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रिकॉर्ड और विवादों के साथ विदा हो रही 2026 की चारधाम यात्रा, इन मुद्दों ने बटोरी सुर्खियां

उत्तराखंड चारधाम यात्रा ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: विश्वप्रसिद्ध उत्तराखंड चारधाम यात्रा इस वर्ष कई नए रिकॉर्ड, विवाद और दर्दनाक हादसों की गवाह बनीं. बाबा केदारनाथ, बदरी विशाल, मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के लिए इस बार देशभर से श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पिछले कई वर्षों के आंकड़े पीछे छूट गए. उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल भक्तों की 65 लाख के करीब पहुंच गई है. दूसरी ओर, यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, सड़क और हवाई दुर्घटनाओं में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया. जबकि मंदिरों में प्रवेश के नियम, वीआईपी दर्शन, चढ़ावे में कथित अनियमितता, घोड़ा-खच्चरों के साथ व्यवहार, और हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी पूरे यात्रा सीजन में चर्चा का विषय बने रहे.

चारधाम यात्रा का आगाज और श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़: इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हुआ था. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए. शुरुआती दिनों से ही चारों धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही. 12 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, चारों धामों में 65 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इनमें बदरीनाथ में 22 लाख 64 हजार 724, केदारनाथ में 19 लाख 33 हजार 138 (11 नवंबर कपाट बंद होने तक), गंगोत्री में 10 लाख 7 हजार 177 (10 नवंबर कपाट बंद होने तक) और यमुनोत्री में 8 लाख 84 हजार 841 (11 नवंबर कपाट बंद होने तक) श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.