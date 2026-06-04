थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका खारिज की
थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने संबंधी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
Published : June 4, 2026 at 6:35 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर पर दीया जलाने की अनुमति मांगने वाली हिंदू धर्म परिषद की याचिका खारिज कर दी गई थी. लेकिन रमजान के दौरान धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाजत दी थी.
हालांकि, कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई 50 हजार रुपये की लागत राशि को अत्यधिक मानते हुए उसे घटाकर 5 हजार रुपये कर दिया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा, अरविंद कुमार और श्री चंद्रशेखर की बेंच ने की. बेंच ने हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश में दखल देने से मना कर दिया.
बेंच ने 2 जून को पारित किए गए एक आदेश में कहा, "हालांकि हम हाई कोर्ट के पास किए गए विवादित आदेश में दखल देने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन 50 हजार रुपये की लागत की राशि को घटाकर 5 हजार रुपये किया जाता है.
बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का बाकी आदेश बिना किसी बदलाव के रहेगा. कोर्ट ने कहा, "आपत्तिजनक आदेश का बाकी हिस्सा वैसा ही रहेगा. इस स्पष्टीकरण के साथ, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है."
हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को तमिलनाडु सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने हिंदू भक्तों को थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीया जलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन पहाड़ी पर रमजान के धार्मिक आयोजन की अनुमति दे दी थी.
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