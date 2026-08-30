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'वे शिव और पार्वती के रूप में दिखाई दिए', महिला ने साझा किए नेपाल बाढ़ का डरावना अनुभव

त्रिची (तमिलनाडु): त्रिची की एक महिला शिवरंजनी, जो माउंट कैलाश और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के दौरान नेपाल में अचानक आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में बच गई थीं, ने डरावना अनुभव साझा किया है. शिवरंजनी ने बचाव अभियान के लिए केंद्र और तमिलनाडु सरकारों का शुक्रिया अदा किया है.

त्रिची के वोरियूर की रहने वाली शिवरंजनी ने सुरक्षित भारत लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करना मेरा जिंदगी भर का सपना था. मैं पिछले छह महीनों से इस सपने के सच होने के लिए प्रार्थना कर रही थी. 23 अगस्त को, मैंने कुंभकोणम के सुपर यात्रा ट्रैवल्स से यात्रा की. हम 24 अगस्त की सुबह काठमांडू से निकले और शियाकुल बेस पर रुके. 26 अगस्त को, हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की. क्यारोंग एंबेसी (Kyirong Embassy) की ओर जाने वाली सड़कें बहुत खराब हालत में थीं."

शिवरंजनी ने कहा, "हम प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे, तभी अचानक हमें घना काला धुआं दिखा. कुल 57 लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे. उनमें से, हम 21 लोग एक साथ सफर कर रहे थे, जिसमें दोस्त और दूर के रिश्तेदार भी शामिल थे, और तीन और लोग हमारे साथ आ गए क्योंकि सीटें खाली थीं."

उन्होंने कहा, "जब हम क्यारोंग एंबेसी से लगभग तीन किलोमीटर दूर थे, तो बहुत अधिक ट्रैफिक जाम था. हमें पता भी नहीं चला कि हमारा ड्राइवर कब उतरा और चला गया. अचानक, पानी का एक तेज बहाव, जिसमें मलबा और काला कीचड़ मिला हुआ था, हमारी ओर तेजी से आया, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया. खुशकिस्मती से, हमारी गाड़ी एक मोड़ पर रुक गई थी, और भगवान की कृपा से, हम सब सुरक्षित बच गए."