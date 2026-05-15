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भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून आने की तारीख आई सामने

आईएमडी ने कहा कि इस बार समय से पहले मानसून आ सकता है. आमतौर पर एक जून को मानसून आता है.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 3:20 PM IST

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नई दिल्ली : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 मई को जल्दी शुरू होने की संभावना है.मानसून आमतौर पर केरल में लगभग एक जून को आता है और उत्तर की ओर बढ़ते हुए देश के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है.

राज्य में मानसून का आगमन दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितंबर) की शुरुआत का प्रतीक है. पिछले वर्ष मानसून 24 मई को शुरू हुआ था. आईएमडी ने कहा, "इस वर्ष, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में 26 मई को शुरू होने की संभावना है, जिसमें ± 4 दिन की पूर्वानुमान त्रुटि हो सकती है (यह चार दिन पहले या बाद में भी हो सकता है)."

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा, "भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति केरल में मानसून के आगमन से चिह्नित होती है और यह गर्म और शुष्क मौसम से वर्षा ऋतु में संक्रमण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है."

इसमें आगे कहा गया है कि मानसून के उत्तर की ओर बढ़ने से इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी से राहत मिल रही है. चार महीने का मानसून का मौसम देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत लाता है. यह कृषि और फसलों, समग्र अर्थव्यवस्था और जलाशयों एवं जलभंडारों के पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है.

आईएमडी ने कहा है कि इस वर्ष मानसून के मौसम में भारत में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है. देश में मानसून के महीनों में 80 सेमी वर्षा होने की संभावना है, जबकि मौसमी वर्षा का दीर्घकालिक औसत (1971-2020) 87 सेमी है.

आईएमडी ने कहा कि यह अल नीनो की स्थिति के उभरने के कारण हो सकता है, जिससे देश में कम वर्षा होती है.1 मई को अपने मासिक पूर्वानुमान में, विभाग ने कहा कि भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ)-तटस्थ स्थितियां अल नीनो की स्थिति में बदल रही हैं.

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26 मई को आएगा मानसून
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