‘कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं’, SC ने रेप की कोशिश के मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया
पटना हाई कोर्ट के हाल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है.
By Sumit Saxena
Published : September 23, 2026 at 1:52 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर खुद से संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश और उसकी छाती दबाकर छेड़छाड़ करने के आरोप 'रेप की कोशिश' नहीं माने जाते.
यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की कुछ बातें आपत्तिजनक थीं. पीठ ने बिहार के एडवोकेट जनरल एसडी संजय से कहा, "कुछ आपत्तिजनक बातें हैं." पीठ ने कहा, "हम आरोपी को सुनने के बाद ही सजा रद्द कर पाएंगे... आप कृपया स्थानीय पुलिस के जरिए यह पक्का करें कि उसे सजा मिल जाए."
इस साल जुलाई में एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया. यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर खुद संज्ञान लेने और उसे रद्द करने के बावजूद, पटना हाई कोर्ट ने वैसे ही तथ्यों के आधार पर और वैसे ही टिप्पणियां करते हुए आदेश पास किया.
हाई कोर्ट ने माना कि एक महिला की सलवार उतारने की कोशिश करने और उसकी छाती दबाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप रेप की कोशिश का अपराध नहीं बनते. हाई कोर्ट ने ये बातें बिहार के अमरपुर में 2008 के एक मामले में रेप की कोशिश के लिए एक आदमी की सजा को रद्द करते हुए कहीं.
आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने रेप की कोशिश और गलत तरीके से कैद करने का दोषी ठहराया था.हालांकि, हाई कोर्ट ने माना कि अभियोग पक्ष रेप की कोशिश का अपराध साबित करने में नाकाम रहा.
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