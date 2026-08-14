चोरी करने आया चोर घर में ही सो गया, सुबह घरवालों की नींद खुलने पर पकड़ा गया
पूछताछ के दौरान पता चला कि वह चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन नशे में होने के चलते सो गया.
Published : August 14, 2026 at 8:08 AM IST
हैदराबाद: कैश और गहने चुराने के इरादे से एक घर में घुसा चोर शराब पीने के बाद उसी घर में सो गया. अगली सुबह जब घर वालों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए. यह अजीब घटना तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के पहाड़ी शरीफ इलाके की मुस्तफा कॉलोनी में सामने आई.
मिली जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में घर में घुसा. हालांकि, बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था और चोरी किए बिना ही घर के अंदर सो गया. उस समय घर में रहने वाले लोग भी सो रहे थे और उन्हें घर में चोर के घुसने का पता नहीं चला.
अगली सुबह जब परिवार के लोग जागे और उन्होंने उस अजनबी को घर के अंदर सोते हुए पाया, तब इस बात का पता चला. उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को खबर दी और उस आदमी को घेरकर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उस आदमी ने कथित तौर पर माना कि वह चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन नशे में होने के कारण सो गया.
इस अजीब वजह को सुनकर वहाँ रहने वाले लोग और पड़ोसी हैरान रह गए, खासकर इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप था, वह घर के अंदर तब सो रहा था जब घरवाले भी वहीं मौजूद थे. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उसकी पहचान तथा यह पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू की कि क्या वह चोरी के किसी अन्य मामले में भी शामिल था. इस घटना से कॉलोनी में कुछ समय के लिए हलचल मच गई.
साथ ही घर के अंदर सो रहे उस व्यक्ति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और अपने घरों व सामान की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील भी की है.