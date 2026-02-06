ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के इस गांव में है 200 साल पुराना लकड़ी का मकान, जौनसार के चंदोऊ गांव में संजोई है विरासत

देहरादून जिले के चंदोऊ गांव में देवदार से बना 200 साल पुराना भवन अभी भी सुरक्षित है

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
ये मकान कुछ कहता है... (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 6, 2026 at 3:26 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 3:42 PM IST

टीकम वर्मा

विकासनगर: उत्तराखंड अपनी जैव विविधता, सांस्कृतिक मूल्यों, स्थापत्य और भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है. इसका ज्यादातर इलाका पहाड़ी है तो यहां भवन निर्माण भी किसी चुनौती से कम नहीं है. लेकिन यहां कुशल शिल्पकारों ने साधन नहीं होने के बावजूद एक से बढ़कर एक निर्माण किए हैं.

पुराने समय में उत्तराखंड में लकड़ी के भवनों का प्रचलन था. ये भवन वातानुकूलित होने के साथ भूकंप रोधी होते हैं. ऐसा ही दो सदी पुराना लकड़ी का भवन देहरादून जिले के जौनसार बावर में आज भी शान से खड़ा है.

200 year old cedar wood house
उत्तराखंड में देवदार की लकड़ी से बना 200 साल पुराना भवन (Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड में है 200 साल पुराना देवदार की लकड़ी से बना भवन: जौनसार बावर में आज भी 100 साल से भी ज्यादा पुराने लकड़ी और पत्थरों से बने मकान बरकरार हैं. ये मकान भूकंप रोधी और गर्मी-सर्दियों में उचित तापमान बनाए रखने में सक्षम बताए जाते हैं.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
200 साल पहले बनी लकड़ी की खिड़की (Photo- ETV Bharat)

बदलते दौर में लोग अब सीमेंट और ईटों से मकान बना रहे हैं, बावजूद इसके कुछ ग्रामीण अपनी पैतृक संपत्ति, मकानों को अपनी धरोहर बनाकर संभाले हुए हैं.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
लकड़ी का ये मकान उत्तराखंड की धरोहर है (Photo- ETV Bharat)

लकड़ी के भवनों की ये होती है खासियत: उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित जौनसार बावर में एक 200 साल से भी अधिक पुराना भवन है. खास बात ये है कि ये भवन देवदार की लकड़ी और पत्थरों से तैयार किया गया है.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
मकान के अंदर से ही ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी (Photo- ETV Bharat)

दरअसल उत्तराखंड में पुराने दौर में लकड़ी और पत्थरों से ही मकान बनाए जाते थे. इन मकानों को तीन से चार मंजिल बनाने में दो से तीन साल लग जाते थे. उस दौर में मकान की दीवारों की चौड़ाई अधिक होती थी.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
लकड़ी के मकान को बनाने में 2 से 3 साल लगते थे (Photo- ETV Bharat)

अनाज सुरक्षित रखने के लिए भी होता था कमरा: जौनसार बावर के चंदोऊ गांव के 200 साल पुराने लकड़ी के भवन की खास बात ये है कि इसके प्रत्येक एक फीट की चिनाई पर लकड़ी की बल्ली चारों और आपस में जोड़ी गई है. इस तरह से ये बल्लियां मकान की दीवारों को जकड़े हुए हैं. ऊपरी मंजिल पूरी तरह देवदार की लकड़ी से बनाई गई है. छत पर स्लेटी पत्थरों को बिछाकर तैयार किया गया है.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
लकड़ी से की गई शानदार नक्काशी (Photo- ETV Bharat)

मकान की प्रथम मंजिल के नीचे जमीन से नीचे भी चार से पांच फुट का एक कमरा है, जिसमें जाने के लिए प्रथम मंजिल से लकड़ी की सीढ़ी दी गई है. यह कमरा मुख्य अनाज जैसे चौलाई, कोदा, कोणी, झंगौरा और फापरा के लिए सुरक्षित माना जाता है.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
लकड़ी के मकान का तापमान सर्दी और गर्मी के अनुकूल होता है (Photo- ETV Bharat)

बताते चलें कि ये सब मिलेट यानी मोटे अनाज हैं, जिनकी खेती पहले उत्तराखंड में प्रमुखता से की जाती थी. आजकल इनकी डिमांड पूरे विश्व में है.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
खिड़की पर की गई कलाकारी (Photo- ETV Bharat)

लकड़ी के भवन के छोटे दरवाजों का रहस्य: इस 200 साल पुराने मकान की खास बात यह भी है कि इसके सभी दरवाजे काफी छोटे हैं. एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी में लकड़ी की चौड़ी सीढ़ियां हैं.

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
ऊपरी मंजिल का जो हिस्सा बाहर निकला है, उसे देवदार की बल्लियों का सहारा है (Photo- ETV Bharat)

सबसे ऊपर वाली मंजिल में छोटे-छोटे झरोखे बाहर देखने के लिए और छत से रोशनी के लिए बनाए गए हैं. छोटे दरवाजों का असली कारण मकान स्वामी बताते हैं कि-

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
अब ऐसे मकान नहीं बन पाते हैं (Photo- ETV Bharat)

उस समय के दौर में चोरों का भय होता था. अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करता था, तो सिर झुकाकर आना पड़ता था, जिससे आसानी से पकड़ा जा सकता था.
-श्याम सिंह, मकान मालिक-

इतिहास के जानकार श्रीचंद ने की लकड़ी के भवनों के संरक्षण की मांग : घर की प्रथम मंजिल में अनाज रखने के लिए लकड़ी से निर्मित कोठार बने हैं. कोठार में कई खाने हैं, जिसमें अलग-अलग अनाज को सुरक्षित रखा जाता है. दूसरे और तीसरे मंजिल परिवार के सदस्यों के रहने के लिए बने हैं. इतिहास के जानकार श्रीचंद शर्मा ने बताया कि-

200 YEAR OLD CEDAR WOOD HOUSE
चोरों से बचने के लिए लकड़ी के मकान के दरवाजे छोटे रखे जाते थे (Photo- ETV Bharat)

इन पुराने मकानों की काष्ठ कला और आकार ने लम्बे अरसे से गर्मी, सर्दी और भूकंप के ना जाने कितने बसंत पार किए होगें. बावजूद अब भी बरकरार खड़े हैं. लेकिन कुछ सालों में जौनसार बावर क्षेत्र में लकड़ी से बने मकान आग की चपेट में भी आ रहे हैं. इन मकानों की सुरक्षा को निर्धूम चूल्हे और अलग रसोई होनी चाहिए. उतराखंड सरकार ऐसे मकानों को हेरिटेज में शामिल करे. समय रहते इन देवदार की लकड़ी से निर्मित मकानों की सुरक्षा और संरक्षण करना जरूरी है.
-श्रीचंद शर्मा, इतिहास के जानकार-

श्रीचंद शर्मा का कहना है कि धीरे धीरे अब लोगों ने सीमेंट और ईंटों के मकान बनाने शुरू किए हैं. कुछ लोगों द्वारा पुराने मकानों को नया स्वरूप भी दिया जा रहा है. नए मकानों में जरूरी सुविधाएं एक साथ देखी जा सकती हैं.

200 year old cedar wood house
इस भवन को परिवार के लोग आज भी संरक्षित रखे हुए हैं (Photo- ETV Bharat)

200 साल से बारिश और भूकंप के बीच भी खड़ा है लकड़ी का भवन: जौनसार बावर के चंदोऊ गांव निवासी मकान स्वामी गजेंद्र सिंह ने बताया कि-

उनका यह मकान पांच पीढ़ियों से है. पूर्वजों ने बताया कि यह मकान दो साल से अधिक समय में देवदार और पत्थरों से बनाया गया था. लकड़ी के मकान लंबे समय तक टिके रहते हैं. इन पर भूकंप का भी असर नहीं होता है. हमने नया मकान सीमेंट का भी बनाया है. अब लकड़ियां भी नहीं मिल पाती हैं. लोग सीमेंट और ईटों के मकान बना रहे हैं. लेकिन ईंट और सीमेंट का मकान जल्दी ही रिपेयर मांग रहा है.
-गजेंद्र सिंह, भवन स्वामी-

पीढ़ियों से संभाली है विरासत: श्याम सिंह ने बताया कि हम अपनी पैतृक धरोहर को संभाले हुए हैं. ऐसे मकान आज के इस दौर में नहीं बनाए जा सकते हैं. गौरतलब है कि देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके की चंदोऊ गांव में अनेक मकान देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं. इनमें कोई 150 साल तो कोई 100 साल और कोई 50 से 75 साल पुराने हैं. वास्तु और निर्माण कला की ये विरासत संजो कर रखने लायक है.

200 year old cedar wood house
विशेषज्ञों ने उत्तराखंड की इस धरोहर को संरक्षित करने की मांग उठाई है (Photo- ETV Bharat)

इन दिनों लकड़ी के मकानों में लग रही है आग: आपको बताते चलें कि बीते साल 31 जनवरी को देहरादून जिले के चकराता इलाके में स्थित गमरी गांव में देवदार की लकड़ी से बना 70 साल से ज्यादा पुराना भवन आग में जलकर खाक हो गया था. खास बात ये थी कि ये मकान तिमंजिला था और भवन निर्माण कला का अनोखा नमूना था.
ये भी पढ़ें: चकराता के गमरी गांव में तीन मंजिला मकान में लगी आग, 70 साल पुराना कीमती घर हुआ खाक

Last Updated : February 6, 2026 at 3:42 PM IST

