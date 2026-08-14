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चोरी करने आया चोर घर में ही सो गया, सुबह घरवालों की नींद खुलने पर पकड़ा गया

हैदराबाद में घर के अंदर सो रहे संदिग्ध चोर को मकान मालिक ने पकड़ा ( ETV Bharat )

हैदराबाद: कैश और गहने चुराने के इरादे से एक घर में घुसा चोर शराब पीने के बाद उसी घर में सो गया. अगली सुबह जब घर वालों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए. यह अजीब घटना तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के पहाड़ी शरीफ इलाके की मुस्तफा कॉलोनी में सामने आई. मिली जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में घर में घुसा. हालांकि, बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था और चोरी किए बिना ही घर के अंदर सो गया. उस समय घर में रहने वाले लोग भी सो रहे थे और उन्हें घर में चोर के घुसने का पता नहीं चला. अगली सुबह जब परिवार के लोग जागे और उन्होंने उस अजनबी को घर के अंदर सोते हुए पाया, तब इस बात का पता चला. उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को खबर दी और उस आदमी को घेरकर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उस आदमी ने कथित तौर पर माना कि वह चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन नशे में होने के कारण सो गया.