'मत मारिए भैया..' मिन्नतें करती रही लड़की और थप्पड़ मारता रहा युवक, समस्तीपुर में एक और बदसलूकी का वीडियो VIRAL
समस्तीपुर में चार दिनों में छेड़खानी और बदसलूकी के तीन वीडियो वायरल हुए, पुलिस जांच में जुटी, कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी. रिपोर्ट- सुमन मिश्रा
Published : September 26, 2026 at 2:52 PM IST
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में लड़की से बदसलूकी से जुड़े कथित वीडियो लगातार सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. चार दिनों के भीतर जिले में बदसलूकी और छेड़छाड़ का तीसरा वीडियो वायरल होने का दावा किया जा रहा है. ताजा वीडियो कल्याणपुर इलाके का बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अभी वीडियो की सत्यता और घटनास्थल की पुष्टि में जुटी हुई है.
वीडियो में लड़की के साथ मारपीट
वायरल वीडियो में एक नाबालिग किशोरी को कुछ लोगों से घिरा हुआ दिख रहा है. वीडियो में किशोरी हाथ जोड़कर लोगों से उसे छोड़ने की अपील करती नजर आती है. दावा है कि वह अपना परिचय और घर का पता बताने के बावजूद उसके साथ मारपीट की जा रही है. हालाकि उसी भीड़ में कुछ ''लोग लड़की को हाथ न लगाना'' कहते हुए भी सुने जा रहे हैं.
वीडियो और पीड़िता की पुलिस कर रही पहचान
वीडियो में किशोरी की पहचान से जुड़ी कुछ जानकारियां सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नाबालिग की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए उसकी पहचान से जुड़ी कोई जानकारी ईटीवी भारत के द्वारा सार्वजनिक नहीं की जा रही है. ईटीवी भारत अपील करता है कि वायरल वीडियो को साझा न करें.
पुलिस ने शुरू करायी वीडियो की जांच
समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह के मुताबिक वायरल वीडियो को सत्यापन के लिए साइबर थाना भेजा गया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो वास्तव में समस्तीपुर के कल्याणपुर इलाके का है या नहीं और यह घटना कब की है.
वीडियो की लोकेशन और समय की जांच
पुलिस के मुताबिक वीडियो की सत्यता की पुष्टि होने के बाद घटनास्थल का सत्यापन कराया जाएगा. इसके साथ ही वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी. पुलिस ने कहा है कि सत्यापन के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
''सत्यापन के लिए वीडियो को साइबर थाना भेजा गया है .वीडियो सत्यापन के बाद घटनास्थल को तस्दीक कराया जाएगा. इस वीडियो में शामिल लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर जल्द ही वीडियो में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.''- अरविंद प्रताप सिंह, एसपी, समस्तीपुर
एक ही जिले से तीन वीडियो ने बढ़ाई चिंता
समस्तीपुर में महज चार दिनों के भीतर छेड़खानी या बदसलूकी से जुड़े तीन कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आना चिंता का विषय बन गया है. लगातार सामने आ रहे इन वीडियो ने पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े किए हैं.
वायरल वीडियो से पुलिस की चुनौती बढ़ी
लगातार कथित वायरल हो रहे वीडियो ने पुलिस के सामने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और त्वरित सत्यापन की चुनौती भी बढ़ा दी है. किसी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उसकी वास्तविकता, स्थान, समय और उसमें शामिल लोगों की पहचान सुनिश्चित करना पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है.
ADG ने की पूरे मामले की समीक्षा
नाबालिग बच्चियों से कथित छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार से जुड़े वायरल वीडियो के मामलों को लेकर ADG डॉ. कमल किशोर ने एसपी कार्यालय में समीक्षा बैठक की. बैठक में डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह समेत जिले के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
दोषियों पर कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल का निर्देश
ADG ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने अब तक की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की दिशा में काम करने की बात कही.
दोबारा ऐसी घटनाएं रोकने की कार्ययोजना
समीक्षा बैठक में भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया. ADG ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
''राज्य सरकार मामले को लेकर संवेदनशील है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है. जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.''- डॉ कमल किशोर, ADG
सवाल सिर्फ वायरल वीडियो का नहीं
समस्तीपुर में लगातार सामने आ रहे कथित बदसलूकी के वीडियो ने कानून-व्यवस्था और पुलिस की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ाई है. पुलिस जांच से ही यह स्पष्ट होगा कि समस्तीपुर का तीसरा कथित वीडियो कब, कहां और किन परिस्थितियों में बनाया गया था. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है.
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