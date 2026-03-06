ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026: श्रद्धालुओं की संख्या पर नहीं होगी पाबंदी, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा

उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कमर कस ली है. सरकार की तरफ साफ कई मामलों को लेकर साफ किया गया है.

Etv Bharat
उत्तराखंड चारधाम यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 6:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. यात्रा को लेकर हर साल श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने या उसे नियंत्रित करने को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं, जिससे यात्रियों के बीच अक्सर असमंजस की स्थिति भी बन जाती है. लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. सरकार ने साफ कर दिया है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी.

राज्य सरकार के इस फैसले से देश-विदेश से चारधाम आने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है. दरअसल पिछले कुछ सालों में यात्रा के दौरान भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार यात्रियों की संख्या सीमित करने या यात्रा को नियंत्रित करने की बातें सामने आई थीं. ऐसे में कई श्रद्धालुओं को यह चिंता रहती थी कि कहीं यात्रा के दौरान उन्हें दर्शन का अवसर न मिल पाए, लेकिन इस बार सरकार का स्पष्ट रुख सामने आने के बाद यह तय हो गया है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें धामों तक पहुंचने से नहीं रोका जाएगा.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या पर नहीं होगी पाबंदी (ETV Bharat)

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू: चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु पहले से ही ऑनलाइन पंजीकरण कर लें, जिससे यात्रा व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके. हालांकि उन श्रद्धालुओं को भी ध्यान में रखा गया है, जो किसी कारणवश ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पाते. ऐसे यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी रखी गई है.

17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण: ऑफलाइन पंजीकरण यात्रा शुरू होने से दो दिन पहले यानी 17 अप्रैल से शुरू होगा. इसके लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पंजीकरण काउंटर बनाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

यात्रा का पंजीकरण को पूरी तरह नि:शुल्क: इस बार सरकार ने यात्रा के पंजीकरण को पूरी तरह नि:शुल्क रखने का भी निर्णय लिया है. कुछ समय पहले पंजीकरण के लिए शुल्क लेने की चर्चा सामने आई थी, लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण पूरी तरह मुफ्त रहेगा. इससे श्रद्धालुओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा और अधिक से अधिक लोग आसानी से यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकेंगे.

द्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता: चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. सरकार का कहना है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए जिलों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं. गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा. सभी श्रद्धालुओं को धामों में दर्शन का अवसर मिलेगा.

जिला प्रशासन को निर्णय लेने का अधिकार: हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी समय अचानक श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है या किसी स्थान पर भीड़ की स्थिति बनती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. ऐसे हालात में संबंधित जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी कदम उठा सकेंगे, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.

प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील: प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि यात्रा के दौरान राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन अवश्य करें. साथ ही यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी सूचनाओं और अपडेट पर भी नजर बनाए रखें. इससे यदि किसी स्थान पर परिस्थितियों के अनुसार कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी समय पर श्रद्धालुओं तक पहुंच सकेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

जानिए कब खुलेगे चारधाम के कपाट: चारधाम यात्रा के तहत राज्य के चार प्रमुख धामों के कपाट अलग-अलग तिथियों पर खोले जाएंगे. यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इन तिथियों के साथ ही पूरे प्रदेश में चारधाम यात्रा का औपचारिक रूप से आगाज हो जाएगा.

राज्य सरकार और प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल होंगे। पिछले कुछ वर्षों में यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे राज्य की पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिला है। ऐसे में सरकार इस बार भी यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां कर रही है.

इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का संदेश साफ है कि श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। संख्या पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा.

पढ़ें---

TAGGED:

UTTARAKHAND CHARDHAM
CHARDHAM REGISTRATION 2026
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026
उत्तराखंड चारधाम रजिस्ट्रेशन
CHARDHAM YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.