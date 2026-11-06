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दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ धाम के कपाट हुए बंद, हिमालय से लौटी बाबा की डोली

तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट बंद ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: पंच केदारों में से तृतीय केदार के नाम से विख्यात तुंगनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. जिसके बाद बाबा तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई. अब अगले 6 महीने तक भगवान तुंगनाथ के दर्शन शीतकालीन गद्दीस्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कूमठ में होंगे. वहीं, इस बार 1 लाख 97 हजार 424 श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम के दर्शन किए.

बता दें कि समुद्रतल से 3,680 मीटर यानी 12,073 फीट की ऊंचाई और चंद्रशिला की तलहटी में बसे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद कर दिए गए. कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था. शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई.