ETV Bharat / bharat

Exclusive Interview: मणिपुर में अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी है: मेघालय सीएम कॉनराड संगमा

नई दिल्ली: मणिपुर में हिंसा के नए दौर के बीच, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि राज्य के अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी है. संगमा ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER ministry) को राज्य का पूरा विकास करने का काम सौंपा गया है और यह मणिपुर के परेशान समुदाय को दिलासा देने का एक विकल्प हो सकता है.

नई दिल्ली में ईटीवी भारत से खास बातचीत में संगमा ने कहा, “मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं. राज्य के अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी है और इसने हालात को और बिगाड़ दिया है.”

संगमा ने कहा कि मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अहम भूमिका है, “जाहिर है कि इस मामले में डेवलपमेंट एक बड़ी भूमिका निभाएगा.”

असल में, मणिपुर के घाटी और पहाड़ी दोनों जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स को लागू करने में राय अलग-अलग थी. इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय का दबदबा है और पहाड़ी जिलों में ज़्यादातर कुकी-जो आदिवासी ग्रुप का दबदबा है.

कुकी-जोमी-हमार के विधायकों ने 2024 में मणिपुर सरकार पर खुलेआम आरोप लगाया कि वह आदिवासी इलाकों में विकास के कामों को जानबूझकर धीमा कर रही है या रोक रही है, खासकर सड़क बनाने, पीएमजीएसवाई के काम, पीडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स, पानी सप्लाई स्कीम और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा में.

संगमा ने कहा कि आर्थिक विकास न केवल मणिपुर बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए समय की जरूरत है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 2025-26 में इस क्षेत्र के अलग-अलग राज्यों में 18,148.08 करोड़ रुपये के कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

मार्च-अप्रैल 2026 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तिमाही आंकड़ों और प्रोजेक्ट डैशबोर्ड (Project Dashboard) में कहा गया है कि असम में 255 परियोजनाएं चल रही हैं, इसके बाद मणिपुर में 115, अरुणाचल प्रदेश में 108, नागालैंड में 83, मेघालय में 78, त्रिपुरा में 77, मिजोरम में 62 और सिक्किम में 36 परियोजनाएं चल रही हैं.

मणिपुर के प्रोजेक्ट्स में सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, कनेक्टिविटी और एनईसी-बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम शामिल हैं.

मई 2023 से लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा के बावजूद, केंद्र ने पिछले तीन सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, पीएम-डिवाइन योजना, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) और दूसरी केंद्रीय योजना के जरिए मणिपुर में कई विकास और मूलढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं और उन्हें फंड दिया है.