तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मध्यस्थता के बारे में सोचें, पोलावरम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना सरकार ने रिट याचिका दायर कर आंध्र प्रदेश द्वारा पोलावरम परियोजना के कथित विस्तार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है.

Think of mediation, SC to Telangana and Andhra Pradesh on Polavaram Project
पोलावरम परियोजना का दृश्य (ANI)
January 5, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोलावरम परियोजना के संबंध में तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों को मध्यस्थता की संभावना तलाशनी चाहिए.

तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना को बानाकाचेरला (Banakacherla) या नल्लामाला सागर (Nallamala Sagar) से जोड़ने के लिए बिना आवश्यक कानूनी मंजूरी के किए जा रहे विस्तार के काम को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. सीजेआई ने कहा, "दोनों पक्ष मध्यस्थता के बारे में क्यों नहीं सोचते…आज नहीं, लेकिन मध्यस्थता के बारे में सोचें."

पीठ ने तेलंगाना सरकार की केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर रिट याचिका के कानूनी आधार के बारे में सवाल पूछे, जिसमें पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विस्तार को चुनौती दी गई है. पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 131 का केस प्रासंगिक है क्योंकि यह एक बहुकेन्द्रीय विवाद है और यह सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच का प्रतिद्वंद्वी विवाद नहीं है. पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई अगले सोमवार को तय की.

सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार ने जोर देकर कहा कि परियोजना के विस्तार का मकसद बाढ़ के अधिक पानी को दूसरी तरफ मोड़ना है, और यह गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हमारी मुश्किल सिर्फ कानूनी आधार (maintainability) को लेकर है… अगर संवैधानिक स्कीम अलग तरह से सोचती है…जिससे राज्य या केंद्र, और एक से ज्यादा राज्य इस कोर्ट में आ सकें…"

तेलंगाना की तरफ से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा कि तेलंगाना के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं और अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत जाने की बात इस मामले में बनती है क्योंकि निर्णय की बेसिक बातों पर कोई विवाद नहीं है, और यह एक नया कॉज ऑफ एक्शन बनाकर उल्लंघन है. पीठ ने पूछा, "आपको क्या डर है कि मौजूदा निर्णय के खत्म होने की संभावना है?" वकील ने जवाब दिया कि मौजूदा निर्णय पहले से ही अंतिम है और इसे लागू करने के लिए राज्य को सुप्रीम कोर्ट आना होगा.

सीजेआई ने दोहराया कि दो राज्यों के बीच पिछले विवादों को आर्टिकल 131 के तहत मुकदमे के रूप में सुलझाया गया है, आर्टिकल 32 के तहत नहीं.

सिंघवी ने जोर देकर कहा कि मौजूदा रिट याचिका सुनवाई योग्य है क्योंकि इसे 'जल विवाद' नहीं माना जा सकता और उल्लंघन की वजह से, परियोजना को बढ़ाने पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है. सीजेआई ने कहा, "हमें लगता है कि यह केस ज्यादा बड़ा होगा…"

यह महसूस करते हुए कि पीठ रिट याचिका के कानूनी आधार को लेकर राजी नहीं थी, सिंघवी ने अनुरोध किया कि केस फाइल करने पर विचार करने के लिए मामले को एक हफ्ते बाद लिस्ट किया जाए.

सीजेआई ने वैधानिक समिति (Statutory Committee) को इस मामले को देखने का निर्देश देने की संभावना का संकेत दिया. सीजेआई ने कहा, "इसके दो तरीके हैं, एक यह है कि, अगर हमें लगता है कि हम स्टैच्युटरी कमेटी को मामले को देखने का निर्देश दे सकते हैं, तो वह तुरंत दखल दे, मीटिंग बुलाए और फैसला ले…"

सिंघवी ने कहा, "एक बात और जोड़नी होगी कि उनके पास इसे रोकने की शक्ति भी होगी, मेरी समस्या और कुछ नहीं है मायलॉर्ड्स - बस सुविधा का संतुलन देख लें." सीजेआई ने जवाब दिया, "अगर ऐसा बनता है, तो कमेटी ऐसी याचिका पर विचार कर सकती है." सिंघवी ने कहा कि वह इस मामले में निर्देश मांगेंगे.

आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे अन्य हितधारकों की राय पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दी गई थी.

