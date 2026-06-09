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16 दिन का यह प्रोटोकॉल किडनी मरीजों को देगा राहत, आयुर्वेद की पुरानी पद्धति से निकलेगी राह

आयुर्वेद की इस प्रक्रिया से न सिर्फ उनके डायलिसिस का लोड कम हुआ, बल्कि तेजी से बड़ा क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर भी मैनेज हुआ.

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आयुर्वेद की पुरानी पद्धति से किडनी मरीजों को मिलेगी राहत. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:56 AM IST

5 Min Read
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वाराणसी: वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में किडनी मरीजों पर हुए इस रिसर्च में प्रारंभिक और मीडियम स्तर के किडनी मरीजों को बड़ी राहत मिली है. इससे न सिर्फ उनके डायलिसिस का लोड कम हुआ, बल्कि तेजी से बड़ा क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर भी मैनेज हुआ.

गौर करें तो देश में किडनी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कैंसर हार्ट पेशेंट के तरह ही अब किडनी पेशेंट अस्पतालों में डायलिसिस करते दिखाई दे रहे हैं. हर शहर में डायलिसिस सेंटर फुल है और किडनी मरीज जिंदगी मौत से जूझते दिखाई दे रहे हैं.

आयुर्वेद की पुरानी पद्धति से किडनी मरीजों को मिलेगी राहत. (ETV Bharat)

ऐसे में आयुर्वेद न सिर्फ किडनी मरीज के डायलिसिस स्लॉट को कम करने में सार्थक साबित हो सकता है, बल्कि इस पर तैयार किया गया एक 16 दिन का प्रोटोकॉल प्रारंभिक किडनी मरीज के लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है.

वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में मरीजों पर हुए इस रिसर्च में प्रारंभिक और मीडियम स्तर के किडनी मरीजों को बड़ी रहती है, न सिर्फ उनके डायलिसिस का लोड कम हुआ, बल्कि तेजी से बड़ा क्रिएटिनिन और यूरिया का स्तर भी मैनेज हुआ.

इसी सन्दर्भ में क्रोनिक किडनी डिजीज में शोध का विषय द्विपंचमूलादि बस्ति और वरुणादि क्वाथ (अनुपूरक चिकित्सा के रूप में) का वृक्क रोग (क्रोनिक किडनी डिजीज) में नैदानिक मूल्यांकन तय किया गया.

यह क्लिनिकल ट्रायल 30 मरीजों के साथ सैंपल साइज पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उ‌द्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर आयुर्वेद की प्रभावकारिता को जांचना है.

यह शोध राजकीय आयुर्वेद महावि‌द्यालय एवं चिकित्सालय, चौकाघाट, वाराणसी के काय चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ मनीष मिश्र के संरक्षण में शोधार्थी डॉ. सूरज सोनी द्वारा किया गया.

इसमें माइल्ड से मॉडरेट (Mild to Moderate - Stage 1 to 3) यानी शुरुआती से लेकर मध्यम स्तर के किडनी रोगियों को शामिल किया.

डॉ मनीष का कहना है कि यदि बीमारी को इसी पड़ाव पर नियंत्रित कर लिया जाए, तो किडनी को पूरी तरह फेल होने से बचाया जा सकता है और वर्तमान में उपलब्ध सीमित औषधियाँ होने के कारण इससे मरीजों की भविष्य में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट पर होने वाली निर्भरता को समय रहते टाला जा सकता है. इसलिए पंचकर्म विभाग में चिह्नित मरीजों पर दो विशेष आयुर्वेदिक उपचारों के संयुक्त प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है.

द्विपंचमूलादि बस्ति, यह बस्ति पंचकर्म की एक प्रधान चिकित्सा है. जिसके माध्यम से शरीर के निचले हिस्से (अपान वायु) को संतुलित किया जाता है. इसमें दशमूल तथा अन्य औषधियों को मिलाकर विधिवत तैयार किया जाता है और यह आंतों के मार्ग से यूरेशियाई विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल कर किडनी पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने में सहायक मानी जाती है तथा किडनी के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करता है.

वरुणादि क्वाथ, इस क्वाथ में प्रयुक्त वरुण की छाल एवं तृण पंचमूल प्रधान द्रव्य है जिनका किडनी के क्रियाओं को बचाना तथा किडनी के अवरुद्ध चैनलों को खोलती है, अंदरूनी सूजन कम करती है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बेहतर बनाने में मदद करती है.

डॉ मनीष के साथ उनके जूनियर रिसर्च स्कॉलर सूरज सोनी इस विशेष प्रोटोकॉल पर लगातार काम कर रहे हैं सूरज का कहना है कि 16 दिन का यह प्रोटोकॉल बेहद महत्वपूर्ण है. जिसमें एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, मरीज को दोनों ट्रीटमेंट बारी-बारी से एक साथ दिया जाता है. जिसमें दावों को तो लेना ही होता है.

साथ में जो बस्ती प्रक्रिया है वह गुदा मार्ग से दी जाती है. जिसमें दवाओं को तैयार करके किडनी की शुद्धि की जाती है. उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है और इसका वर्णन औषधीय गुण शास्त्र और अन्य आयुर्वेदिक शास्त्रों में किया गया है.

उना कहना है कि बस, इन दवाओं का सही इस्तेमाल कैसे हो यही रिसर्च का विषय है और इसी पर कार्य करते हुए मरीजों को राहत भी मिल रही है. इसका एक वैज्ञानिक आधार भी हम तैयार कर रहे हैं जिसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा. शोध न केवल आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखेगा, बल्कि आयुष मंत्रालय के सुलभ, सुरक्षित और किफायती स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संकल्प को भी वाराणसी के माध्यम से एक नई और मजबूत दिशा देगा.

इस बारे में राजकीय आयुर्वेद अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और कायचिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ मनीष मिश्रा ने बताया कि वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) का बोझ अत्यंत चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है.

गौर करें तो देश में लगभग 13.8 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो वैश्विक स्तर पर भारत को दूसरे सबसे बड़े प्रभावित देश के रूप में खड़ा करता है. भारत की वयस्क आबादी में इस बीमारी की व्यापकता करीब 13.24% से 16% तक पहुंच चुकी है.

शुरुआती चरणों में इसके लक्षण स्पष्ट न होने के कारण मरीजों को इसका पता काफी देर से चलता है, जो आगे चलकर देश की स्वास्थ्य प्रणाली और परिवारों पर एक भारी वित्तीय और मानसिक बोझ डाल रहा है.

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