चारधाम यात्रा 2026: हेली सेवाओं में इस बार बड़ी कटौती, क्या बढ़ेगा किराया? सड़क मार्गों पर दिखेगा असर

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार की चारधाम यात्रा कई मायनों में पिछली चारधाम यात्राओं से अलग होने जा रही है. खासकर हेली सेवाओं को लेकर. हर साल की तरह इस बार चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टरों की मारामारी देखने को नहीं मिलेगी. तस्वीर पहले से कुछ बदली-बदली सी नजर आएगी.

दरअसल, बीते साल 2025 में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे. इस हादसे में कई लोगों की मौत भी हुई थी, जिसके बाद DGCA (Directorate General of Civil Aviation) हरकत में आया. इसके बाद DGCA ने हेली सेवाओं को स्थगित करते हुए सख्त नियमों का पालन करने और तकनीक से संबंधित व्यवस्थाओं को सुचारू करने तक हेलीकॉप्टर संचालक पर रोक लगाकर रखी.

वहीं, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) इस बार डीजीसीए के सभी कंप्लायंस (मानकों का पालन) पूरे करने के बाद ही चारधाम यात्रा 2026 में हेली सेवाएं सुचारू करेगा. इस बारे में UCADA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS आशीष चौहान ने विस्तार से बताया.

UCADA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान बताते हैं कि डीजीसीए द्वारा दिए गए निर्देशों का उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा पालन किया गया है. इसके बाद डीजीसीए ने भी उत्तराखंड में पहले सेवाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की है.

ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट स्थापित की गई: उन्होंने बताया कि अब जल्द ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की हेली सेवाओं के लिए टेंडर अलॉट किए जाएंगे. उसी आधार पर UCADA अगले यात्रा सीजन की तैयारी कर रहा है. उत्तराखंड सिविल एविएशन, DGCA के निर्देशों का पालन करते हुए देहरादून के सहस्त्रधारा और सिरसी हैलीपैड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट और मेट्रोलॉजी यूनिट स्थापित की गई है.

PTZ कैमरे लगाए गए: इसके अलावा लिनचोली, भीमबली और गौरीकुंड में ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टाफ भी तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही सहस्रधारा से लेकर केदारनाथ तक 30 से ज्यादा PTZ (Pan-Tilt-Zoom) कैमरे लगाए हैं. जो उत्तराखंड में हेली सेवाओं को और सुरक्षित और एफिशिएंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

उत्तराखंड में हेली सेवाओं में 30 फीसदी कमी: पिछले साल के हादसों से सबक लेते हुए DGCA ने उत्तराखंड में हेली सेवाओं पर रोक लगा दी थी. वहीं, केदारघाटी के साथ-साथ सहस्रधारा से चार्टर सेवाओं में भी कमी करने के निर्देश दिए थे.