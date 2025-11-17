ETV Bharat / bharat

बीआरएस विधायकों के अयोग्यता मुद्दे पर तेलंगाना स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 'यह न्यायालय की घोर अवमानना'

बीआरएस विधायकों के मुद्दे पर तेलंगाना स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त. ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायालय की घोर अवमानना ​​की है और मौखिक रूप से कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें अपना नववर्ष कहां मनाना है. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगते हुए की. याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने इस साल जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं लिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह न्यायालय की घोर अवमानना ​​है." न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह अध्यक्ष को तय करना है कि वह मामले का फैसला करना चाहते हैं या न्यायालय की अवमानना ​​का सामना करना चाहते हैं. पीठ ने कहा कि अध्यक्ष को 31 अक्टूबर तक मामले का फैसला करना था.