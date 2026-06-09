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इन 5 शख्सियतों ने सेना में रहते हुए की देशसेवा, सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी है वही जुनून

पूर्व शूरवीरों को सेना प्रमुख से मिला वेटरन अचीवर्स अवॉर्ड सम्मान. ( फोटो सोर्स: इंडियन आर्मी )

पूर्व शूरवीरों को सेना प्रमुख से मिला वेटरन अचीवर्स अवॉर्ड सम्मान. (फोटो सोर्स: इंडियन आर्मी)

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्व सैनिकों के समर्थन, रोजगार सृजन, कानूनी सहायता और सामाजिक उत्थान सहित विभिन्न क्षेत्रों में ये सभी अभी भी महती भूमिका निभा रहे हैं.

ये पुरस्कार पूर्व सैनिकों की प्रदर्शित सेवा की अटूट भावना को रेखांकित करते हैं, जो सैन्य सेवा से रिटायर होने के बाद भी देश के कल्याण के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं.

पूर्व शूरवीरों को सेना प्रमुख से मिला वेटरन अचीवर्स अवॉर्ड सम्मान. (फोटो सोर्स: इंडियन आर्मी)

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम में ऐसे सशस्त्र बलों के उन पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया, जो अपने सैन्य करियर के दौरान दिखाए गए समर्पण और निष्ठा के साथ आज भी समाज की सेवा करना जारी रखे हुए हैं.

हाल ही में लखनऊ दौरे के दौरान भारतीय सेना के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्र निर्माण और सामुदायिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पांच विशिष्ट पूर्व सैनिकों को सम्मान से नवाजा. वेटरन अचीवर्स अवार्ड पहल का ये आयोजन एक हिस्सा था.

पूर्व शूरवीरों को सेना प्रमुख से मिला वेटरन अचीवर्स अवॉर्ड सम्मान. (फोटो सोर्स: इंडियन आर्मी)

इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ उनके योगदान को सलाम करना है, बल्कि उनकी जीती हुई जंगों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना भी है. यह सभी शख्स सेना में सेवा के दौरान अग्रणी भूमिका निभाते रहे और सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं.

लखनऊ: जब हौसले बुलंद हों और इरादे फौलादी, तो उम्र का हर पड़ाव सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है. नवाबों के शहर लखनऊ में पिछले दिनों एक ऐसी ही शाम सजी, जहां उत्तर प्रदेश की पांच ऐसी शख्सियतों को 'वेटरन अचीवर्स अवॉर्ड' से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्षों से यूपी का नाम पूरे देश में रोशन किया है.

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद कुमार बरनवाल को स्वास्थ्य सेवा, विशेष रूप से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनके बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मान दिया.

अपने व्यापक सैन्य और चिकित्सा अनुभव का लाभ उठाते हुए ब्रिगेडियर विनोद कुमार बरनवाल पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को नैतिक, किफायती और रोगी-केंद्रित नेत्र देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. उनकी कोशिशों से क्वॉलिटी मेडिकल फैसिलिटी सर्विसेज लोगों तक पहुंच पाना आसान हुआ है. मरीजों के बीच सम्मान और विश्वास भी बरकरार है.

रिटायर्ड कर्नल एम.एम. घोष को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्थानीय समुदाय में सामाजिक कल्याण के प्रति अथक समर्पण के लिए सम्मानित किया. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक बच्चों को भोजन, दवाइयां, स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी बांटी हैं.

इसके अलावा उन्होंने वंचित व्यक्तियों के लिए फ्री मेडिकल कैम्प का आयोजन किया, जिससे ज़रूरतमंदों तक आवश्यक हेल्थ फैसिलिटी पहुंच पा रही हैं.

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण चंद्र मिश्रा को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पूर्व सैनिकों के कल्याण और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में समर्पित कार्यों के लिए सम्मानित किया.

सेना के मूल सिद्धांत "स्वयं से पहले सेवा" को उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है. जमीनी स्तर पर सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करने में पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है. वे समुदाय के युवाओं के साथ-साथ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार जुटे हुए हैं.

पूर्व सैनिकों के कल्याण में सक्रिय भागीदारी के लिए सूबेदार मेजर रघु राज सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ. उन्होंने री एम्प्लॉयमेंट और जमीन से जुड़े मुद्दों के समाधान जैसे क्षेत्रों पर अपना फोकस किया.

उनकी पहल का सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों पर बड़ा ही सकारात्मक असर पड़ा है. उनके प्रयासों से ही 800 से अधिक पूर्व सैनिकों को भारतीय रेलवे में और 300 अतिरिक्त पूर्व सैनिकों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन में जॉब मिली है.

युद्ध विधवाओं, वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए कानूनी पैरवी करने के लिए सार्जेंट महेंद्र कुमार सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मानित किया.

रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लखनऊ में एक स्वतंत्र कानूनी फर्म स्थापित की और सैनिकों के परिवारों को कानूनी बाधाओं से पार पाने और उनके जरूरी अधिकारों को सुरक्षित करने में गाइड कर उनकी सहायता करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया. बड़ी संख्या में कानूनी दांवपेंच से उबरते हुए लोगों को उनका हक मिला.

इन पांच पूर्व सैनिकों की कहानियां इस बात का उदाहरण हैं कि सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा का अंत नहीं होता. चाहे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, रोजगार या कानूनी मामलों में योगदान हो, प्रत्येक ने नागरिकों, साथी पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के जीवन पर बड़ा असर डाला.

वेटरन्स को सम्मानित करने की पहल यह दर्शाती है कि सैन्य सेवा के दौरान अनुशासन, नेतृत्व और करुणा किस प्रकार सामाजिक विकास में योगदान देकर समाज का मार्गदर्शन करती है.