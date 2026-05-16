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Exclusive Interview: मणिपुर में अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी है: मेघालय सीएम कॉनराड संगमा

मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने ईटीवी भारत के संवाददाता गौतम देबरॉय से विशेष बातचीत में कहा कि आर्थिक विकास न केवल मणिपुर बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए समय की जरूरत है.

Meghalaya CM Conrad Sangma
मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 4:23 PM IST

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नई दिल्ली: मणिपुर में हिंसा के नए दौर के बीच, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि राज्य के अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी है. संगमा ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER ministry) को राज्य का पूरा विकास करने का काम सौंपा गया है और यह मणिपुर के परेशान समुदाय को दिलासा देने का एक विकल्प हो सकता है.

नई दिल्ली में ईटीवी भारत से खास बातचीत में संगमा ने कहा, “मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं. राज्य के अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी है और इसने हालात को और बिगाड़ दिया है.”

संगमा ने कहा कि मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अहम भूमिका है, “जाहिर है कि इस मामले में डेवलपमेंट एक बड़ी भूमिका निभाएगा.”

असल में, मणिपुर के घाटी और पहाड़ी दोनों जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स को लागू करने में राय अलग-अलग थी. इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय का दबदबा है और पहाड़ी जिलों में ज़्यादातर कुकी-जो आदिवासी ग्रुप का दबदबा है.

कुकी-जोमी-हमार के विधायकों ने 2024 में मणिपुर सरकार पर खुलेआम आरोप लगाया कि वह आदिवासी इलाकों में विकास के कामों को जानबूझकर धीमा कर रही है या रोक रही है, खासकर सड़क बनाने, पीएमजीएसवाई के काम, पीडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स, पानी सप्लाई स्कीम और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा में.

संगमा ने कहा कि आर्थिक विकास न केवल मणिपुर बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए समय की जरूरत है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 2025-26 में इस क्षेत्र के अलग-अलग राज्यों में 18,148.08 करोड़ रुपये के कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

मार्च-अप्रैल 2026 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तिमाही आंकड़ों और प्रोजेक्ट डैशबोर्ड (Project Dashboard) में कहा गया है कि असम में 255 परियोजनाएं चल रही हैं, इसके बाद मणिपुर में 115, अरुणाचल प्रदेश में 108, नागालैंड में 83, मेघालय में 78, त्रिपुरा में 77, मिजोरम में 62 और सिक्किम में 36 परियोजनाएं चल रही हैं.

मणिपुर के प्रोजेक्ट्स में सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, कनेक्टिविटी और एनईसी-बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम शामिल हैं.

मई 2023 से लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा के बावजूद, केंद्र ने पिछले तीन सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, पीएम-डिवाइन योजना, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) और दूसरी केंद्रीय योजना के जरिए मणिपुर में कई विकास और मूलढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं और उन्हें फंड दिया है.

कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए या मंजूर हुए हैं, उनमें इंफाल पश्चिम के लाम्फेलपात (Lamphelpat) में 60 बेड वाला राज्य मानसिक अस्पताल शामिल है, जिसे पीएम-डिवाइन योजना के तहत 70.47 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर किया गया था. इसे फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी.

यह मणिपुर में धनमंजुरी यूनिवर्सिटी के लिए एक बुनियादी ढांचे का विकास था जिसे जून 2024 में पीएम-डिवाइन योजना के तहत 70 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी.

कॉन्फ्रेंस और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2025 में लगभग 110.52 करोड़ रुपये की लागत से इंफाल (फेज-I) में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र को भी मंजूरी दी गई. लेकिन, मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा ने विकासात्मक परियोजनाओं के काम पर काफी असर डाला, हालांकि काम पूरी तरह से नहीं रुका.

अधिकारियों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के सामान और मजदूरों की आवाजाही में रुकावट, नाकाबंदी और सुरक्षा की चिंताओं, राहत और सुरक्षा कामों के लिए राज्य के संसाधन का इस्तेमाल, राज्य सरकार को हुए राजस्व के नुकसान और कुछ लड़ाई-झगड़े वाले ज़िलों में प्रशासनिक गड़बड़ियों की वजह से कई प्रोजेक्ट्स में देरी हुई.

संगमा ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में हालात को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट के विकास के लिए पड़ोसी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते भी जरूरी हैं.

संगमा ने कहा, "हालांकि बांग्लादेश के साथ अब स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी है." उन्होंने कहा, "हमें बांग्लादेश के साथ काम करना होगा क्योंकि वहां बहुत संभावनाएं हैं."

संगमा के अनुसार, भारत और बांग्लादेश दोनों को लोगों के बीच संपर्क बेहतर करने की जरूरत है. संगमा ने कहा, "सामान्य आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होनी चाहिए, जो बांग्लादेश के साथ व्यापार मार्ग को फिर से खोलकर पहले हो रही थीं."

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