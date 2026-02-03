ETV Bharat / bharat

सोने की बढ़ती कीमतों ने तमिलनाडु के पारंपरिक सुनारों को मुश्किल में डाला, क्या वे इस पेशे से बाहर हो जाएंगे?

राधाकृष्णन का मानना ​​है कि, अगर सरकार कुछ नहीं करती है,बचे हुए 20 प्रतिशत पारंपरिक सुनार इस पेशे से बाहर हो जाएंगे.

Goldsmiths express their anguish!
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 2:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मदुरै: सोने की कीमतें लगभग हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, जिसका असर देश भर के ज्वेलरी शोरूम से कहीं ज़्यादा दूर तक महसूस किया जा रहा है. खासकर तमिलनाडु के हजारों पारंपरिक सुनारों पर इसका असर पड़ रहा है.

कीमती धातु की बढ़ती कीमत ने न सिर्फ सदियों पुराने पेशे को खत्म कर दिया है, बल्कि कई कारीगरों को गुजारे की तलाश में अपना पुश्तैनी काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया है.

सुनार लगभग 2,000 सालों से तमिल समाज का एक अहम हिस्सा रहे हैं और सोने और चांदी से गहने बनाने के अपने हुनर ​​के लिए उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है. इन कारीगरों का जिक्र पुराने तमिल महाकाव्य सिलप्पाथिकारम में भी मिलता है, जहां एक सुनार की अहम भूमिका होती है. थट्टार, थाचर, असारी, कम्मालर और विश्वकर्मा के नाम से जाने जाने वाले इन कारीगरों को कभी अपने काम के लिए इस इलाके के सबसे खुशहाल समुदायों में से एक माना जाता था. आज, वह विरासत गंभीर खतरे में है.

सोने की कीमत 13,000 रुपये प्रति ग्राम के पार जाने के साथ, ईटीवी भारत ने मदुरै के कुछ सुनारों से बात की, जिनका कहना है कि हाथ से बनी ज्वेलरी की अर्थव्यवस्था काम करना बंद कर चुकी है. एझुथानिकारा स्ट्रीट पर मौजूद मदुरै सर्टिफाइड गोल्डस्मिथ्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कासिराजन का कहना है कि पारंपरिक व्यापार पर हर तरफ से असर पड़ा है.

उन्होंने कहा, “बड़ी इंडस्ट्रियल ज्वेलरी कंपनियों और नॉर्थ इंडिया से आने वाले मशीन से बने गहनों ने हमारी रोजी-रोटी छीन ली है. यही वजह है कि लगभग 80 प्रतिशत सुनार पहले ही दूसरे कामों - कपड़ा, सिक्योरिटी का काम, रेस्टोरेंट, पेंटिंग में चले गए हैं. वे रोजी-रोटी कमाने के लिए कुछ भी करते हैं. बाकी 20 प्रतिशत बिना किसी स्पष्टता या समर्थन के संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने उनके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है.

कासिराजन ने केंद्र सरकार की शुरू की गई विश्वकर्मा स्कीम की ओर इशारा किया, जिसके तहत एसोसिएशन के सभी सदस्य नामांकित हैं. लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. उन्होंने कहा, हमें बताया गया कि तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है, यह कहते हुए कि यह जाति-आधारित पेशा है. बाद में, कारीगर कल्याण स्कीम की भी घोषणा की गई, जिसमें लोन में छूट का वादा किया गया था, लेकिन वह भी अधर में है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि अब सामान्य ज्वेलरी बनाने के लिए भी कम से कम 20 ग्राम सोने की जरूरत होती है, यह एक ऐसा निवेश है जिसे ज्यादातर कारीगर बिना किसी संस्थागत समर्थन के नहीं कर सकते.

कारीगरों का आरोप है कि, तमिलनाडु गोल्डस्मिथ्स वेलफेयर बोर्ड, जिसका मकसद पेंशन और पढ़ाई और शादी के लिए मदद देना था, वह भी बंद हो गया है. कासिराजन ने आरोप लगाया, "रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में ही बहुत दिक्कतें हैं. हालांकि वे 60 साल के बाद 1,000 रुपये महीने की पेंशन का वादा करते हैं, लेकिन अब तक एक भी सुनार को इसका फायदा नहीं मिला है.

राधाकृष्णन, एक ज्वेलरी वर्कशॉप के मालिक हैं, जिनका परिवार छह-सात पीढ़ियों से इस काम में है. उनका कहना है कि यह गिरावट सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है. उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक से यह पेशा बहुत खराब हालत में है. हजारों परिवार अब भी पूरी तरह इसी कला पर निर्भर हैं."

उन्होंने याद किया कि कैसे तिरुमंगलयम, यानी शादी का पवित्र हार बनाना, कभी एक बड़े रीति-रिवाजों वाला काम था. परिवार अपने भरोसेमंद विश्वकर्मा कारीगर से संपर्क करते थे, जो ग्राहक के घर पर सोना पिघलाकर शुभ समय पर थाली बनाते थे. उन्होंने कहा, "एक बंधन था, एक भावना थी, लेकिन ऐसी परंपराओं का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है."

राधाकृष्णन का मानना ​​है कि कम से कम थाली जैसे पवित्र गहनों के लिए ऐसी प्रथाओं को फिर से शुरू करने से उन बचे हुए कारीगरों को मदद मिल सकती है जो गुज़ारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में विश्वकर्मा कारीगरों द्वारा उठाई गई ऐसी ही मांगों पर पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान सकारात्मक रूप से विचार किया गया था.

उन्होंने चेतावनी दी कि, वे तमिलनाडु सरकार से भी ऐसा ही कदम उठाने का अनुरोध करते हैं. लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती है, तो राज्य के बचे हुए 20 प्रतिशत पारंपरिक सुनार भी हमेशा के लिए इस पेशे से बाहर हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: सोना-चांदी में लगी आग: चांदी ₹17,000 महंगी, सोना ₹1.48 लाख के पार; जानें आज के ताजा रेट्स

TAGGED:

RISING GOLD PRICES IMPACT
VISHWAKARMA ARTISANS
MADURAI GOLDSMITHS
TAMIL NADU GOLDSMITHS CRISIS
RISING GOLD PRICES IMPACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.