ETV Bharat / bharat

कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं..बस एक धोखा, CM फडणवीस ने कहा

फडणवीस ने कहा कि, कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए.

CM on digital arrest
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि, कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई अवधारणा नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' का यह रूप सीधा-सीधा फ्रॉड यानी की धोखा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए दी. उन्होंने साफ किया कि, कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि, अगर आपको फोन या वीडियो कॉल करके बताया जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, तो यह पक्का एक फ्रॉड है.

फडणवीस ने कहा कि अगर साइबर फ्रॉड के शिकार लोग गोल्डन ऑवर के दौरान हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करते हैं, तो लगभग 90 प्रतिशत रकम वापस मिलने की संभावना होती है. इसलिए बिना देर किए शिकायत करना जरूरी है. मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई.

सोलापुर के विधायक अभिजीत पाटिल ने मुख्यमंत्री के बयान पर जवाब देते हुए अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि उनकी शुगर फैक्ट्री में भी इसी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ था. इस मामले में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी. पाटिल ने बताया, "गोल्डन ऑवर में शिकायत करने के बाद भी पैसे नहीं बच पाए." उनके मुताबिक, शुरू में यह रकम 35 अकाउंट में ट्रांसफर की गई और कुछ ही समय में यह 850 अकाउंट में फैल गई.

उन्होंने यह भी बताया कि इतनी तेजी से और इतनी बड़ी रकम का अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर होना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती है. इसलिए, उन्होंने सदन में मांग की कि साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है. इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस खास मामले की जानकारी नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा कि अब से तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताते हैं. वे यह कहकर डर का माहौल बनाते हैं कि उनका नाम ड्रग केस या दूसरे अपराध में मिला है. इसके बाद, संबंधित व्यक्ति को वीडियो कॉल पर बिठाकर मानसिक दबाव डाला जाता है और पैसे के लेन-देन के लिए मजबूर किया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि बहुत से लोग डर के मारे ऑनलाइन बड़ी रकम भेज देते हैं.

इस तरह के मास्टरमाइंड ज्यादातर विदेश में काम कर रहे हैं. यह नेटवर्क खासकर उन देशों से चलाया जाता है जिनकी भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा को यह भी बताया कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के जरिए विदेशी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की मशीनरी साइबर क्राइम के खिलाफ अलर्ट है और नागरिकों को जागरूक होकर और तुरंत एक्शन लेकर इसे लागू करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: 'अजित पवार प्लेन हादसे की हो CBI जांच': देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से किया अनुरोध

TAGGED:

DIGITAL ARREST
FADNAVIS ON DIGITAL ARREST
CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS
CYBER FRAUD IN MAHARASHTRA
FADNAVIS ON DIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.