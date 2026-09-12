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सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं, खून का भी था रिश्ता !

प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच आनुवंशिक संबंध थे. ( ETV Bharat )

वाराणसी: राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के वाराणसी परिसर में शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने प्राचीन डीएनए पर व्याख्यान दिया. उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच केवल वस्तुओं का व्यापार नहीं था, बल्कि दोनों क्षेत्रों की प्राचीन आबादियों के बीच आनुवंशिक संबंध भी था. कार्यक्रम की अध्यक्षता परिसर के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर सतीश कुमार ने की. उन्होंने कहा कि एनएफएसयू बनारस अपने विद्यार्थियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा देने के लिए प्रयासरत है. काशी में फॉरेंसिक विज्ञान की यह नई पीढ़ी उसी लक्ष्य के साथ तैयार की जा रही है, ताकि छात्र आधुनिक प्रयोगशालाओं, शोध और वैश्विक स्तर के शिक्षण से जुड़ सकें. सिंधु और मेसोपोटामिया में था खून का रिश्ता. (ETV Bharat) प्रो. चौबे ने बताया कि पुरातत्व लंबे समय से दोनों सभ्यताओं के संपर्क की गवाही देता रहा है. मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुह्हा का उल्लेख, वहाँ मिली सिंधु मुहरें और मनके इसी व्यापार को सिद्ध करते हैं. अब प्राचीन डीएनए यह भी बताता है कि मार्गों से वस्तुएं ही नहीं, लोग भी जुड़े थे. उन्होंने बताया की पोलैंड के वैज्ञानिकों के साथ उनका यह शोध सीरिया के मध्य यूफ्रेटिस घाटी स्थित टेल अशारा (प्राचीन तेरका) और टेल मसाइख (प्राचीन कार-अस्सुरनासिरपाल) से मिले चार व्यक्तियों के दांतों का डीएनए विश्लेषण किया गया था. ये अवशेष लगभग 2650 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक के हैं.