बीआरएस विधायकों के अयोग्यता मुद्दे पर तेलंगाना स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 'यह न्यायालय की घोर अवमानना'

मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह न्यायालय की घोर अवमानना ​​है."

DEFECTED BRS MLAS MATTER
बीआरएस विधायकों के मुद्दे पर तेलंगाना स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त. (ETV Bharat)
By Sumit Saxena

Published : November 17, 2025 at 1:58 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायालय की घोर अवमानना ​​की है और मौखिक रूप से कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें अपना नववर्ष कहां मनाना है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगते हुए की. याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने इस साल जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं लिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किया.

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह न्यायालय की घोर अवमानना ​​है."

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह अध्यक्ष को तय करना है कि वह मामले का फैसला करना चाहते हैं या न्यायालय की अवमानना ​​का सामना करना चाहते हैं. पीठ ने कहा कि अध्यक्ष को 31 अक्टूबर तक मामले का फैसला करना था.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अध्यक्ष को अगले सप्ताह तक मामले का फैसला करना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, "यह उन्हें तय करना है. हम पहले ही कह चुके हैं कि दसवीं अनुसूची के तहत मामलों पर विचार करते समय उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है. उन्हें यह तय करना होगा कि उन्हें अपना नववर्ष कहां मनाना है."

पीठ को आश्वासन दिया गया कि अध्यक्ष दो सप्ताह के भीतर मामले का फैसला करेंगे.

31 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया था.

मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अध्यक्ष से कहा था कि वे अयोग्यता याचिकाओं का सामना कर रहे विधायकों को कार्यवाही को लंबा खींचने की अनुमति न दें और कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं, तो अध्यक्ष उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों द्वारा वर्षों से अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में हो रही देरी की निंदा की थी.

