गिरफ्तार 'ISI एजेंट' के तीसरे साथी को बंगाल STF ने हुगली से दबोचा
पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए पाक आईएसआई एजेंट के तीसरे साथ को पकड़ने में सफलता हासिल की है.
Published : August 19, 2026 at 3:08 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बुधवार को पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम उर्फ राणा रऊफ के तीसरे साथी को गिरफ्तार किया. रऊफ पर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का कथित एजेंट होने का आरोप है. रऊफ को हाल ही में पकड़ा गया था.
आलम की गिरफ्तारी के बाद से वह फरार था और हुगली के रिशरा में उसे ट्रैक किया गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की पहचान जाफर शम्स उर्फ सनी के रूप में हुई है, जो पूर्वी कोलकाता इलाके के तपसिया का रहने वाला है. हालांकि, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का समय और दूसरी जरूरी जानकारी नहीं बताई है. आलम की गतिविधियों में उसके शामिल होने की डिटेल्स जानने के लिए सनी से पूछताछ की जा रही है.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारा मानना है कि सनी ने उस स्लीपर सेल या नेटवर्क को मजबूत करने में भूमिका निभाई थी जिसे आलम भारत से आईएसआई तक सीक्रेट जानकारी पहुंचाने के लिए बना रहा था."
राणा को अगस्त की शुरुआत में उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किया गया था. जांच करने वालों का दावा है कि वह 2012 में काठमांडू के रास्ते भारत आया था और कोलकाता में अपना बेस बनाया था, जहां वह कई सालों से नकली पहचान के साथ रह रहा था.
एक एसटीएफ अधिकारी ने कहा, "वह सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था. इसके साथ ही, वह जरूरी डेटा हासिल करने के लिए दूसरों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहा था."
इस बात की भी जांच की जा रही है कि राणा ने जो जानकारी इकट्ठा की थी, वह कहां भेजी जा रही थी, और क्या उसका पाकिस्तान या दूसरे देशों के लोगों या संगठनों से सीधा लिंक था. उसने पेट्रापोल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में घुसने का प्लान बनाया था.
दो दिन पहले, आलम के साथी इमरान हुसैन को एसटीएफ ने तोपसिया में उसके घर से गिरफ्तार किया था, जबकि पहले साथी मोहम्मद इजाज को भी तोपसिया के ही इलाके से गिरफ्तार किया गया था. आलम, इजाज के घर पर रहता था, और इजाज ने उसके लिए भारतीय पहचान दस्तावेज का इंतजाम करने में मदद की थी. आलम, इजाज और इमरान से अलग-अलग और एक साथ पूछताछ करने पर एसटीएफ सनी तक पहुंची.
स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर कूच बिहार के साहेबगंज इलाके से तीन संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए. तीनों की पहचान रशीदुल हक, नूर नसीरुद्दीन अली और शफीकुल इस्लाम के रूप में हुई है.
इस बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आलम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. यह कदम एसटीएफ की शुरुआती जांच में आलम के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ कथित संबंधों का पता चलने के बाद उठाया गया.
एनआईए ने जांच की डिटेल्स और अब तक इकट्ठा की गई जानकारी लेने के लिए बंगाल एसटीएफ से संपर्क किया है. यह टीम आलम और इजाज से पूछताछ करेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हुसैन और कूच बिहार से गिरफ्तार किए गए बाकी तीन लोगों से भी पूछताछ करेगी.
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