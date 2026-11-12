यूपी में थर्ड फ्रंट: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, सभी 403 सीटों में लड़ेंगे चुनाव
2027 चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन, चंद्रशेखर होंगे सीएम चेहरा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:17 PM IST
लखनऊ: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा (Third Front) बन गया है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मिलकर नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है. लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और ASP के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा. दोनों नेताओं ने ऐलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. साथ ही मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है.
तीसरा नहीं पहला मजबूत मोर्चा
गठबंधन की घोषणा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला और मजबूत मोर्चा है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सभी 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा.
#WATCH | Uttar Pradesh | Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad and AIMIM chief Asaduddin Owaisi form 'Samajik Parivartan Morcha' for UP polls AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "We have decided to form 'Samajik Parivartan Morcha'. I can say with confidence this will be a strong Morcha to stop the BJP from coming to power in UP for the third time."— ANI (@ANI) November 12, 2026
बी टीम कहने की परिभाषा हो गई पुरानी
एआईएमआईएम प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है. उन्होंने कहा कि अब बी टीम कहने की परिभाषा पुरानी हो गई है. अगर किसी को वोट देने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमें अपनी राजनीतिक ताकत खुद खड़ी करनी होगी. लोकतंत्र में जब हम दूसरों को ताकत दे सकते हैं तो अपनी ताकत भी बना सकते हैं. अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि बहुजन समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को मजबूत बनाने का काम करेंगे.
#WATCH | Uttar Pradesh | Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad and AIMIM chief Asaduddin Owaisi announce 'Samajik Parivartan Morcha' for UP polls Azad Samaj Party-Kanshiram President Chandrashekhar Azad says, "This is not a 'Third Front', but a front for social change. It is strong, and it will grow even stronger. As more people from the marginalized, deprived, oppressed, exploited, and downtrodden sections join, this front will become an even more formidable force for those who are oppressed, helpless, and exploited....They promised to eradicate our poverty and helplessness, and to put an end to the oppression, caste-based violence, and atrocities inflicted upon us. But it turned out to be a deception—those who spoke of uplifting us, of bringing us into the mainstream, went on to become MLAs, MPs, Chief Ministers, and even Prime Ministers. Yet, this marginalised community remains exactly where it has always been. The truth is that governments kept changing, announcements kept being made, and even today, the Bahujan community remains deprived of basic amenities..."— ANI (@ANI) November 12, 2026
#WATCH | Lucknow | Addressing the media along with Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "On behalf of our party, I would like to state that we are committed to making this 'Samajik Parivartan Morcha' a success. It gives me great pleasure to announce that our brother, Chandrashekhar Azad, will be the Chief Ministerial candidate for the 'Samajik Parivartan Morcha' in Uttar Pradesh. We will all work together to ensure the success of this alliance—a success that will ultimately be the success of the people of Uttar Pradesh. Once Chandrashekhar Azad becomes the Chief Minister, we will be able to implement the changes we envision."— ANI (@ANI) November 12, 2026
हाथरस, कासगंज और मेरठ की घटनाओं का जिक्र
एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम को उत्तर प्रदेश में 16 महीने जेल में रखा गया और मुझ पर एनएसए लगाया गया, लेकिन हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए. दूसरी ओर मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेने में सफल रहे. उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी बेटी को रात में जला दिया गया और परिवार को न्याय नहीं मिला. कासगंज में अल्ताफ की मौत, मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाए जाने और लखनऊ में रामशंकर वाल्मीकि का मामला उठाते हुए उन्होंने सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आरक्षण और संविधान पर कोई आंख उठाएगा तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उसका जवाब देगा. मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने और स्कूलों को बंद किए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कमजोर और वंचित समाज को केवल वोटर बनाकर रखा गया है, लेकिन अब वह अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करेगा.
#WATCH | Lucknow | On Samajwadi Party leader Azam Khan, Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad says, "We all know because of whom Azam ji is in jail today." https://t.co/uBggI0G2sb— ANI (@ANI) November 12, 2026
बीजेपी को नहीं रोक सकते अखिलेश
सपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं रोक सकते. उन्होंने सवाल किया कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ना ही गलत है तो सपा ने मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में चुनाव क्यों लड़ा? हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं. उन्होंने कहा कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए.
आजम खान के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि वह उनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि आजम खान किसकी वजह से जेल में हैं, यह सभी जानते हैं. चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है और वह उनके संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने आजम खान के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े होने का भी जिक्र किया.
SIR और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पक्षकार बनी थी और उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर मुकदमा दायर किया गया है. उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी कैसे मिली? चुनाव आयोग को यह डेटा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि आयोग बताए कि किस पार्टी और किस वर्ग के कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं.
26 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में करेंगे रैली
सांसद आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेगा. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जुल्म सहने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है. इसी विचार के साथ यह मोर्चा बनाया गया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है. अब इन वर्गों को एकजुट होकर अपनी ताकत पहचाननी होगी.
गठबंधन में अन्य दलों के लिए रास्ते खुले
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार में भी दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और पांच सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी यह गठबंधन मजबूत विकल्प के रूप में सामने आएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चे में फिलहाल दो दल शामिल हैं, आजाद समाज पार्टी और AIMIM, लेकिन आगे अन्य दलों के लिए भी रास्ते खुले हैं.
उन्होंने ऐलान किया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की बड़ी रैली आयोजित की जाएगी. इस रैली के जरिए गठबंधन अपनी चुनावी ताकत का प्रदर्शन करेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभियान को आगे बढ़ाएगा.
बीजेपी नेताओं के बयानों पर दी प्रतिक्रिया
ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अभी बीमार हैं और वह दुआ करेंगे कि जल्द स्वस्थ हो जाएं, ताकि उनसे राजनीतिक मुकाबला हो सके. साथ ही उन्होंने किश्तवाड़ा में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मौत के मुद्दे पर बीजेपी से जवाब मांगा.
चंद्रशेखर सीएम का चेहरा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में दोनों नेताओं ने दोहराया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा. चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना तथा बहुजन, दलित, पिछड़े और वंचित समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना होगा.
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