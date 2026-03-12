ETV Bharat / bharat

देश में एलपीजी का संकट नहीं, लेकिन आम लोग और रेस्तरां वाले हो रहे पैनिक

सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है.

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को सदन में कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि एलपीजी उत्पादन में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और सरकार की प्राथमिकता है कि देश में करोड़ों परिवारों की रसोई में खाना पकाने के लिए गैस की कमी नहीं रहे. इसके बावजूद लोगों में पैनिक की स्थिति है.

भारत के कई हिस्सों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं फैल गईं हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं ने एलपीजी रिफिल बुक करने में कठिनाइयों की शिकायत की और रेस्तरां ने व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के कारण गंभीर परिचालन व्यवधान की चेतावनी दी. तेल कंपनियों ने हालांकि घरेलू एलपीजी आपूर्ति को स्थिर बताया, लेकिन बुकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कारण उपयोगकर्ताओं में व्यापक भ्रम और दहशत फैल गई है.

चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और बिहार के कुछ हिस्सों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि घरों और व्यवसायों दोनों को सिलेंडर प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ उपभोक्ता ऑनलाइन, आईवीआरएस या यहां तक ​​कि मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से भी रिफिल बुक करने में असमर्थ हैं.इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कुछ तकनीकी खराबी ने सिलेंडर रिफिलिंग के समय को प्रभावित किया है, लेकिन घरेलू एलपीजी आपूर्ति में किसी भी कमी से इनकार किया.

आईओसीएल के मार्केटिंग मैनेजर अनुराग शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया, "कुछ तकनीकी खराबी आई है जिसे हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडरों की कोई कमी नहीं होगी. हमारे पास जो स्टॉक है, उसे पहले ही घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए प्राथमिकता दी जा चुकी है. तकनीकी खराबी के कारण सिलेंडर रिफिलिंग की अवधि में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन इसे भी जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा."

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग का काम करने वाले सौरभ कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका गैस सिलेंडर देर रात खत्म हो गया और उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए रिफिल बुक करने की कोशिश की, जो तरीका वे कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "आमतौर पर बुकिंग का विकल्प 30 सेकंड के भीतर आ जाता है, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. मैंने एक इंडक्शन स्टोव खरीद लिया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि सिलेंडर कब आएगा. अगर मैं एलपीजी पर निर्भर रहा तो मुझे भूखा रहना पड़ सकता है."

देश के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं, जहां आपूर्ति बाधित होने के डर से उपभोक्ता रिफिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.बिहार के कुछ हिस्सों में, उपभोक्ताओं में दहशत के कारण एलपीजी वितरकों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं. दरभंगा के एक दुकानदार दया नाना मिश्रा ने बताया कि कई लोग घंटों इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौट आए. उन्होंने कहा, "सिलेंडर लेने के लिए मुझे घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा. लगभग 20 लोगों में से सिर्फ नौ लोगों को ही सिलेंडर मिले, बाकी लोगों को केवाईसी संबंधी समस्याओं या अन्य कारणों से वापस भेज दिया गया. कमी की अफवाहों के कारण, खाना पकाने की गैस पाने के लिए कई लोग कतार में लगे हैं. इंडियन ऑयल के सिलेंडर अभी भी यहां उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को एचपीसीएल के सिलेंडर प्राप्त करने में बहुत परेशानी हो रही है."

पटना के गर्दनीबाग स्थित सत्य गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में उपभोक्ता जमा हो गए, क्योंकि एलपीजी की कमी की सूचना पर कार्यालय बंद कर दिया गया था. एजेंसी ने गैस अनुपलब्ध होने का नोटिस लगाया, जिससे लोग बाहर इंतजार करते रहे और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सिलेंडर कल तक वितरित किए गए थे, लेकिन आज अचानक कार्यालय बंद कर दिया गया.

कुछ क्षेत्रों में, उपभोक्ताओं ने काला बाजार में बढ़ी हुई कीमतों की शिकायत की है. नोएडा में अकेले रहने वाले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी होशंग गोविल ने कहा, "मैं छोटा सिलेंडर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाता हूं. पिछले दो-तीन दिनों से मैं इसे भरवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल हो रहा है. कुछ जगहों पर यह 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और अन्य जगहों पर लगभग 250 रुपये प्रति किलो. इन कीमतों पर खाना बनाना बहुत महंगा हो रहा है."

चेन्नई के कुंद्राथुर निवासी बालाकृष्णन ने बताया कि ऑर्डर देने की कोशिश करते समय उन्हें बार-बार त्रुटियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, "जब मैंने आईवीआरएस के माध्यम से बुकिंग करने की कोशिश की, तो सिस्टम ने बताया कि कोई तकनीकी खराबी आ गई है और कॉल कट गई है. जब मैंने दोबारा कॉल किया, तो नंबर बंद था. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ."

रेस्तरां गंभीर परिचालन संकट का सामना कर रहे

मौजूदा स्थिति के कारण उत्पन्न व्यवधान का सबसे अधिक प्रभाव रेस्तरां और आतिथ्य उद्योग पर पड़ा है, जो दैनिक संचालन के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं.देश भर में लगभग 5 लाख रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने संकेत दिया है कि यदि एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान जारी रहता है, तो बड़ी संख्या में रेस्तरां बंद होने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, "रेस्तरां उद्योग अपने संचालन के लिए मुख्य रूप से वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भर है. आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा से बड़े पैमाने पर रेस्तरां बंद हो सकते हैं."

बेंगलुरु में, कई छोटे भोजनालयों ने गैस डीलरों द्वारा 7 मार्च से वाणिज्यिक सिलेंडरों की पुनर्भरण बंद होने की सूचना मिलने के बाद अपनी सेवाओं को चाय और कॉफी तक सीमित कर दिया है. गेल (इंडिया) लिमिटेड से पाइपलाइन गैस का उपयोग करने वाले लगभग 10-15 प्रतिशत प्रतिष्ठान ही बिना किसी व्यवधान के अपना संचालन जारी रखने में सक्षम हैं.

बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई, तो कई रेस्तरां बंद हो सकते हैं क्योंकि ज्यादातर छोटे भोजनालय प्रतिदिन कई एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं.

मुंबई में भी रेस्तरां इस संकट से प्रभावित होने लगे हैं. उद्योग संगठनों के अनुसार, शहर के लगभग 20 प्रतिशत होटल और रेस्तरां एलपीजी की कमी के कारण बंद हो चुके हैं. संगठनों का अनुमान है कि अगर आपूर्ति की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो यह संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.छोटे खाद्य विक्रेताओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. नीतू कुमारी, जो सड़क किनारे खाना बेचती हैं, ने बताया कि सिलेंडरों की बढ़ती कीमत और कमी के कारण उनके खाना पकाने का खर्च लगभग दोगुना हो गया है. नीतू कुमारी, जो एक छोटी सी खाने की दुकान चलाती हैं, ने कहा, "मुझे कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं अपने छोटे से स्टॉल को चलाने के लिए बचे हुए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर खाना बना रही हूं. पहले 20 थाली लफिंग बनाने में लगभग 700 रुपये लगते थे, लेकिन अब लगभग 1300 रुपये लगते हैं. लागत लगभग दोगुनी हो गई है. लोग कालाबाजारी में 3000-4000 रुपये में सिलेंडर खरीद रहे हैं. घरेलू एलपीजी की कीमत भी लगभग 150 रुपये प्रति किलो है."

रेस्टोरेंट मालिकों को भी मेनू पर पुनर्विचार करने और खाना पकाने के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हल्द्वानी के मोती महल रेस्टोरेंट के मालिक अमन सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट ने अपने मेनू से कई गैस-खपत वाले व्यंजन हटा दिए हैं.

उन्होंने कहा, "हमने चाइनीज व्यंजन और अन्य ऐसे व्यंजन हटा दिए हैं जिनमें अधिक गैस लगती है. इसके बजाय हम तंदूर में बनने वाले व्यंजन, सैंडविच और कम गैस खपत वाले व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं."

सिंह ने आगे बताया कि रेस्टोरेंट ने अस्थायी विकल्प के तौर पर कोयले से चलने वाले चूल्हे और इंडक्शन कुकटॉप का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है.गाजियाबाद के कैप्टन रेस्टोरेंट के मालिक एच.एन. वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "मुझे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं. मेरे पास सिर्फ आज के लिए गैस बची है. अगर कल तक आपूर्ति नहीं हुई, तो मुझे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि गैस के बिना मैं खाना नहीं बना सकता और ग्राहकों को खाना परोस नहीं सकता."

बीकानेरवाला स्वीट्स के मालिक वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके पास फिलहाल व्यावसायिक एलपीजी का स्टॉक है जो सिर्फ तीन से चार दिन और चलेगा. सरकार ने घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दीबढ़ती चिंताओं के बीच, सरकार ने कहा है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुरक्षित है और घरों में निर्बाध खाना पकाने की गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का आदेश दिया है. अधिकारियों ने कहा कि घरेलू उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है.

भारत वर्तमान में अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, और इस आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा आमतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता आई है. परिणामस्वरूप, घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं.रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी आवंटन की समीक्षा के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में 60 रुपये की वृद्धि के बाद दिल्ली में एक मानक 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 913 रुपये है. हालांकि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 613 रुपये का भुगतान करना जारी है.घबराहट में खरीदारी और जमाखोरी को रोकने के लिए, बुकिंग के बीच का अंतराल 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है.

वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ सुधीर बिष्ट ने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जिस एलपीजी संकट की बात हो रही है, वह असल में आपूर्ति की कमी नहीं बल्कि लोगों के मन का संकट है. कई घरों में डबल सिलेंडर कनेक्शन होने के कारण, उपभोक्ता पहला सिलेंडर खाली होते ही 10-15 दिन इंतजार करने के बजाय तुरंत रिफिल बुक करा लेते हैं, जिससे ऑर्डर में 70-80% की बढ़ोतरी हो जाती है और सिलेंडरों का बैकलॉग बन जाता है. इस अफरा-तफरी में की गई बुकिंग का असर आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ता है और छोटे अवैध सिलेंडरों की कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है. हालांकि, अगले 35-40 दिनों तक सरकार द्वारा एलपीजी की आपूर्ति को नियंत्रित किए जाने की संभावना है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है."

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए विश्वास जताया कि सरकार स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालेगी.हालांकि, विपक्षी नेताओं ने अधिक पारदर्शिता की मांग की है.

राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की और कई विपक्षी सांसदों के साथ संसद में एलपीजी आपूर्ति मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी संसदीय बहस की मांग करते हुए कहा कि जनता को स्थिति पर स्पष्टता का अधिकार है.कई राज्यों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी का स्तर बढ़ा दिया है

जमाखोरी करने पर होगी कार्रवाई

एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी के अपराध में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तीन महीने से सात साल तक की कैद या आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है.अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि वे घबराएं नहीं और मीडिया में बयान जारी कर कहा है कि घरेलू एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति है और एलपीजी बुकिंग प्रणाली से संबंधित तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. हालांकि, जब तक आपूर्ति श्रृंखला स्थिर नहीं हो जाती और व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता पहले के स्तर पर बहाल नहीं हो जाती, तब तक पूरे देश के घरों और रेस्तरांओं को अपनी रसोई के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा.

