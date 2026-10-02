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मदुरै में 15वीं शताब्दी की 1 करोड़ की तिरुगनसंबंदर की मूर्ति बरामद, 3 लोग गिरफ्तार

मदुरै (तमिलनाडु): तमिलनाडु पुलिस की आइडल विंग ने एक करोड़ रुपये की कीमत की तिरुगनसंबंदर (Thirugnanasambandar) की प्राचीन धातु की मूर्ति बरामद की है. इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस की मूर्ति तस्करी रोकथाम यूनिट को सूचना मिली कि मदुरै जिले के वंडियूर इलाके में सेट्टू सिल्वर कंपनी में रखी तिरुगनसंबंदर की धातु की मूर्ति चोरी हो गई है. इसके बाद, पुलिस मदुरै-तिरुमंगलम फोर-लेन हाईवे जंक्शन के पास एट्टियापुरम ग्रोव में निगरानी के काम में जुट गई.

इसी क्रम में, 29 सितंबर को पुलिस ने एक इनोवा कार को रोका और उसकी जांच की जो संदिग्ध रूप से इलाके में आई थी. उस समय, कार में तिरुगनसंबंदर की एक पुरानी धातु की मूर्ति, जिसमें एक पेडस्टल (चौकी) भी था, मिली. इसके बाद पुलिस ने मूर्ति को जब्त कर लिया. मूर्ति लगभग 3 फीट लंबी है और उसका वजन 2.180 किलोग्राम है.

मूर्ति 15वीं शताब्दी की

मूर्ति पर किए गए अध्ययन से पता चला कि यह मूर्ति 15वीं सदी के विजयनगर काल की है और यह उस समय के कलात्मक शैली में बनी एक पुरानी धातु की मूर्ति है. मूर्ति की अभी की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मदुरै से तीन लोगों जयवेलन (48), पंडियाराजन (37) और अकबर (52) को गिरफ्तार किया, जो मूर्ति की तस्करी कर रहे थे.

मदुरै मूर्ति तस्करी रोकथाम इकाई के पुलिस उपनिरीक्षक रामासामी द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, मूर्ति तस्करी रोकथाम इकाई पुलिस स्टेशन में बीएनएसएस, 2023 अधिनियम की धारा 35 (1) (ई), 106 (1) और बीएनएस, 2023 अधिनियम की धाराओं 302 (डी), 317 (2), 317 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.