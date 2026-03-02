कांग्रेस के लिए मेहनत करने वालों को परिणाम जरूर मिलेगा, तेलंगाना में बोले राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि, कांग्रेस के लिए जिन्होंने मेहनत की है उन्हें परिणाम जरूर मिलेगा.
Published : March 2, 2026 at 7:57 PM IST
विकाराबाद (तेलंगाना): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि, पार्टी में जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें नतीजा जरूर मिलेगा. विकाराबाद जिले में तेलुगु राज्यों के डीसीसी अध्यक्ष के लिए हुए ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों पर दिशा-निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सभी से प्रतिबद्धता के साथ काम करने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के मकसद से काम करने की अपील की. विकाराबाद जिले के अनंतगिरी हरिता रिसॉर्ट्स में दो तेलुगु राज्यों के करीब 60 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए एक खास ट्रेनिंग कैंप लगाया गया.
21 फरवरी को शुरू हुआ यह कैंप दस दिनों तक चला और आज खत्म हुआ. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैंप का उद्घाटन किया और उस दिन से लेकर आखिर तक डीसीसी अध्यक्ष को पार्टी से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर पूरी जानकारी दी गई.
खासकर, उन्हें कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, पार्टी में उन पर भरोसा करके काम करने वालों को दी जाने वाली अहमियत, फील्ड लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में डीसीसी अध्यक्ष की भूमिका, लीडरशिप क्वालिटी और वरिष्ठ नेताओं से कैसे बात करनी है, जैसे मुद्दों पर ट्रैनिंग दी गई. कैंप को शुरू से आखिर तक तेलंगाना मामलों की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने देखरेख किया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अनंतगिरी हरिता रिसॉर्ट्स में दस दिन के ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में शामिल हुए. राहुल गांधी आज सुबह 9.20 बजे दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे. वहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, प्रोटोकॉल चेयरमैन हरकर वेणुगोपाल और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया. बाद में, वे एक खास हेलीकॉप्टर से विकाराबाद पहुंचे.
राहुल गांधी ने विकाराबाद के अनंत पद्मनाभ आर्ट्स कॉलेज में दोनों राज्यों के PAC सदस्यों से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की. खबर है कि राहुल गांधी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम और दुनिया भर में चल रहे युद्ध के माहौल पर अपने विचार रखे.
बाद में, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ट्रेनिंग कैंप पहुंचे और सुबह 11 बजे से शाम 4.30 बजे तक वहीं रहे. राहुल गांधी ने DCC अध्यक्ष को संबोधित किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों के बारे में निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया और उदाहरणों के साथ बताया कि पार्टी में कड़ी मेहनत करने वालों को कैसे मौके मिलते हैं. उन्होंने कहा कि 19 साल पहले ZPTC के तौर पर शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है. उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर बोलने की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं और वह कल कोर्ट में भी पेश हुए.
उन्होंने हर नेता से एक ही लक्ष्य के साथ काम करने और राहुल गांधी को देश और पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों के संघर्षों का नतीजा है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं.
समापन समारोह के बाद, राहुल गांधी शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए. उनके साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य लोग भी थे.
