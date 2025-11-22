डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने वंतारा का किया दौरा, बोले- मुझसे बेहतर जिंदगी जीते हैं यहां के जानवर
वंतारा एनिमल कंजर्वेशन साइट का दौरा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इसकी प्रशंसा की. उन्होंने इसे दुनिया का एक अजूबा करार दिया.
Published : November 22, 2025 at 1:46 PM IST
जामनगर (गुजरात) : भारत दौरे पर आए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अनंत अंबानी के वंतारा एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की तारीफ की और इसे 'दुनिया का एक अजूबा' बताया. उन्होंने कहा कि यह अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे गुरुवार को जामनगर पहुंचे और शुक्रवार को उदयपुर के लिए रवाना हुए. यह उनका भारत का दूसरा दौरा है. बड़े वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर के अपने टूर के दौरान, ट्रंप जूनियर ने प्रोजेक्ट के स्केल, इसके कंजर्वेशन के काम, और बचाए गए जानवरों के लिए प्राकृतिक आदतों को फिर से बनाने के लिए की गई पूरी कोशिश की तारीफ की.
#WATCH | During his visit to Jamnagar, Donald Trump Jr. toured Anant Ambani’s Vantara initiative and expressed appreciation for its scale, vision, and commitment to wildlife rescue and conservation. pic.twitter.com/TkkLP3k8Cq— ANI (@ANI) November 22, 2025
अनंत अंबानी के साथ रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा 'इन सभी जानवरों का संरक्षण, उन्हें बचाना और उन्हें जीवन देना, मेरे जीने के तरीके से बेहतर है. यह देखना बहुत शानदार है कि यहां जानवरों को उनका माहौल मिला है. आप इनकी आंखों में देखिए, यहां जिंदगी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी.'
अनंत अंबानी का बनाया हुआ वंतारा, भारत और विदेश के परेशान जंगली जानवरों के बचाव, पुनर्वास और लंबे समय तक देखभाल पर फोकस करता है. इस प्रोजेक्ट ने अपने स्केल, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक देखभाल स्टैंडर्ड के लिए दुनिया भर का ध्यान खींचा है.
गुरुवार को ट्रंप जूनियर ने आगरा में मौजूद दुनिया के सबसे मशहूर और खूबसूरत स्मारकों में से एक ताजमहल का दौरा किया था. ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, जिसे इसके कल्चरल और हिस्टोरिकल महत्व के लिए पहचाना गया. यह मॉडर्न दुनिया के सात अजूबों में से एक है और हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है.
इस साल की शुरुआत में, मार्च में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा नाम की एक अनोखी वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन पहल का उद्घाटन किया.
अनंत अंबानी और उनकी टीम की दयालु कोशिशों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि वंतारा जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह देता है, साथ ही इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और वाइल्डलाइफ वेलफेयर को भी बढ़ावा देता है.
