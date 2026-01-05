ETV Bharat / bharat

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मध्यस्थता के बारे में सोचें, पोलावरम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोलावरम परियोजना के संबंध में तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों को मध्यस्थता की संभावना तलाशनी चाहिए.

तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना को बानाकाचेरला (Banakacherla) या नल्लामाला सागर (Nallamala Sagar) से जोड़ने के लिए बिना आवश्यक कानूनी मंजूरी के किए जा रहे विस्तार के काम को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. सीजेआई ने कहा, "दोनों पक्ष मध्यस्थता के बारे में क्यों नहीं सोचते…आज नहीं, लेकिन मध्यस्थता के बारे में सोचें."

पीठ ने तेलंगाना सरकार की केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर रिट याचिका के कानूनी आधार के बारे में सवाल पूछे, जिसमें पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विस्तार को चुनौती दी गई है. पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 131 का केस प्रासंगिक है क्योंकि यह एक बहुकेन्द्रीय विवाद है और यह सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच का प्रतिद्वंद्वी विवाद नहीं है. पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई अगले सोमवार को तय की.

सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार ने जोर देकर कहा कि परियोजना के विस्तार का मकसद बाढ़ के अधिक पानी को दूसरी तरफ मोड़ना है, और यह गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हमारी मुश्किल सिर्फ कानूनी आधार (maintainability) को लेकर है… अगर संवैधानिक स्कीम अलग तरह से सोचती है…जिससे राज्य या केंद्र, और एक से ज्यादा राज्य इस कोर्ट में आ सकें…"

तेलंगाना की तरफ से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि तेलंगाना के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं और अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत जाने की बात इस मामले में बनती है क्योंकि निर्णय की बेसिक बातों पर कोई विवाद नहीं है, और यह एक नया कॉज ऑफ एक्शन बनाकर उल्लंघन है. पीठ ने पूछा, "आपको क्या डर है कि मौजूदा निर्णय के खत्म होने की संभावना है?" वकील ने जवाब दिया कि मौजूदा निर्णय पहले से ही अंतिम है और इसे लागू करने के लिए राज्य को सुप्रीम कोर्ट आना होगा.

सीजेआई ने दोहराया कि दो राज्यों के बीच पिछले विवादों को आर्टिकल 131 के तहत मुकदमे के रूप में सुलझाया गया है, आर्टिकल 32 के तहत नहीं.