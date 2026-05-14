देश में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोड-सेफ्टी लागू करने को मज़बूत करने के मकसद से कई निर्देश जारी किए.
By Sumit Saxena
Published : May 14, 2026 at 7:09 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश में असल में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो सड़क हादसों की एक बड़ी वजह है. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सड़क सुरक्षा लागू करने को मजबूत करने के मकसद से कई निर्देश जारी किए.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने की. बेंच 2012 में एस राजसीकरन की फाइल की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पूरे देश में रोड-सेफ्टी उपायों को लागू करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर रोड सेफ्टी पर निर्देश जारी करता रहा है.
जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'आप इस देश में यह कैसे पक्का करते हैं कि ड्राइवर लेन ड्राइविंग बंद न करें? इस देश में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अधिकतर दुर्घटना इसी वजह से होती है.'
वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के मुद्दे पर बेंच ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के रूल 125H के बारे में एमिकस क्यूरी की बातों पर ध्यान दिया, जो पब्लिक सर्विस गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना जरूरी बनाता है. टॉप कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को यह पक्का करने का आदेश दिया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTDs) और पैनिक बटन लगाए जाएं.
बेंच ने कहा कि वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन यात्रियों, खासकर महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पक्की करेंगे. बेंच ने दुख जताया कि अब तक सिर्फ 1 परसेंट गाड़ियों में ही यह इक्विपमेंट लगाया गया है, जबकि केंद्र ने 2018 में यह कदम जरूरी कर दिया था.
बेंच ने कहा कि लेन ड्राइविंग से एक्सीडेंट काफी कम हो जाएँगे और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे नियम 125H को सख्ती से लागू करें. इसके लिए नई और मौजूदा पब्लिक सर्विस गाड़ियों में समय पर और वेरिफाई किए जा सकने वाले तरीके से गाड़ी की लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना सुनिश्चित करें.
बेंच ने निर्देश दिया कि किसी भी पब्लिक सर्विस गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 56 के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट या सेक्शन 66 के तहत परमिट तब तक नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक ऐसे डिवाइस का इंस्टॉलेशन वेरिफाई न हो जाए और वाहन एप्लीकेशन में यह न दिखे. बेंच ने 21 दिसंबर, 2018 तक रजिस्टर्ड गाड़ियों में इन डिवाइस को रेट्रोफिट करने और रियल-टाइम ओवरसाइट के लिए वाहन डेटाबेस के साथ कम्प्लायंस मॉनिटरिंग को इंटीग्रेट करने का भी निर्देश दिया.