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9 मिनट में चोरी की सनसनीखेज वारदात: छत काटकर चोरों ने उड़ाई 18 किलो चांदी, कीमत 45 लाख रुपये

कानपुर: जिले के चकेरी थाना क्षेत्र से चोरी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और व्यापारियों के होश उड़ा दिए हैं. लाल बंगला चौकी क्षेत्र के पोखरपुर स्थित पवन दाल मिल कंपाउंड में एक चांदी प्रोसेसिंग कारखाने को चोरों ने अपना निशाना बनाया. शातिर चोर कारखाने की छत के रास्ते अंदर घुसे और सिर्फ नौ मिनट के भीतर 18 किलोग्राम चांदी समेटकर रफूचक्कर हो गए.

उड़ाई गई चांदी की बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल के साथ फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए.

आशुतोष कुमार सिंह, एसीपी (Video Credit: ETV Bharat)

मूलरूप से महाराष्ट्र के रहने वाले कारखाना मालिक नितिन टोपे की नयागंज में दुकान है, जबकि वह खुद नौबस्ता के संजय गांधी नगर में रहते हैं. पोखरपुर स्थित पवन दाल मिल कंपाउंड में उनका चांदी प्रोसेसिंग का कारखाना है, जहां बाजार से लाई गई चांदी को रीसाइकिल और प्रोसेस करके शुद्ध किया जाता है.

कारखाना मालिक के मुताबिक, वह शुक्रवार को बाजार से भारी मात्रा में चांदी लेकर आए थे, जिसकी प्रोसेसिंग का काम पूरा करने के बाद उसे कारखाने में ही सुरक्षित रखा गया था, लेकिन सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक शातिर चोर छत के सहारे रस्सी के जरिए कारखाने के अंदर उतरा और वहां रखी तैयार चांदी लेकर फरार हो गया.



सिर्फ 9 मिनट में दिया वारदात को अंजाम: कारखाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर जो सच सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया. फुटेज के अनुसार, चोर ने रात में ठीक 3 बजकर 19 मिनट पर कारखाने में प्रवेश किया और महज 9 मिनट यानी 3:28 बजे तक इस पूरी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया. सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया.



पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की तफ्तीश: घटना की सूचना मिलते ही एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह और एडीसीपी पूर्वी समेत एसीपी कैंट भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया है.



एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि,लाल बंगला चौकी क्षेत्र के एक चांदी रीसाइकिल सेंटर से चोरी की सूचना मिली थी, जहां चांदी को प्रोसेस कर प्यूरिटी जांची जाती है.पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. उनका कहना है, कि मालिक की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द इस चोरी की घटना का अनावरण किया जाएगा.