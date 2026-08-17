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जम्मू कश्मीर : श्रीनगर में 24 घंटे में भालू के तीन हमलों में तीन लोग घायल, लोगों में दहशत

24 घंटे में भालू के तीन हमले में तीन लोग घायल ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 2 Min Read

श्रीनगर: इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की घटनाओं के बीच, एक चिंताजनक घटना में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में एक भालू ने तीन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार सुबह शहर के खोनमोह इलाके के शाह मोहल्ला में एक काले भालू ने मोहम्मद मकबूल वानी की 57 वर्षीय पत्नी फातिमा पर उनके घर के पास हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं. तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद, फातिमा को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. सोमवार सुबह उसी इलाके की सिरहिंदी कॉलोनी में एक और घटना हुई, जहां भालू ने गुलाम हसन बट के 30 साल के बेटे मुज़फ़्फर अहमद बट को घायल कर दिया. बट का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. ये दोनों घटनाएं उस घटना के एक दिन बाद हुईं, जब खोनमोह के शिव डिक्री इलाके में एक भालू ने स्थानीय निवासी एजाज अहमद बट पर हमला किया था. हमले में वह घायल हो गए, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. लगातार हमलों के बाद, अधिकारियों ने इलाके में वन्यजीव विभाग की टीमें तैनात की हैं.