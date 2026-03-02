ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के लिए मेहनत करने वालों को परिणाम जरूर मिलेगा, तेलंगाना में बोले राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाई. एस. शर्मिला के साथ ( ANI )

विकाराबाद (तेलंगाना): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि, पार्टी में जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें नतीजा जरूर मिलेगा. विकाराबाद जिले में तेलुगु राज्यों के डीसीसी अध्यक्ष के लिए हुए ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों पर दिशा-निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सभी से प्रतिबद्धता के साथ काम करने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के मकसद से काम करने की अपील की. विकाराबाद जिले के अनंतगिरी हरिता रिसॉर्ट्स में दो तेलुगु राज्यों के करीब 60 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए एक खास ट्रेनिंग कैंप लगाया गया.

21 फरवरी को शुरू हुआ यह कैंप दस दिनों तक चला और आज खत्म हुआ. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैंप का उद्घाटन किया और उस दिन से लेकर आखिर तक डीसीसी अध्यक्ष को पार्टी से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर पूरी जानकारी दी गई.

खासकर, उन्हें कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, पार्टी में उन पर भरोसा करके काम करने वालों को दी जाने वाली अहमियत, फील्ड लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में डीसीसी अध्यक्ष की भूमिका, लीडरशिप क्वालिटी और वरिष्ठ नेताओं से कैसे बात करनी है, जैसे मुद्दों पर ट्रैनिंग दी गई. कैंप को शुरू से आखिर तक तेलंगाना मामलों की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने देखरेख किया.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अनंतगिरी हरिता रिसॉर्ट्स में दस दिन के ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में शामिल हुए. राहुल गांधी आज सुबह 9.20 बजे दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे. वहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, प्रोटोकॉल चेयरमैन हरकर वेणुगोपाल और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया. बाद में, वे एक खास हेलीकॉप्टर से विकाराबाद पहुंचे.

राहुल गांधी ने विकाराबाद के अनंत पद्मनाभ आर्ट्स कॉलेज में दोनों राज्यों के PAC सदस्यों से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की. खबर है कि राहुल गांधी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम और दुनिया भर में चल रहे युद्ध के माहौल पर अपने विचार रखे.