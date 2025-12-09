ETV Bharat / bharat

‘लुटेरों की साजिश’ से ट्रॉली से टकराई थी कार ! हादसे में आंध्र में चली गई थी 5 स्टूडेंट्स की जान

‘लूट की साजिश’ की वजह से आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले के चिलकलुरिपेटा में 4 दिसंबर को हुए एक्सीडेंट में 5 स्टूडेंट्स की मौत हुई.

THIEF CONSPIRACY
‘लुटेरों की साजिश’ की वजह से ट्रॉली से टकराने से हुए हादसे में 5 स्टूडेंट्स की जान गई थी. (ETV Bharat)
चिलकलुरिपेटा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले में 4 दिसंबर को चिलकलुरिपेट बाईपास पर हुए एक दुखद हादसे ने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. इस हादसे में पांच स्टूडेंट्स की जान चली गई थी. पुलिस की जांच में अब पता चला है कि यह हादसा नरसारावपेट के एक ASI के बेटे की कथित तौर पर बनाई गई लूट की साजिश की वजह से हुआ था.

पुलिस के मुताबिक, 6 स्टूडेंट्स एक कार में जा रहे थे, जब कार सड़क पर एक भारी ट्रॉली गाड़ी से टकरा गई. इस दुर्घटना में पांच स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई. शुरू में, इसे एक आम सड़क हादसा माना गया, लेकिन CCTV फुटेज में चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

फुटेज देखने पर, पुलिस को पता चला कि दूसरी कार में जा रहे एक आदमी ने ट्रॉली को ओवरटेक किया और हाथ से इशारा करके ड्राइवर को रुकने का इशारा किया. कुछ देर बाद, स्टूडेंट्स की कार, जो तेज स्पीड से आ रही थी, खड़ी ट्रॉली से टकरा गई. फुटेज से पुलिस को यह नतीजा निकालने में मदद मिली कि ट्रॉली को जबरदस्ती रोका गया था, जिससे यह जानलेवा टक्कर हुई.

CCTV में कैद कार नंबर के आधार पर, पुलिस ने गाड़ी की पहचान नरसारावपेट के ASI सीनू के बेटे मालमांची वेंकटनायडू के रूप में की. आगे की जांच में उसके क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने का पता चला. वेंकटनायडू और दूसरे सस्पेक्ट्स को सोमवार को गुंटूर रेंज के IG सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और पालनाडू के SP बी. कृष्णा राव ने कस्टडी में लेकर पूछताछ की. सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान अहम डिटेल्स सामने आईं.

चोरी का प्लान गड़बड़ा गया? भरोसेमंद जानकारी से पता चलता है कि आरोपी ट्रॉली गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जिसमें कई लाख रुपये के ट्रैक्टर इंजन ले जाए जा रहे थे. ग्रुप ने कथित तौर पर गाड़ी को रोकने, ड्राइवर को किडनैप करने, ट्रैक्टर चुराने और उन्हें बेचने का प्लान बनाया था.

मुख्य आरोपी वेंकटनायडू, महेश बाबू, गोपी, एसके बाशा और वेंकट राव के साथ अब पुलिस कस्टडी में हैं, जबकि एक और सस्पेक्ट अब भी फरार है. पुलिस का कहना है कि एक आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.

जांच करने वालों को यह भी पता चला कि ASI के बेटे का क्रिमिनल बैकग्राउंड है. 2023 में, उसने कथित तौर पर एक व्यक्ति को कम कीमत पर सोना बदलने का वादा करके धोखा दिया और कार के साथ 50 लाख रुपये कैश ले गया.

हरियाणा के ट्रॉली ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने गुंटूर बॉर्डर से संदिग्धों की कार का पीछा करते हुए देखा था. उसने आखिरकार ट्रॉली तभी रोकी, जब उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया. कुछ मिनट बाद, छात्रों की कार ट्रॉली से टकरा गई, और कथित तौर पर टक्कर के तुरंत बाद संदिग्ध मौके से भाग गए.

इस बीच, पता चला है कि रविवार देर रात तक आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जांच जारी रखी.

