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देश में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

हैदराबाद में हुए एक सड़क हादसे का दृश्य (फाइल फोटो ) ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश में असल में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो सड़क हादसों की एक बड़ी वजह है. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सड़क सुरक्षा लागू करने को मजबूत करने के मकसद से कई निर्देश जारी किए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने की. बेंच 2012 में एस राजसीकरन की फाइल की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पूरे देश में रोड-सेफ्टी उपायों को लागू करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर रोड सेफ्टी पर निर्देश जारी करता रहा है. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'आप इस देश में यह कैसे पक्का करते हैं कि ड्राइवर लेन ड्राइविंग बंद न करें? इस देश में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अधिकतर दुर्घटना इसी वजह से होती है.' वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के मुद्दे पर बेंच ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के रूल 125H के बारे में एमिकस क्यूरी की बातों पर ध्यान दिया, जो पब्लिक सर्विस गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना जरूरी बनाता है. टॉप कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को यह पक्का करने का आदेश दिया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTDs) और पैनिक बटन लगाए जाएं.