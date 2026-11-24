सूरत से लौट रहे तीन विधायकों की हत्या की साजिश, संजय राउत का सनसनीखेज दावा
संजय राउत का दावा है कि सूरत गए तीन विधायकों की हत्या करने की साजिश रची गई थी. इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है.
Published : November 24, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 में हुई शिवसेना (अविभाजित) की बगावत एक बार फिर चर्चा में है. एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने एक बयान दिया था कि सूरत से लौट रहे एक विधायक का 'राम नाम सत्य' हो सकता था. अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
संजय राउत का दावा है कि सूरत गए तीन विधायकों की हत्या करने की साजिश रची गई थी. इनमें से एक विधायक को इंजेक्शन देकर मारने और दूसरे पर ट्रक चढ़ाने की योजना थी. उनके इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है. वहीं विधायक कैलास पाटिल ने खुद को वह एमएलए बताया और शिरसाट की 'धमकी' भरी टिप्पणी की जांच की मांग की है.
पीछे हटे विधायक को खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, लेकिन 'हमने जाने दिया': शिरसाट
संजय शिरसाट का कहना था कि 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना (अविभाजित) में हुई बगावत से बीच रास्ते में पीछे हटने वाले विधायक को अन्य बागी सदस्यों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन "हमने उन्हें जाने दिया."
शिरसाट ने रविवार को एक पॉडकास्ट के दौरान पाटिल का नाम लिए बगैर कहा था कि इस घटनाक्रम के दौरान एक विधायक असहज हो गए थे और उन्होंने उस वाहन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, जिससे बागी विधायकों को महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत ले जाया जा रहा था.
मंत्री ने कहा था, "वह घटना किसी वेब सीरीज की तरह थी. हमारे गुट के एक विधायक असहज महसूस कर रहे थे और वाहन से उतरने की कोशिश कर रहे थे. आगे क्या हुआ, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन तो उनका 'राम नाम सत्य' ही हो जाता. हमने वाहन रोका और उन्हें जाने दिया."
शिरसाट ने कहा था कि सूरत से पहले टोल प्लाजा पर लगे यातायात जाम को शिंदे ने वहां के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को फोन करके हटवाया था. उन्होंने दावा किया था कि एसपी ने शिंदे को बताया था कि उन्हें (तत्कालीन) मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) की ओर से निर्देश मिले थे, लेकिन शिंदे ने उनसे रास्ता खाली कराने को कहा, जिसके बाद रास्ता साफ कर दिया गया और बागी विधायक आगे बढ़ सके. पाटिल ने शिरसाट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बागी विधायकों पर दबाव था, लेकिन वह उद्धव गुट में लौटने के अपने फैसले पर अडिग थे.
उन्होंने कहा, "सब पर दबाव था और उन्होंने (शिरसाट ने) इस बारे में बात भी की थी. लेकिन मैं ऐसी धमकी से डरा नहीं. मुझे यह भी पता था कि सत्ता पाने के लिए वे (बागी विधायक) किस हद तक जा सकते हैं. इसके बावजूद मैंने फैसला लिया और तलासरी से वापस आ गया." पाटिल ने बताया कि वह एक दूसरे फोन नंबर के जरिये उद्धव के संपर्क में बने रहे.
उन्होंने दावा किया, "हर किसी पर एक अलग तरह का दबाव था. कुछ लोगों पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का दबाव था, जिसकी वजह से सत्ता में यह बदलाव आया." पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिरसाट की टिप्पणियों की जांच करानी चाहिए.
इस पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने यह आरोप लगाकर मामले को और बढ़ा दिया कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि तीन विधायकों को मारने की कोशिश की गई थी. राउत ने तीनों विधायकों के नाम भी लिए. उन्होंने दावा किया कि मंत्री प्रकाश अबितकर ने शुरू में सूरत से लौटने का फैसला किया था, लेकिन उन पर वहीं रुकने का दबाव डाला गया.
MLA पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश
संजय राउत ने आगे आरोप लगाया कि अकोला विधायक नितिन देशमुख को हार्ट अटैक लाने के लिए एक इंजेक्शन लगाया गया था. देशमुख थोड़ी मशक्कत के बाद भागने में कामयाब रहे. इस बीच, विधायक कैलास पाटिल ने भी सूरत छोड़ने की कोशिश की. राउत का दावा है कि उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई. उन्होंने आगे कहा कि कैलास पाटिल कई मील पैदल चलकर भागने में कामयाब रहे.
राउत ने आरोप लगाया कि इन तीन विधायकों की जान को जानबूझकर खतरे में डालने की कोशिश की गई, जबकि बाकी को उनकी मर्जी के खिलाफ रोक लिया गया.
पैसे देने वाला नेता कौन है?
राउत ने कोलाबा की घटना पर भी जवाब दिया, जहां शिंदे गुट के एक लोकल ब्रांच हेड को करेंसी नोटों से भरे एक बॉक्स के साथ देखा गया था. उन्होंने इस बात की जांच की मांग की कि 50 लाख रुपये किसने दिए और पैसे किसने लिए. इसके अलावा, राउत ने सवाल किया कि कोलाबा में 'महायुति' (सत्तारूढ़ गठबंधन) का प्रमुख नेता कौन है और उस नेता के परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव मैदान में था.
उन्होंने जोर देकर कहा कि न केवल पैसे लेने वालों के खिलाफ, बल्कि पैसे देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. विंटर सेशन को लेकर सरकार से राउत ने संसद के शीतकालीन सत्र की घोषणा में देरी पर अपनी नाराजगी जताई.
उन्होंने सत्र न बुलाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्थापित नियमों और संविधान के खिलाफ है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी परिसीमन विधेयक को पास कराने के लिए राजनीतिक दलबदल और पैसे का इस्तेमाल कर सकती है. बता दें कि उस्मानाबाद (धाराशिव) से विधायक रहे पाटिल ने 2024 में शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-उबाठा) के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अपनी सीट बरकरार रखी.
शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में 2022 में हुई बगावत से महाराष्ट्र में उद्धव के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार गिर गई थी. इसके बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे.
ये भी पढ़ें: संजय राउत का बड़ा दावा: BJP परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये दे रही