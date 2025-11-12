ETV Bharat / bharat

चिंताजनकः देशभर में बच्चों के ऑनलाइन शोषण के 73 हजार से ज़्यादा मामले सामने आए

उपयोगकर्ता और तीसरे पक्ष की रिपोर्ट: आम लोग, NGOs और अन्य संस्थाएं सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या वेबसाइट्स पर संदिग्ध CSEAM सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं. ये रिपोर्ट पहचान प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं.

मेटाडेटा विश्लेषण: पुलिस और तकनीकी कंपनियां फाइल नाम, पथ और अन्य मेटाडेटा में संदिग्ध कीवर्ड, नामकरण पैटर्न या छिपाने की कोशिशों का विश्लेषण करती हैं.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML): इन तकनीकों से नई या पहले न देखी गई CSEAM सामग्री की पहचान की जाती है. AI मॉडल को शोषण सामग्री की विशेषताओं को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, साथ ही सामान्य तस्वीरों और शोषण सामग्री में फर्क करने के लिए भी.

किसी तस्वीर या वीडियो का एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट (हैश) बनाया जाता है और इसे अंतरराष्ट्रीय CSEAM डेटाबेस (जैसे NCMEC) से मिलान किया जाता है. अगर मिलान होता है, भले ही छोटे-मोटे बदलाव के साथ (पर्सेप्चुअल हैशिंग से), तो यह अवैध सामग्री की पुष्टि करता है.

भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले नेटवर्क के अनुसार, इसे "हैश मैचिंग तकनीक" से पहचाना जा सकता है.

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) नामक नेटवर्क, जिसमें देश भर में बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली 250 से अधिक संस्थाएं शामिल हैं, ने ETV भारत के साथ कुछ आंकड़े साझा किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक कुल 73,258 CSEAM मामले सामने आए. इनमें से 1,272 मामले में FIR दर्ज की गई है.

ऑनलाइन CSEAM की यह समस्या गंभीर है क्योंकि इसके पीड़ितों पर इसका विनाशकारी और आजीवन प्रभाव पड़ता है. CSEAM में ऐसी तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं जो बच्चों के यौन शोषण, उत्पीड़न या यौन संदर्भ में चित्रण करती हैं. ऐसी सामग्री पीड़ितों को लगातार शोषण के चक्र में फंसाती है, उनकी गरिमा छीनती है. डिजिटल दुनिया में उनके दर्द को हमेशा के लिए जीवित रखती है.

नई दिल्लीः देश भर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक नेटवर्क ने बुधवार को दावा किया कि ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (cases of online Sexual Exploitation and Abuse Material: CSEAM) के 73,000 से अधिक मामले सामने आए हैं. इन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है.

प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करेंः ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर "अभद्रता की रिपोर्ट करें" का विकल्प होता है. वेबसाइट, सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर इसे इस्तेमाल करें.

राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टलः cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें.

स्थानीय पुलिस से संपर्कः अगर बच्चे को तत्काल खतरा है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को बताएं.

हेल्पलाइनः राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या JRC हेल्पलाइन 1800-102-7222 पर संपर्क करें.

समस्या रोकने के लिए JRC के प्रयासः

JRC ने कहा, "हम पुलिस और सरकारी विभागों के साथ मिलकर CSEAM के संगठित अपराधों की जांच में सहयोग कर रहे हैं. राज्य सरकारों के साथ मिलकर साइबर पुलिस स्टेशनों को सक्रिय करने और संस्थागत क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं."

यह नेटवर्क सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) के साथ मिलकर जागरूकता, पीड़ितों को काउंसलिंग और कानूनी सहायता दे रहा है. साथ ही लोगों को ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है.

JRC शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं को ऑनलाइन खतरों के प्रति जागरूक कर रहा है.

अगस्त में, महाराष्ट्र पुलिस ने JRC के पार्टनर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (ICP) की तकनीकी मदद से एक टेलीग्राम यूजर को पकड़ा, जो CSEAM बेचता और बांटता था और UPI से पैसे लेता था. उसे मुंबई के मरीन लाइंस से गिरफ्तार किया गया.

उसके डिवाइस की फोरेंसिक जांच में 150 टेलीग्राम चैनल्स तक पहुंच मिली, जिनमें से कई में भारतीय और विदेशी नाबालिगों से जुड़ा CSEAM था. क्लाउड स्टोरेज पर करीब 100 GB CSEAM सामग्री मिली. आरोपी गिरफ्तार है और जांच जारी है. सामग्री का स्रोत, लेनदेन और संभावित साथी ढूंढे जा रहे हैं.

साइबर स्पेस में बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी कदमः

IT एक्ट, 2000 की धारा 67B में ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण या देखने पर कड़ी सजा है.

POCSO एक्ट की धारा 14 में बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है.

सरकार समय-समय पर गंभीर CSEAM वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करती है. इसके लिए इंटरपोल की "सबसे खराब सूची" का इस्तेमाल होता है, जो CBI (भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी) के जरिए मिलती है.

MeitY का ISEA प्रोग्राम महिलाओं और बच्चों समेत यूजर्स को इंटरनेट की डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहा है.

बाल अधिकार विशेषज्ञ की रायः

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (ICP) की कार्यकारी निदेशक संपूरना बेहुरा ने ETV भारत को बताया, "CSEAM से निपटने के लिए मजबूत और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है, जैसा कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन बनाम एस हरिश (2024) के फैसले में कहा गया. सुप्रीम कोर्ट ने 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' की जगह 'CSEAM' शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश दिया ताकि अपराध की गंभीरता दिखे. साथ ही, ऐसी सामग्री रखना या देखना भी दंडनीय है."

उन्होंने कहा कि सरकार को POCSO एक्ट में संशोधन करना चाहिए, साइबर फोरेंसिक ढांचा मजबूत करना चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और स्कूलों में डिजिटल सुरक्षा शिक्षा देनी चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि समाज को जागरूक, सतर्क और संवेदनशील माहौल बनाना होगा जहां शोषण रोका जाए, पीड़ितों को सहारा मिले और अपराधी सजा पाएं.

समाज शोषण से लड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है. परिवार, स्कूल और स्थानीय संगठन मिलकर सुरक्षित माहौल बनाएं, बच्चों और बड़ों को व्यक्तिगत सुरक्षा, सहमति और शोषण के संकेतों के बारे में शिक्षित करें, और पीड़ितों को चुप रहने की बाध्यता तोड़ें. उन्होंने कहा- "समाज को मजबूत कानून, नैतिक मीडिया और ऑनलाइन सुरक्षा की वकालत करनी चाहिए ताकि बच्चे भौतिक और डिजिटल दोनों जगह सुरक्षित रहें."

इसे भी पढ़ेंः