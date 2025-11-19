ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में फिल्मी अंदाज में लूट, अधिकारी बनकर आए चोरों ने ATM वाहन से 7 करोड़ रुपये से ज्यादा लूटे

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में आज करोड़ों रुपये की डकैती हुई. अधिकारियों के वेश में आए बदमाशों ने एटीएम मशीनों में पैसे भरने वाले एक वाहन से 7.11 करोड़ रुपये चुरा लिए. इतना ही नहीं वह नकदी से भरा एक बक्सा लेकर तुरंत घटना स्थल से फरार हो गए.

जानकारी के मुताबिक सरकारी वाहन जैसे स्टिकर लगी एक इनोवा कार में सवार 5-6 लुटेरों के एक ग्रुप ने साउथ एंड सर्कल के पास एक एटीएम में पैसे भरकर जा रहे कस्टोडियन के वाहन को रोक लिया. फिर, उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)के अधिकारी होने का दावा करते हुए, बंदूकधारी सहित कस्टोडियन वाहन में सवार सभी कर्मियों को उतार दिया.

इसके बाद वे वाहन को जयदेव अस्पताल की तरफ से डेयरी सर्कल की ओर ले गए. डकैती की सूचना मिलते ही, बेंगलुरु दक्षिण-पूर्व डिवीजन पुलिस और एसओसीओ टीम के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. दक्षिण-पूर्वी डिवीजन की डीसीपी सारा फातिमा ने घटनास्थल का दौरा किया और जानकारी हासिल की. घटना के बाद ​​बेंगलुरु के सभी डिवीजनों की पुलिस सक्रिय हो गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

पुलिस आयुक्त की प्रतिक्रिया

इस बारे में जानकारी देते हुए बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा, "घटना सिद्धपुर थाना क्षेत्र में हुई. दक्षिण डीसीपी और पश्चिम संभाग के संयुक्त पुलिस आयुक्त मौके पर हैं और जांच कर रहे हैं. वर्तमान जानकारी के अनुसार अनुमानित 7 करोड़ रुपये की लूट हुई है."