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गिरफ्तार 'ISI एजेंट' के तीसरे साथी को बंगाल STF ने हुगली से दबोचा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बुधवार को पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम उर्फ ​​राणा रऊफ के तीसरे साथी को गिरफ्तार किया. रऊफ पर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का कथित एजेंट होने का आरोप है. रऊफ को हाल ही में पकड़ा गया था.

आलम की गिरफ्तारी के बाद से वह फरार था और हुगली के रिशरा में उसे ट्रैक किया गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की पहचान जाफर शम्स उर्फ ​​सनी के रूप में हुई है, जो पूर्वी कोलकाता इलाके के तपसिया का रहने वाला है. हालांकि, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का समय और दूसरी जरूरी जानकारी नहीं बताई है. आलम की गतिविधियों में उसके शामिल होने की डिटेल्स जानने के लिए सनी से पूछताछ की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि सनी ने उस स्लीपर सेल या नेटवर्क को मजबूत करने में भूमिका निभाई थी जिसे आलम भारत से आईएसआई तक सीक्रेट जानकारी पहुंचाने के लिए बना रहा था."

राणा को अगस्त की शुरुआत में उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किया गया था. जांच करने वालों का दावा है कि वह 2012 में काठमांडू के रास्ते भारत आया था और कोलकाता में अपना बेस बनाया था, जहां वह कई सालों से नकली पहचान के साथ रह रहा था.

एक एसटीएफ अधिकारी ने कहा, "वह सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था. इसके साथ ही, वह जरूरी डेटा हासिल करने के लिए दूसरों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहा था."

इस बात की भी जांच की जा रही है कि राणा ने जो जानकारी इकट्ठा की थी, वह कहां भेजी जा रही थी, और क्या उसका पाकिस्तान या दूसरे देशों के लोगों या संगठनों से सीधा लिंक था. उसने पेट्रापोल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में घुसने का प्लान बनाया था.