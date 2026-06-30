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झारखंड में चोरी हुए दुनिया के सबसे महंगे आम! किसान की सिट्टी-पिट्टी हुई गुम

हजारीबाग: इन दिनों चोरों का आतंक पूरे जिले में देखने को मिल रहा है. चोर सिर्फ सोना, चांदी, गाड़ी या घरेलू सामान की चोरी नहीं कर रहे हैं बल्कि अब सबसे महंगे आम की भी चोरी कर रहे हैं. ऐसा ही मामला हजारीबाग के बड़कागांव में पेश आया है. यहां अज्ञात चोर सबसे महंगे मियाजाकी आम, किसान के बगीचे से चोरी करके ले गए. जिसका वजन लगभग 2 किलो के आसपास का बताया जा रहा है. किसान का कहना है कि लगभग 5 लाख रुपये की आम की चोरी उनके बगीचे से हुई है.

झारखंड में आम की चोरी का पहला मामला

यदि आपके घरों में मियाजाकी आम लगे हैं तो सावधान हो जाए. कहीं चोर की नजर आपके आम पर तो नहीं है. ऐसी ही एक घटना हजारीबाग जिले में घटी है. जापान की सबसे महंगी किस्मों में गिने जाने वाले मियाजाकी आम की झारखंड में पहली चोरी का मामला सामने आया है.

चोरों ने मियाजाकी आम की चोरी की (Etv Bharat)

पेड़ से 9 मियाजाकी आम की चोरी

बड़कागांव के किसान प्रवीण कुमार के बगीचे से अज्ञात चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 9 आम तोड़कर फरार हो गए. हैरानी की बात ये है कि इन 9 आमों का कुल वजन महज करीब डेढ़ से दो किलो था. बाजार में इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 से 5 लाख रुपये बताई जा रही है यानी चोर अपने साथ सोना-चांदी नहीं, बल्कि 'पेड़ पर लटका लाल सोना' अपने साथ ले गए.

कोलकाता से 2,400 रुपये में खरीदे थे किसान ने मियाजाकी आम के दो पौधे