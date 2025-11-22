ETV Bharat / bharat

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने वंतारा का किया दौरा, बोले- मुझसे बेहतर जिंदगी जीते हैं यहां के जानवर

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और अनंत अंबानी ( ANI )

जामनगर (गुजरात) : भारत दौरे पर आए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अनंत अंबानी के वंतारा एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की तारीफ की और इसे 'दुनिया का एक अजूबा' बताया. उन्होंने कहा कि यह अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे गुरुवार को जामनगर पहुंचे और शुक्रवार को उदयपुर के लिए रवाना हुए. यह उनका भारत का दूसरा दौरा है. बड़े वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर के अपने टूर के दौरान, ट्रंप जूनियर ने प्रोजेक्ट के स्केल, इसके कंजर्वेशन के काम, और बचाए गए जानवरों के लिए प्राकृतिक आदतों को फिर से बनाने के लिए की गई पूरी कोशिश की तारीफ की. अनंत अंबानी के साथ रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा 'इन सभी जानवरों का संरक्षण, उन्हें बचाना और उन्हें जीवन देना, मेरे जीने के तरीके से बेहतर है. यह देखना बहुत शानदार है कि यहां जानवरों को उनका माहौल मिला है. आप इनकी आंखों में देखिए, यहां जिंदगी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी.'