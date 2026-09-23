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‘कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं’, SC ने रेप की कोशिश के मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर खुद से संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश और उसकी छाती दबाकर छेड़छाड़ करने के आरोप 'रेप की कोशिश' नहीं माने जाते.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की कुछ बातें आपत्तिजनक थीं. पीठ ने बिहार के एडवोकेट जनरल एसडी संजय से कहा, "कुछ आपत्तिजनक बातें हैं." पीठ ने कहा, "हम आरोपी को सुनने के बाद ही सजा रद्द कर पाएंगे... आप कृपया स्थानीय पुलिस के जरिए यह पक्का करें कि उसे सजा मिल जाए."

इस साल जुलाई में एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया. यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर खुद संज्ञान लेने और उसे रद्द करने के बावजूद, पटना हाई कोर्ट ने वैसे ही तथ्यों के आधार पर और वैसे ही टिप्पणियां करते हुए आदेश पास किया.