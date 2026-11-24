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सूरत से लौट रहे तीन विधायकों की हत्या की साजिश, संजय राउत का सनसनीखेज दावा

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत (फाइल फोटो) ( ANI )

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 में हुई शिवसेना (अविभाजित) की बगावत एक बार फिर चर्चा में है. एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने एक बयान दिया था कि सूरत से लौट रहे एक विधायक का 'राम नाम सत्य' हो सकता था. अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

संजय राउत का दावा है कि सूरत गए तीन विधायकों की हत्या करने की साजिश रची गई थी. इनमें से एक विधायक को इंजेक्शन देकर मारने और दूसरे पर ट्रक चढ़ाने की योजना थी. उनके इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. वहीं विधायक कैलास पाटिल ने खुद को वह एमएलए बताया और शिरसाट की 'धमकी' भरी टिप्पणी की जांच की मांग की है.

पीछे हटे विधायक को खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, लेकिन 'हमने जाने दिया': शिरसाट

संजय शिरसाट का कहना था कि 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना (अविभाजित) में हुई बगावत से बीच रास्ते में पीछे हटने वाले विधायक को अन्य बागी सदस्यों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन "हमने उन्हें जाने दिया." शिरसाट ने रविवार को एक पॉडकास्ट के दौरान पाटिल का नाम लिए बगैर कहा था कि इस घटनाक्रम के दौरान एक विधायक असहज हो गए थे और उन्होंने उस वाहन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, जिससे बागी विधायकों को महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत ले जाया जा रहा था. मंत्री ने कहा था, "वह घटना किसी वेब सीरीज की तरह थी. हमारे गुट के एक विधायक असहज महसूस कर रहे थे और वाहन से उतरने की कोशिश कर रहे थे. आगे क्या हुआ, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन तो उनका 'राम नाम सत्य' ही हो जाता. हमने वाहन रोका और उन्हें जाने दिया." शिरसाट ने कहा था कि सूरत से पहले टोल प्लाजा पर लगे यातायात जाम को शिंदे ने वहां के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को फोन करके हटवाया था. उन्होंने दावा किया था कि एसपी ने शिंदे को बताया था कि उन्हें (तत्कालीन) मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) की ओर से निर्देश मिले थे, लेकिन शिंदे ने उनसे रास्ता खाली कराने को कहा, जिसके बाद रास्ता साफ कर दिया गया और बागी विधायक आगे बढ़ सके. पाटिल ने शिरसाट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बागी विधायकों पर दबाव था, लेकिन वह उद्धव गुट में लौटने के अपने फैसले पर अडिग थे. उन्होंने कहा, "सब पर दबाव था और उन्होंने (शिरसाट ने) इस बारे में बात भी की थी. लेकिन मैं ऐसी धमकी से डरा नहीं. मुझे यह भी पता था कि सत्ता पाने के लिए वे (बागी विधायक) किस हद तक जा सकते हैं. इसके बावजूद मैंने फैसला लिया और तलासरी से वापस आ गया." पाटिल ने बताया कि वह एक दूसरे फोन नंबर के जरिये उद्धव के संपर्क में बने रहे. उन्होंने दावा किया, "हर किसी पर एक अलग तरह का दबाव था. कुछ लोगों पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का दबाव था, जिसकी वजह से सत्ता में यह बदलाव आया." पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिरसाट की टिप्पणियों की जांच करानी चाहिए.