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यहां मिल रही फ्री की गैस, अब सिलेंडर के लिए नो चिक-चिक, नो झिक-झिक

एक महीने में 45 सिलेंडर गैस उत्पादन: इस बायोगैस प्लांट को अप्रैल 2025 में संचालित किया गया था. कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट सुरिंदर सिंह ने बताया कि इस प्लांट में रोजाना करीब एक हजार किलोग्राम गोबर को पानी की संतुलित मात्रा के साथ प्रोसेस कर लगभग 45 क्यूबिक मीटर बायोगैस तैयार की जाती है. सरल शब्दों में समझें तो एक महीने में करीब 45 सिलेंडर गैस का उत्पादन किया जाता है. पाइपलाइन के जरिए सभी तीस घरों तक सीधे गैस की आपूर्ति की जाती है. सभी घरों की रसोई में बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है. यहां तक कि प्लांट पर चलने वाली मोटर का बिजली खर्च भी बायोगैस से पूरा होता है.

35 लाख की लागत से स्थापित: गांव के सरपंच रविंदर चौधरी द्वारा राज्य सरकार की मदद से करीब एक वर्ष पहले इस बायोगैस प्लांट को गांव की फिरनी के समीप स्थापित किया गया था. इसके बाद तीस घरों तक पाइपलाइन बिछाकर गैस की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की गई. इस प्लांट को लगाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट सुरिंदर सिंह ने बताया कि एक दिन में डेढ़ सिलेंडर गैस का उत्पादन करने वाले इस प्लांट पर करीब 35 लाख रूपये खर्च आया है. हालांकि, अब इस सुविधा को केवल तीस घरों तक सीमित न रख पूरे गांव तक पहुंचाने की मांग उठ रही है.

पंचकूला: देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत से हर कोई परेशान है. घर की रसोई से लेकर रेस्टोरेंट, ढाबे और बाकी कमर्शियल गतिविधियों पर संकट गहराया हुआ है. लेकिन जिला पंचकूला में रायपुररानी के गांव प्यारेवाला में ऐसी संकट की स्थिति में करीब एक वर्ष पहले स्थापित किया गया बायोगैस प्लांट संकटमोचक बना हुआ है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस गांव के तीस परिवार अपनी रसोई में मुफ्त बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं. नतीजतन एलपीजी गैस का संकट इन परिवारों को अधिक प्रभावित नहीं कर सका है.

ग्रामीण महिलाओं ने खुशी जाहिर की: ईटीवी भारत ने गांव प्यारेवाला में उन परिवारों की महिलाओं से भी बात की, जिनके घर की रसोई बायोगैस की उपलब्धता से चल रही है. सभी महिलाओं ने बायोगैस प्लांट के गांव में लगने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एलपीजी गैस के संकट की स्थिति में भी उनके घर की रसोई पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है. उन्होंने कहा कि प्लांट लगने से पहले गैस सिलेंडरों की खरीद करनी पड़ती थी लेकिन अब अब तस्वीर बदल चुकी है. महिलाओं ने बताया कि प्लांट से उन्हें निर्बाध गैस उपलब्ध हो रही है, जिसके लिए उन्होंने गांव के सरपंच रविंदर का धन्यवाद प्रकट किया.

गांव में लगाई गई गैस की पाइपलाइन (Etv Bharat)

कई गांवों में स्थापित है बायोगैस प्लांट: संयंत्र से रोजाना 400-500 लीटर जैविक खाद भी तैयार की जा रही है, जिसका उपयोग किसान फसलों में कर रहे हैं. वहीं, रायपुररानी के गांव प्यारेवाला के अलावा गांव खेड़ी, बरवाला समेत कुछ अन्य गांवों में भी दशकों पहले बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए थे. लेकिन तकनीकी खामियों और अन्य कारणों के चलते वर्तमान में ये संचालित नहीं हैं. हालांकि, अब गांव प्यारेवाला की तर्ज पर अन्य जगहों के ग्रामीण भी अपने यहां लगे बायोगैस प्लांट को पुनः संचालित करने की कवायद में जुट गए हैं. प्रदेश और देश में गहराई एलपीजी गैस के संकट की स्थिति के बीच अब इन प्लांट को पुनः संचालित करने की मांग जोर पकड़ रही है.

गोबर घोल पंप स्टेशन (Etv Bharat)

यहां बंद पड़े हैं बायोगैस प्लांट: बरवाला के गांव कंडईवाला और सगराना में भी वर्षों पूर्व लगाए बायोगैस प्लांट बंद पड़े हैं. लेकिन अब गैस की किल्लत के बीच ग्रामीण इन्हें पुनः संचालित करने के प्रयास में हैं. कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कभी रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से पशु बाड़ों के पास खाली जगह में बायोगैस प्लांट लगवाए थे. लेकिन बाद में एलपीजी गैस की उपलब्धता सुगम होने के कारण व्यावहारिक तौर पर बायोगैस प्लांट का उपयोग बंद कर दिया गया था.

हालांकि, पिंजौर के चौना चौक निवासी किसान बलदेव सैनी बीते 33 वर्षों से बायोगैस प्लांट के जरिए रसोई चला रहे हैं. वर्तमान में भले ही देश में एलपीजी गैस की किल्लत बनी हुई है लेकिन उनके घर की रसोई बायोगैस की मदद से सुचारू रूप से चल रही है.

फर्टीलाइजर टैंक (Etv Bharat)

बायोगैस बफर टैंक (Etv Bharat)

पंचकूला में मिल रही फ्री की गैस (Etv Bharat)

गोबर गैस प्लांट (Etv Bharat)

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