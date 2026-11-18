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तिरुप्परनकुंद्रम विवाद: अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं रोका गया तो सभी खंभे धार्मिक हो जाएंगे, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास कार्तिगई दीपम जलाने की इजाजत देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फैसले को बरकरार रखने से हजारों सर्वेक्षण स्तंभ धार्मिक हो सकते हैं.

बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने का आग्रह किया था. बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की. सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बेंच के सामने तमिलनाडु जिला कलेक्टर की तरफ से बात की.

सुनवाई के दौरान शंकरनारायणन ने बेंच से अपील की कि कोर्ट का अधिकार क्षेत्र न बढ़ाया जाए नहीं तो देश में हजारों सर्वे पिलर धार्मिक होने लगेंगे. सीनियर वकील ने कहा कि जिस पिलर की बात हो रही है वह बिल्कुल अलग मकसद से बना था और वह मंदिर का दीया जलाने के लिए बनाया गया ‘दीपाथून’ (पाषाण स्तंभ) नहीं था. उन्होंने कहा कि एक राज्य के तौर पर उन्हें डर है कि अगर फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ये सभी पिलर धार्मिक रंग ले लेंगे और लोग ये सब करना शुरू कर देंगे. राज्य सरकार ने इस साल जनवरी में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 के सिंगल-जज के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर प्रबंधन को विवादित पत्थर के खंभे (हाई कोर्ट के अनुसार सिकंदर बदूशा दरगाह से लगभग 50 मीटर दूर) पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने सार्वजनिक आदेश में गड़बड़ी की राज्य की आशंकाओं को 'काल्पनिक भूत' मानकर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि खंभा मंदिर की जमीन पर था. शंकरनारायणन ने जोर देकर कहा कि पारंपरिक रूप से दीया जलाने की एकमात्र जगह उची पिल्लैयार मंदिर (जिसे दीपा मंडपम साइट भी कहा जाता है) है.