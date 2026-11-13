रिकॉर्ड और विवादों के साथ विदा हो रही 2026 की चारधाम यात्रा, इन मुद्दों ने बटोरी सुर्खियां
जानें वो रिकॉर्ड और विवाद, जिन कारण उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 चर्चाओं का केंद्र बने. रिपोर्ट-किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 7:28 AM IST
देहरादून: विश्वप्रसिद्ध उत्तराखंड चारधाम यात्रा इस वर्ष कई नए रिकॉर्ड, विवाद और दर्दनाक हादसों की गवाह बनीं. बाबा केदारनाथ, बदरी विशाल, मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के लिए इस बार देशभर से श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पिछले कई वर्षों के आंकड़े पीछे छूट गए. उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल भक्तों की 65 लाख के करीब पहुंच गई है. दूसरी ओर, यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, सड़क और हवाई दुर्घटनाओं में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया. जबकि मंदिरों में प्रवेश के नियम, वीआईपी दर्शन, चढ़ावे में कथित अनियमितता, घोड़ा-खच्चरों के साथ व्यवहार, और हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी पूरे यात्रा सीजन में चर्चा का विषय बने रहे.
चारधाम यात्रा का आगाज और श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़: इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हुआ था. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए. शुरुआती दिनों से ही चारों धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही. 12 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, चारों धामों में 65 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इनमें बदरीनाथ में 22 लाख 64 हजार 724, केदारनाथ में 19 लाख 33 हजार 138 (11 नवंबर कपाट बंद होने तक), गंगोत्री में 10 लाख 7 हजार 177 (10 नवंबर कपाट बंद होने तक) और यमुनोत्री में 8 लाख 84 हजार 841 (11 नवंबर कपाट बंद होने तक) श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 3 लाख 90 हजार 696 (10 अक्टूबर को कपाट बंद होने तक) श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. पिछले साल चारधाम यात्रा में लगभग 48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. इस लिहाज से 2026 का सीजन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. खास बात है कि बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद होने हैं. लिहाजा, कपाट बंद होने के दौरान ये आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा.
केदारनाथ में उमड़ा सबसे बड़ा जनसैलाब, गंगोत्री-यमुनोत्री में भी टूटे रिकॉर्ड: इस बार यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड आमद रही. 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा केदार के दरबार तक पहुंचने के लिए कठिन पैदल रास्ते और मौसम की चुनौतियों के बावजूद 19 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे. वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में भी पिछले वर्षों के रिकॉर्ड टूटे. दोनों धामों में मिलाकर 18 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने दर्शन किए जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 34.8 प्रतिशत अधिक है. बदरीनाथ धाम में भी 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आमद रही. धार्मिक दर्शन के साथ माणा गांव, हर्षिल घाटी, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. इस बढ़ती संख्या ने होटल, परिवहन, स्थानीय दुकानदारों, घोड़ा-खच्चर संचालकों और यात्रा से जुड़े कारोबारियों को भी लाभ पहुंचाया.
गैर-सनातनियों के प्रवेश को लेकर विवाद: यात्रा शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ा विवाद गैर-सनातनियों के मंदिरों में प्रवेश को लेकर सामने आया. बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने समिति के अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर-सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सनातन धर्म में आस्था संबंधी शपथपत्र की व्यवस्था लागू करने की बात कही थी. इस प्रस्ताव में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम भी शामिल थे. फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस खूब हुई. एक पक्ष ने इसे मंदिरों की धार्मिक परंपराओं और मर्यादा से जोड़कर देखा. जबकि दूसरे पक्ष ने संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों पर सवाल उठाए. कांग्रेस ने भी इस पर उस वक्त खूब सवाल उठाए थे. गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समितियों के अलग-अलग रुख ने भी इस बहस को और बढ़ाया.
बदरीनाथ में चढ़ावे की रकम को लेकर उठा सवाल, जांच तक पहुंचा मामला: बदरीनाथ धाम में इस वर्ष चढ़ावे की गणना में कथित हेराफेरी का मामला भी बड़ा विवाद बना. दो जुलाई को दान और चढ़ावे की रकम के हिसाब में गड़बड़ी सामने आने के बाद मामला जांच तक पहुंचा. एसआईटी ने जांच के दौरान मंदिर समिति से जुड़े कार्मिकों और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की. इस मामले में मंदिर समिति के सहायक प्रमोद नौटियाल और सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान की गिरफ्तारी तक हुई.
इसके बाद जांच का दायरा वीआईपी दर्शन और हेलीकॉप्टर से आने वाले श्रद्धालुओं से लिए जाने वाले शुल्क तक बढ़ा. जांच में सीसीटीवी फुटेज और प्राप्त धनराशि के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठे. इस बार चरधाम यात्रा के दौरान ये मामला खूब चर्चा में रहा. इसके अलावा चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन और मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती देखने को मिली. वो बात अलग है कि इस बार भी खूब रील चारों धामों से सामने आई. इसके अलावा, घोड़े-खच्चर वालों के साथ पर्यटकों की मारपीट हो या पार्किंग में विवाद की वीडियो ने भी खूब चर्चा बटौरी.
296 श्रद्धालुओं की मौत, केदारनाथ में सबसे ज्यादा गई जान: इस यात्रा का सबसे चिंताजनक पक्ष श्रद्धालुओं की मौतों का आंकड़ा रहा. 11 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, चारों धामों में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 296 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. इनमें सबसे अधिक 149 मौतें केदारनाथ धाम में हुईं. बदरीनाथ में 88, यमुनोत्री में 38 और गंगोत्री में 21 श्रद्धालुओं की जानें गईं. अधिकांश मौतों के पीछे हृदय संबंधी समस्याएं और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जैसी कारण शामिल रहे.
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, लाखों श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई और हजारों लोगों में पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मिलीं. एंबुलेंस और एयर एंबुलेंस के माध्यम से भी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया.
यात्रा में स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य लोगों ने पूरी लगन से काम किया है. हमने कोशिश की है कि रोगग्रस्त क्षद्धालुओं को यात्रा पर न जाने दिया जाए. ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे. इसके अलावा डॉक्टरों की टीम लगातार ये अध्ययन कर रही है कि श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में और क्या -क्या सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है.
-सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड-
जोशीमठ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत: 30 अक्टूबर को बदरीनाथ से देहरादून लौट रहा हेलीकॉप्टर जोशीमठ के पास छाई गांव क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में पायलट सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी. हेलीकॉप्टर में पांच यात्री सवार थे. इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे. डीजीसीए ने चारधाम क्षेत्र में चार्टर उड़ानों के लिए दो पायलटों की अनिवार्यता समेत सुरक्षा संबंधी नए निर्देश जारी किए.
मॉनसून और भूस्खलन ने कई बार रोकी यात्रा की रफ्तार: दूसरी ओर, मॉनसून के दौरान बारिश, भूस्खलन और पहाड़ी रास्तों पर मलबा आने की घटनाओं ने भी यात्रा प्रबंधन की परीक्षा ली. 20 जुलाई को खराब मौसम और संवेदनशील मार्गों की स्थिति को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी थी. प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्गों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. मौसम साफ होने के बाद यात्रा फिर शुरू हुई. इसके साथ ही इस बार चरधाम यात्रा में केदारनाथ की यात्रा तीन बार रोकी गई, जबकि अन्य यात्रा छोटी-छोटी रुकावट के साथ चलती रही.
गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं. अब अगले 6 माह मां गंगा की पूजा मुखबा, मां यमुना की खरसाली और बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होगी. 16 नवंबर को बदरीनाथ के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन पूजा की परंपरा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में जारी रहेगी. इस तरह मुख्य धामों के कपाट भले ही 6 महीने के लिए बंद हो जाएं. लेकिन उत्तराखंड की धार्मिक परंपराएं शीतकालीन प्रवास स्थलों पर जारी रहेंगी.
-हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, मंदिर समिति-
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