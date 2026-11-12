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यूपी में थर्ड फ्रंट: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, सभी 403 सीटों में लड़ेंगे चुनाव

विधानसभा चुनाव की लड़ाई त्रिकोणात्मक बनाने की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा (Third Front) बन गया है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मिलकर नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है. लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और ASP के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा. दोनों नेताओं ने ऐलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. साथ ही मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है.



तीसरा नहीं पहला मजबूत मोर्चा

गठबंधन की घोषणा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कोई तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला और मजबूत मोर्चा है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सभी 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा.