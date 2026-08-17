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जम्मू कश्मीर : श्रीनगर में 24 घंटे में भालू के तीन हमलों में तीन लोग घायल, लोगों में दहशत

श्रीनगर के बाहरी इलाके में लगातार तीन हमलों से स्थानीय लोग दहशत में हैं. इन हमलों में तीन लोग घायल हुए हैं.

Three people injured in three bear attacks within 24 hours.
24 घंटे में भालू के तीन हमले में तीन लोग घायल (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : August 17, 2026 at 10:33 PM IST

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श्रीनगर: इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की घटनाओं के बीच, एक चिंताजनक घटना में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में एक भालू ने तीन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार सुबह शहर के खोनमोह इलाके के शाह मोहल्ला में एक काले भालू ने मोहम्मद मकबूल वानी की 57 वर्षीय पत्नी फातिमा पर उनके घर के पास हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं.

तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद, फातिमा को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. सोमवार सुबह उसी इलाके की सिरहिंदी कॉलोनी में एक और घटना हुई, जहां भालू ने गुलाम हसन बट के 30 साल के बेटे मुज़फ़्फर अहमद बट को घायल कर दिया. बट का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

ये दोनों घटनाएं उस घटना के एक दिन बाद हुईं, जब खोनमोह के शिव डिक्री इलाके में एक भालू ने स्थानीय निवासी एजाज अहमद बट पर हमला किया था. हमले में वह घायल हो गए, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. लगातार हमलों के बाद, अधिकारियों ने इलाके में वन्यजीव विभाग की टीमें तैनात की हैं.

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इन घटनाओं पर ध्यान दिया है और वे लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. वन्यजीव विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भालू का पता लगा लिया गया है और जल्द ही उसे रेस्क्यू किया जाएगा. 24 घंटे से भी कम समय में हुए तीन हमलों ने उस इलाके में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जहां कई घर जंगल वाले इलाकों के पास स्थित हैं.

जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2020 से जुलाई 2025 के बीच इंसान और वन्यजीवों के टकराव की 17,200 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गईं.

इन घटनाओं में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 1,100 लोग घायल हुए. खोंमोह में हालिया हमले, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक बाग में काम कर रहे व्यक्ति की काले भालू के हमले में मौत होने के लगभग एक महीने बाद हुए हैं. इससे पहले जून में, श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में नाइट ड्यूटी के दौरान एक कैज़ुअल लेबर भी भालू के हमले में घायल हो गया था.

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