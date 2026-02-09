चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग...हैदराबाद में शातिर अपराधी, कपड़े बदलकर पुलिस को ऐसे करते हैं गुमराह
पुलिस के मुताबिक, शातिर अपराधी क्राइम करने के बाद कानून से बचने के लिए कपड़े बदलकर फरार हो जाते हैं.
Published : February 9, 2026 at 1:44 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग में शामिल अपराधी पुलिस से बचने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. आजकल इस्तेमाल होने वाले सबसे आम तरीकों में से एक है अपराध करने के बाद बार-बार कपड़े बदलना, ताकि जांच करने वालों को गुमराह किया जा सके और सीसीटीवी फुटेज से पहचान से बचा जा सके.
हाल ही में पारसिगुट्टा में एक घर में हुई चोरी से यह तरीका सामने आया. जांच के दौरान, पुलिस ने इलाके में और उसके आस-पास लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी. शुरू में पुलिस को कोई साफ सुराग नहीं मिला.
हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने एक महिला को देखा जो थोड़े समय में अलग-अलग कपड़ों में दिखी. वह साड़ी, फिर जींस और बाद में कुछ घंटों में नाइटगाउन पहने दिखी. गड़बड़ी का शक होने पर, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए चोरी करने के बाद जानबूझकर कई बार अपने कपड़े बदले.
31 जनवरी को कोटी के बैंक स्ट्रीट में एक सनसनीखेज लूट के मामले में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया. अंतरराज्यीय चोरों ने एटीएम में कैश जमा करने आए एक कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी. उनसे 6 लाख रुपये लूट लिए और पीड़ित की मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए.
पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी बीच रास्ते में काचीगुडा में रुके और अपने कपड़े बदले. बाद में शाम को, उन्होंने चंद्रायनगुट्टा में नए कपड़े खरीदे, उन्हें पहना और आराम से उत्तर प्रदेश में अपने घर लौट गए.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये शातिर अपराधी अब बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं ताकि वे कोई सबूत न छोड़ें. उनका मुख्य मकसद चोरी के सामान को बिना ट्रैक किए सुरक्षित जगहों पर सुरक्षित तरीके से पहुंचाना है. पिछले कुछ महीनों में हैदराबाद में कई चोरी और लूट के मामलों की जांच के दौरान, पुलिस ने बार-बार इस ट्रेंड को पहचाना.
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, “जब हमने तीन महीनों में लगभग 10 चोरी के मामलों का बहुत करीब से गौर किया, तो हमने पाया कि कुछ आरोपी जांच करने वालों को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने कपड़े बदलकर आठ अलग-अलग जगहों पर रुके."
जांच प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, अधिकारियों ने कहा कि घर में चोरी, चेन स्नैचिंग और डकैती के मामलों में, पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज देखती है. वे संदिग्ध के कपड़े, जूते, चलने का तरीका और तौर-तरीके ध्यान से देखते हैं. फिर यह जानकारी पूरे राज्य के पुलिस स्टेशनों में भेजी जाती है. अगर फिंगरप्रिंट मिलते हैं, तो उन्हें मौजूदा क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि आरोपी कोई जाना-माना अपराधी है या पहली बार अपराधी बना है.
लेकिन, जो अपराधी इन तरीकों को जानते हैं, वे लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं. एक अधिकारी ने कहा, “वे जेलों में बने संपर्क और साथी अपराधियों के साथ अनुभव शेयर करके नए तरीके सीखते हैं. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के चोर क्राइम के बाद अक्सर कपड़े बदल लेते हैं ताकि कोई निशान न छूटे.
साइबराबाद के एक इंस्पेक्टर ने घाटकेसर इलाके का एक केस बताया, जहां एक बदनाम चोर बड़े आराम से चलते हुए घरों में घुसा. वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए चोरी करने के बाद जानबूझकर लंगड़ाता हुआ बाहर निकला.
राजामहेंद्रवरम का एक और अपराधी, जो हैदराबाद के बाहरी इलाकों के घरों को टारगेट करता है, क्राइम के दौरान दो या तीन शर्ट पहनता है. वह चोरी के तुरंत बाद एक शर्ट बदल लेता है और यात्रा करते समय दूसरी शर्ट पहन लेता है.
साइबराबाद के एक एसीपी ने कहा कि, अपराधी कितना भी अनुभवी क्यों न हो, एक छोटा सा सबूत भी उसकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता है. उन्होंने आगे कहा कि अपराधिों को लगता है कि वे जेल के जान-पहचान वालों, यूट्यूब वीडियो और फिल्मों से आइडिया कॉपी करके बच सकते हैं, लेकिन यह यकीन सिर्फ एक वहम है.
ये भी पढ़ें: हैदराबाद में हथियारबंद बदमाशों ने फैलाई दहशत! SBI एटीएम पर दिनदहाड़े गोलीबारी, 6 लाख लूटकर हुए फरार