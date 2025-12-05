ETV Bharat / bharat

भागने से पहले चोर भगवद् गीता पर 50 रुपये का नोट छोड़ गया

चोर भागने से पहले भगवद् गीता पर 50 रुपये का नोट छोड़ गया ( ETV Bharat )

कालना (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में एक के बाद एक पांच दुकानों में हुई चोरी एक विशेष वजह से चर्चा में है. हुआ यूं कि चोरों के गैंग ने चार दुकानों के कैश बॉक्स में रखा सारा सामान ले लिया. सिर्फ एक दुकान अपवाद थी. वहां चोरों के गैंग ने कैश बॉक्स से सारे पैसे निकाल लिए. लेकिन चोर उनमें से एक 50 रुपये का नोट दुकान में भगवद् गीता की किताब पर छोड़ गया.

यह घटना बुधवार रात पूर्वी बर्दवान के कालना शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में हुई. हालांकि, मामला गुरुवार को ही सामने आया. वहीं सीसीटीवी फुटेज में कैश बॉक्स से एक नोट निकालकर भगवद् गीता पर रखने का सीन भी दिखा.

चोरी की सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat)

तभी से इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि क्या चोर धार्मिक था? क्या वह चोरी के पैसे भगवान के हाथों में छोड़कर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था? हालांकि चोर जो नोट छोड़कर गया था, वह फटा हुआ था. नतीजतन, सवाल उठता है कि क्या चोर ने फटे नोट की वजह से भगवद गीता पर लिखा नोट छोड़ा था?

अभी इसका जवाब नहीं मिल पाया है. वहीं पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सारी जानकारी सामने आ सकेगी कि चोर कितना धार्मिक है?

बताया जाता है कि जिस दुकान में यह घटना हुई, उसके मालिक यादव साव हैं. उन्होंने कहा, "जब मैं आया तो देखा कि दुकान का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर सब कुछ अस्त-व्यस्त था. पैसे और सामान लूट लिए गए. इलाके में चार और दुकानें थीं जिनमें चोरी हुई. दो चोर मेरी दुकान में घुसे. जब पुलिस को बताया गया, तो पुलिस ने इसकी जांच की."