण पवित्र स्थलों पर बेतरतीब समूह में चलने के खिलाफ चेतावनी दी.
यहां अधिकारियों का कहना है कि स्टैंडर्ड हज प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा देने की घोषणा की गई है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पाई गई हैं. इसमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों और उनके मैनेजरों पर भारी जुर्माना लगाना शामिल है.
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उन लोगों पर 100,000 सऊदी अरब रियाल तक का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है जो बिना परमिट के हज करने वाले या करने की कोशिश करने वाले लोगों की तरफ से किसी भी तरह के विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, या जो मक्का और पवित्र जगहों में आते हैं या रहते हैं. मंत्रालय ने कहा, "जिन लोगों के लिए विजिट वीजा जारी किए गए थे और जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके हिसाब से जुर्माना कई गुना बढ़ जाएगा."
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