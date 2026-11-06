दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ धाम के कपाट हुए बंद, हिमालय से लौटी बाबा की डोली
तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से रवाना, अब मक्कूमठ में होंगे दर्शन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 2:58 PM IST
रुद्रप्रयाग: पंच केदारों में से तृतीय केदार के नाम से विख्यात तुंगनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. जिसके बाद बाबा तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई. अब अगले 6 महीने तक भगवान तुंगनाथ के दर्शन शीतकालीन गद्दीस्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कूमठ में होंगे. वहीं, इस बार 1 लाख 97 हजार 424 श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम के दर्शन किए.
बता दें कि समुद्रतल से 3,680 मीटर यानी 12,073 फीट की ऊंचाई और चंद्रशिला की तलहटी में बसे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को बंद कर दिए गए. कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था. शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई.
पंच केदारों में से तृतीय केदार के नाम से विख्यात तुंगनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. जिसके बाद बाबा तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई. #Tungnath #uttarakhand https://t.co/bDy0a1XKAz— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 6, 2026
तुंगनाथ मंदिर के पुजारी वेदपाठी अभिषेक मैठाणी ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना एवं अनुष्ठान संपन्न कराए. कपाट बंद होने के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और बाबा तुंगनाथ के दर्शन कर पुण्य कमाया. वहीं, कपाट बंद करने के दौरान मंदिर परिसर बाबा तुंगनाथ के जयकारों और भक्तिमय माहौल से गुंजायमान रहा.
तीन पड़ावों से होकर मक्कूमठ पहुंचेगी डोली: कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ के लिए रवाना हुई. आज डोली का प्रथम रात्रि प्रवास चोपता में होगा. इसके बाद 7 नवंबर को उत्सव डोली भनकुंड पहुंचेगी. वहीं, 8 नवंबर को शीतकालीन गद्दीस्थल मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ में विराजमान होगी. इसके साथ ही शीतकाल में भगवान तुंगनाथ की नियमित पूजा-अर्चना मक्कूमठ में होगी.
पंचकेदारों में तृतीय केदार के रूप में पूजनीय है तुंगनाथ धाम: तुंगनाथ धाम पंचकेदारों में तृतीय केदार के रूप में विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व रखता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है. हर साल देश-विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
तीन सालों में एक ही तारीख को बंद हुए कपाट: तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि का विशेष संयोग भी इस साल भी देखने को मिला. साल 2019 में भी 6 नवंबर को कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए थे. इसके बाद साल 2025 और अब साल 2026 में भी 6 नवंबर के दिन ही कपाट बंद कर दिए गए.
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