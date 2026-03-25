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पश्चिम बंगाल विस चुनाव : 'जिन लोगों के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं, नहीं कर पाएंगे मतदान'

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल में जिन लोगों के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे.

Those whose names are not in the supplementary list will not be able to vote.
जिनके नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं हैं वे वोट नहीं डाल पाएंगे (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 8:05 PM IST

5 Min Read
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संतु दास

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद जिन मतदाताओं को "अंडर एडजुडिकेशन" के तौर पर मार्क किया गया था, अगर ऐसे किसी भी वोटर का नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल नहीं है, तो एक्सपर्ट्स ने बुधवार को कहा कि उन्हें राज्य में आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने वोट का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

खास बात यह है कि 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी फाइनल मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम "अंडर जजमेंट" किए गए थे. इसके बाद, 705 न्यायिक अधिकारी को यह तय करने का काम सौंपा गया कि इन नामों को मतदाता सूची से रखा जाए या हटाया जाए.

सप्लीमेंट्री लिस्ट में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके केस इन न्यायिक अधिकारियों ने रिव्यू किए हैं. जिन लोगों के नाम न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के दौरान बाहर रखे जा सकते हैं, उन्हें राज्य भर में इस मकसद के लिए बनाए गए 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपील करने का मौका मिलेगा.

अपील या तो ऑनलाइन, ईसीआई एनईटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए या फिजिकली, डीएम/एसडीएम/एसडीओ के ऑफिस में फाइल की जा सकती है, जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, अपील का ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म पर जल्द से जल्द डिजिटाइज़ेशन और अपलोडिंग पक्का करेंगे.

एक्सपर्ट्स का यह बयान चुनाव आयोग द्वारा मतदाता के न्यायिक फैसले के लिए पहली सप्लीमेंट्री मतदाता सूची प्रकाशित करने के एक दिन बाद आया है.

एक्सपर्ट्स का दृष्टिकोण

ईटीवी भारत से बात करते हुए, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने बुधवार को पश्चिम बंगाल का ज़िक्र करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख नाम न्यायिक निर्णय के तहत रखे गए हैं. अब उन मामलों की जांच न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं. वे इसकी जांच कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "पहला सप्लीमेंट्री पहले ही प्रकाशित हो चुकी है. पश्चिम बंगाल में चुनाव दो फेज़ में होंगे. चुनाव बहुत पास हैं, मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों का नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं है, वे आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट दे पाएंगे. वे अपनी वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे."

एक्सपर्ट ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है. क्योंकि कानून कहता है कि एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाए, उसके बाद कोई भी नाम नहीं जोड़ा या हटाया जाएगा."

यह दोहराते हुए कि चुनाव से पहले यह प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, आचार्य ने कहा, "यह (SIR करना) गलत था. चुनाव से ठीक पहले, एसआईआर नहीं हो सकता, सिर्फ समरी रिविज़न हो सकता है. कानून यही कहता है."

उन्होंने कहा कि यह काम तब किया जाना चाहिए था जब आस-पास कोई चुनाव न हो.

आचार्य ने कहा, "नियम में साफ-साफ कहा गया है कि चुनाव या उपचुनाव से पहले समरी रिविज़न होगा. सबसे पहले, एसआईआर जैसा कुछ नहीं होता. गहन पुनरीक्षण किसी भी साल भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार होगा. किसी भी साल, मतलब उस साल को छोड़कर जिसमें चुनाव हो."

सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट आम तौर पर चुना आयोग के समर्थन में रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर को ओके कर दिया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट को उनसे आगे न बढ़ने के लिए कहना चाहिए था."

उन्होंने कहा, "अगर आप बिना किसी कारण के, ठीक से चेक किए बिना बहुत सारे लोगों को डिलीट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह एक 'मनमाना' काम है."

एक और एक्सपर्ट, एडवोकेट विवेक गर्ग ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ पात्र मतदाता को ही मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है.

पश्चिम बंगाल में जिन लोगों पर फैसला हो रहा है, उनके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "कानून के मुताबिक, सिर्फ योग्य वोटरों का नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. जिनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल नहीं है, वे अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं."

गर्ग ने कहा, "यह उपाय है. अगर उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल नहीं है तो वे वोट नहीं डाल सकते."

इस बीच, राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "अभी 'अंडर जजमेंट' पेंडिंग 6 मिलियन केस को 'तार्किक विसंगति' श्रेणी' में डाला गया है. इस कैटेगरी में कुछ अनिर्धारित मामले भी शामिल हैं, साथ ही वे केस भी शामिल हैं जिन्हें मानक प्रक्रिया से हल नहीं किया जा सका. जिन लोगों के नाम पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं आए, उन्हें यह देखने के लिए इंतज़ार करना होगा कि उनके नाम बाद की सप्लीमेंट्री लिस्ट में आते हैं या नहीं.

उन्होंने कहा, "जिन वोटर्स के नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं हैं, यह माना जाएगा कि उनके नाम हटा दिए गए हैं; वे अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं."

पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

ये भी पढ़ें- प.बंगाल: चुनाव आयोग ने देर रात जारी की बंगाल के वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट

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