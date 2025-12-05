भागने से पहले चोर भगवद् गीता पर 50 रुपये का नोट छोड़ गया
यह घटना पश्चिम बंगाल के कालना कस्बे में हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मिलने के साथ जांच शुरू कर दी है.
Published : December 5, 2025 at 8:26 PM IST
कालना (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में एक के बाद एक पांच दुकानों में हुई चोरी एक विशेष वजह से चर्चा में है. हुआ यूं कि चोरों के गैंग ने चार दुकानों के कैश बॉक्स में रखा सारा सामान ले लिया. सिर्फ एक दुकान अपवाद थी. वहां चोरों के गैंग ने कैश बॉक्स से सारे पैसे निकाल लिए. लेकिन चोर उनमें से एक 50 रुपये का नोट दुकान में भगवद् गीता की किताब पर छोड़ गया.
यह घटना बुधवार रात पूर्वी बर्दवान के कालना शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में हुई. हालांकि, मामला गुरुवार को ही सामने आया. वहीं सीसीटीवी फुटेज में कैश बॉक्स से एक नोट निकालकर भगवद् गीता पर रखने का सीन भी दिखा.
तभी से इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि क्या चोर धार्मिक था? क्या वह चोरी के पैसे भगवान के हाथों में छोड़कर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था? हालांकि चोर जो नोट छोड़कर गया था, वह फटा हुआ था. नतीजतन, सवाल उठता है कि क्या चोर ने फटे नोट की वजह से भगवद गीता पर लिखा नोट छोड़ा था?
अभी इसका जवाब नहीं मिल पाया है. वहीं पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सारी जानकारी सामने आ सकेगी कि चोर कितना धार्मिक है?
बताया जाता है कि जिस दुकान में यह घटना हुई, उसके मालिक यादव साव हैं. उन्होंने कहा, "जब मैं आया तो देखा कि दुकान का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर सब कुछ अस्त-व्यस्त था. पैसे और सामान लूट लिए गए. इलाके में चार और दुकानें थीं जिनमें चोरी हुई. दो चोर मेरी दुकान में घुसे. जब पुलिस को बताया गया, तो पुलिस ने इसकी जांच की."
इसके बाद उन्होंने चोर की करतूत के बारे में बताया. उनके शब्दों में, "कैश बॉक्स में 50 रुपये के नोटों का एक बंडल था. उसमें कुल 1750 रुपये थे. उस बंडल में एक फटा हुआ पचास रुपये का नोट था. मैंने देखा कि चोर ने वह नोट नहीं लिया.
उसने दुकान में रखी भगवद् गीता पर वह नोट छोड़ दिया. यह देखकर स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि चोर धार्मिक व्यक्ति ही है. नहीं तो वह इस तरह पैसे नहीं छोड़ता.
व्यापारियों के अनुसार, सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद से पहले भी छोटी-मोटी चोरियां होती रही हैं. इस बार पांच दुकानों में चोरियां हुई हैं. वे इससे घबराए हुए हैं.
स्थानीय व्यापारी अनिंद्य भट्टाचार्य ने कहा, ''मैंने जो देखा, चोरियां सुबह होने से पहले हुईं. ज़्यादातर चोरियां छोटे दुकानों में हुई हैं. इस वजह से इन छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है. हम भी घबराए हुए हैं. आज उनकी दुकान में चोरी हुई, कल हमारी दुकान में भी चोरी हो सकती है. हमें पुलिस पर भरोसा है. उम्मीद है कि चोरों का गैंग पकड़ा जाएगा.''
इस संबंध में कालना एसडीओपी राकेश चौधरी ने कहा, ''कालना में कई दुकानों में चोरी हुई है. पुलिस गई थी. घटना की जांच चल रही है.'' पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल गई है. फुटेज देखने के बाद, उन्होंने आरोपियों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
