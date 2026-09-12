सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं, खून का भी था रिश्ता !
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच आनुवंशिक संबंध थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 9:41 AM IST
वाराणसी: राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के वाराणसी परिसर में शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने प्राचीन डीएनए पर व्याख्यान दिया.
उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच केवल वस्तुओं का व्यापार नहीं था, बल्कि दोनों क्षेत्रों की प्राचीन आबादियों के बीच आनुवंशिक संबंध भी था. कार्यक्रम की अध्यक्षता परिसर के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर सतीश कुमार ने की.
उन्होंने कहा कि एनएफएसयू बनारस अपने विद्यार्थियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा देने के लिए प्रयासरत है. काशी में फॉरेंसिक विज्ञान की यह नई पीढ़ी उसी लक्ष्य के साथ तैयार की जा रही है, ताकि छात्र आधुनिक प्रयोगशालाओं, शोध और वैश्विक स्तर के शिक्षण से जुड़ सकें.
प्रो. चौबे ने बताया कि पुरातत्व लंबे समय से दोनों सभ्यताओं के संपर्क की गवाही देता रहा है. मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुह्हा का उल्लेख, वहाँ मिली सिंधु मुहरें और मनके इसी व्यापार को सिद्ध करते हैं. अब प्राचीन डीएनए यह भी बताता है कि मार्गों से वस्तुएं ही नहीं, लोग भी जुड़े थे.
उन्होंने बताया की पोलैंड के वैज्ञानिकों के साथ उनका यह शोध सीरिया के मध्य यूफ्रेटिस घाटी स्थित टेल अशारा (प्राचीन तेरका) और टेल मसाइख (प्राचीन कार-अस्सुरनासिरपाल) से मिले चार व्यक्तियों के दांतों का डीएनए विश्लेषण किया गया था. ये अवशेष लगभग 2650 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक के हैं.
इनमें दक्षिण एशियाई मूल के माइटोकॉन्ड्रियल हैपलोग्रुप एम4बी1, एम49 और एम61 मिले। ये वंश भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्राचीन हैं. आज के सीरिया में ये लगभग नहीं मिलते, जबकि भारत, पाकिस्तान और हिमालय क्षेत्र में मौजूद हैं.
प्रो. चौबे ने कहा कि ये लोग व्यापार मार्गों से गए व्यापारी परिवारों के सदस्य हो सकते हैं, या और भी प्राचीन प्रवास के यात्री, बाद के राखीगढ़ी प्राचीन जीनोम और इंडस पेरिफेरी अध्ययन भी पश्चिमी एशिया से आनुवंशिक कड़ी को पुष्ट करते हैं.
उन्होंने कहा की डीएनए इतिहास की वह किताब है जिसे मिटाया नहीं जा सकता. व्यापार पुरातत्व से सिद्ध था, अब प्राचीन डीएनए लोगों के संपर्क को भी प्रमाणित करता है. यह संबंध केवल वस्तुओं का नहीं, मानव वंश का भी था.
व्याख्यान में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया. प्रश्नोत्तर में प्राचीन डीएनए की तकनीक और फॉरेंसिक विज्ञान में उसकी उपयोगिता पर चर्चा हुई. प्रो. चौबे ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान अब केवल अपराध जांच तक सीमित नहीं रहा। वही तकनीकें आज सभ्यताओं के संबंध और पहचान को भी खोल रही हैं.
प्रो. सतीश कुमार ने अतिथि वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे व्याख्यान विद्यार्थियों को प्रयोगशाला से आगे सोचने का अवसर देते हैं.
एनएफएसयू वाराणसी परिसर फिलहाल जाल्हूपुर में संचालित है. स्थायी परिसर राजातालाब क्षेत्र के शहंशाहपुर में प्रस्तावित है. उन्होंने दोहराया कि संस्थान विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय सुविधा और शोध वातावरण देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है.