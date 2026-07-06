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उत्तराखंड की राजनीतिक कहानियां, 26 साल में 12 मुख्यमंत्री, सीएम बनने और हटने के पीछे हैं रोचक किस्से

हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा कभी खत्म नहीं हुई कि अगर उस समय कांग्रेस ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया होता, तो राज्य की राजनीति की दिशा कुछ अलग हो सकती थी. लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी बने और पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया.

एनडी तिवारी सरकार के पांच साल उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के दौर के रूप में याद किए जाते हैं. सिडकुल परियोजनाओं से लेकर बड़े निवेशकों को आकर्षित करने तक कई ऐसे फैसले हुए, जिन्होंने राज्य की आर्थिक दिशा तय की. आज भी उद्योग और रोजगार पर चर्चा होती है, तो उस दौर का जिक्र जरूर आता है. -नीरज कोहली, राजनीतिक विश्लेषक-

नरेंद्र सिंह नेगी का गीत भी रहा गेम चेंजर: यही वजह थी कि दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्ते अक्सर चर्चा का विषय बने रहे. हालांकि एनडी तिवारी का कार्यकाल लालबत्तियों के लिए बदनाम भी रहा. यहां तक तक नरेंद्र सिंह नेगी ने गीत गा दिया 'नौ छमी नारैणा'. ऐसा माना जाता है कि 2007 के चुनाव में कांग्रेस की हार में इस गीत का भी बड़ा रोल था.

एनडी तिवारी का दौर और हरीश रावत की नाराजगी: 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नाम चर्चा में थे. राज्य आंदोलन के बड़े चेहरे हरीश रावत भी दावेदारों में माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अनुभवी और राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नारायण दत्त तिवारी पर भरोसा जताया. दिलचस्प बात यह रही कि उस समय उत्तराखंड की राजनीति में सरकार और संगठन, दोनों के अपने-अपने केंद्र बन गए थे. सरकार का चेहरा एनडी तिवारी थे, जबकि संगठन में हरीश रावत की मजबूत पकड़ लगातार बनी रही.

स्वामी हटे और कोश्यारी की ताजपोशी, लेकिन नहीं जिता सके चुनाव: धीरे-धीरे पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग बढ़ने लगी और लगभग एक साल बाद नित्यानंद स्वामी को हटाकर, भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया. कोश्यारी को संगठन का मजबूत नेता माना जाता था. भाजपा को उम्मीद थी कि वह 2002 के चुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे. लेकिन राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंप दी.

राज्य गठन और नेतृत्व की पहली तलाश: 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया. नए राज्य के सामने प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने से लेकर राजधानी, रोजगार और विकास का रोडमैप तय करने जैसी चुनौतियां थीं. भाजपा ने वरिष्ठ नेता नित्यानंद स्वामी को पहला मुख्यमंत्री बनाया. हालांकि राज्य आंदोलन से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह भावना थी कि आंदोलन की राजनीति से निकले किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था. वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप रावत बताते हैं कि-

उत्तराखंड के राजनीतिक किस्से, 26 साल में 12 मुख्यमंत्री: किसी मुख्यमंत्री को चुनावी गणित ने हटाया, किसी को पार्टी के भीतर की नाराजगी ने, तो किसी को परिस्थितियों ने कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया. आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तब राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों और उनकी राजनीतिक यात्राओं को समझना दिलचस्प हो जाता है.

देहरादून: उत्तराखंड को बने 26 साल पूरे होने वाले हैं. इस दौरान राज्य ने 12 मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन यह सिर्फ नामों की सूची नहीं है. यह उन राजनीतिक संघर्षों, बगावतों, आरोपों, संगठनात्मक फैसलों और सत्ता के उतार-चढ़ाव की कहानी है, जिसने उत्तराखंड की राजनीति को आकार दिया.

खंडूड़ी की ईमानदार छवि और पहला झटका: 2007 में भाजपा सत्ता में लौटी तो पार्टी ने पूर्व सेना अधिकारी मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया. राज्य में उनकी छवि एक सख्त, अनुशासित और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर नेता की थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद खंडूड़ी ने नौकरशाही पर नियंत्रण और पारदर्शिता को लेकर कई कदम उठाए. वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा बताते हैं कि-

राजनीति सिर्फ प्रशासनिक छवि से नहीं चलती. 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिले, तो दिल्ली तक संदेश गया कि राज्य सरकार का राजनीतिक प्रबंधन कमजोर पड़ रहा है. इसके बाद अचानक नेतृत्व परिवर्तन हुआ और खंडूड़ी को हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बना दिया गया.

-कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार-

भाजपा के भीतर यह बदलाव लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा. आज भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता इसे उत्तराखंड भाजपा के सबसे अप्रत्याशित फैसलों में गिनते हैं.

निशंक सरकार और विवादों का दौर: रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भाजपा ने अपेक्षाकृत आक्रामक राजनीतिक शैली अपनाने की कोशिश की. निशंक को संगठन और कार्यकर्ताओं से संवाद रखने वाला नेता माना जाता था. हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा. खनन, भूमि आवंटन, कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा. चुनाव नजदीक आते-आते भाजपा के भीतर भी यह चिंता बढ़ने लगी कि सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है. सीएम और सरकार से आम जनता की नाराजगी भी बढ़ने लगी तो उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने फिर गीत गा दिया. इस बार बोल थे...अब कथगा खैल्यो...

धामी बीजेपी के पहले नेता हैं जिन्होंने सीएम के रूप में पांच साल पूरे किए (ETV Bharat Graphics)

2011 आते-आते पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर पुराना दांव खेला. चुनाव से कुछ महीने पहले निशंक को हटाकर खंडूरी की वापसी करा दी गई. उस समय भाजपा का नारा भी चर्चा में रहा था- 'खंडूड़ी है जरूरी', लेकिन खंडूड़ी की वापसी भी भाजपा को सत्ता में नहीं लौटा सकी और 2012 में कांग्रेस ने सरकार बना ली.

केदारनाथ आपदा और विजय बहुगुणा पर बढ़ता दबाव: 2012 में कांग्रेस सत्ता में लौटी, तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हरीश रावत सबसे आगे माने जा रहे थे. लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने विजय बहुगुणा को जिम्मेदारी सौंपी. यह फैसला उस समय भी विवादों और चर्चाओं में रहा. बहुगुणा सरकार का शुरुआती दौर अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया. राज्य ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी देखी. हजारों लोग मारे गए, लाखों प्रभावित हुए और पूरा सरकारी तंत्र अभूतपूर्व चुनौती के सामने खड़ा था. लेखक और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं कि-

आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों को लेकर सरकार की आलोचना शुरू हुई. विपक्ष हमलावर था ही, कांग्रेस के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा. कई नेताओं ने खुलकर नहीं तो परोक्ष रूप से नेतृत्व परिवर्तन की वकालत शुरू कर दी. आखिरकार फरवरी 2014 में बहुगुणा को पद छोड़ना पड़ा और कांग्रेस ने हरीश रावत पर दांव लगाया.

-जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार-

हरीश रावत का संघर्ष और राष्ट्रपति शासन: करीब एक दशक तक इंतजार करने के बाद हरीश रावत मुख्यमंत्री बने. उनके समर्थकों के लिए यह राजनीतिक संघर्ष की बड़ी जीत थी. लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा लड़ाई विपक्ष से नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर लड़नी पड़ी. विजय बहुगुणा समर्थक खेमे और हरीश रावत समर्थकों के बीच खींचतान की खबरें लगातार आती रहीं. 2016 में हालात उस समय विस्फोटक हो गए, जब कांग्रेस के नौ विधायक बागी हो गए. वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं कि-

उस समय विधानसभा में बहुमत पर संकट खड़ा हो गया था. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. इसके बाद जो हुआ, वह उत्तराखंड की राजनीति के सबसे नाटकीय अध्यायों में शामिल है. मामला अदालत पहुंचा. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. फ्लोर टेस्ट हुआ और अंततः हरीश रावत दोबारा मुख्यमंत्री बने.

-जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार-

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया. 2017 के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और हरीश रावत सत्ता से बाहर हो गए.

त्रिवेंद्र रावत और गैरसैंण का अध्याय: 2017 में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने. संघ पृष्ठभूमि से आने वाले त्रिवेंद्र को संगठन का भरोसेमंद चेहरा माना जाता था. उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के अलावा कमिशनरी घोषित करने का रहा. वर्षों से चली आ रही मांग को देखते हुए इसे बड़ा राजनीतिक कदम माना गया. राजनीतिक विश्लेषक नीरज कोहली बताते हैं कि-

अंदरखाने गैरसैण क्षेत्र को कमिशनरी बनाने के फैसले की आलोचना भी हुई. लेकिन इसी दौर में नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को लेकर शिकायतें भी सामने आने लगीं. भाजपा के कई विधायक सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन संगठन के मंचों पर नाराजगी जाहिर करते रहे. 2021 आते-आते यह असंतोष इतना बढ़ गया कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया. राज्य गठन के बाद यह पहली बार नहीं था, लेकिन समय ने सबको चौंका दिया.

-नीरज कोहली, राजनीतिक विश्लेषक-

तीरथ सिंह रावत और चार महीने की सरकार: मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो माना गया कि भाजपा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाना चाहती है. लेकिन उनका कार्यकाल लगातार सुर्खियों में रहा. वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा बाताते हैं कि-

फटी जींस वाले बयान समेत कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी थी. इसी बीच संवैधानिक चुनौती भी सामने आ गई. उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन उस समय उपचुनाव कराना व्यावहारिक नहीं था. परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के करीब चार महीने बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा. उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में यह सबसे छोटे कार्यकालों में दर्ज हो गया.

-कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार-

धामी और उत्तराखंड की राजनीति का नया अध्याय: जब जुलाई 2021 में भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया तो राजनीतिक विश्लेषकों का बड़ा वर्ग इस फैसले को चुनावी प्रयोग मान रहा था. उस समय धामी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल थे और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चित चेहरा भी नहीं थे. लेकिन अगले एक साल में उन्होंने खुद को राज्य की राजनीति के केंद्र में स्थापित कर लिया.

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी. यह अपने आप में रिकॉर्ड था, क्योंकि उत्तराखंड में तब तक हर चुनाव में सत्ता बदलती रही थी. दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा चुनाव जीत गई, लेकिन धामी अपनी खटीमा सीट हार गए. इसके बावजूद पार्टी ने नेतृत्व नहीं बदला और दोबारा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया. उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा फैसला पहले कभी देखने को नहीं मिला था. बाद में चंपावत उपचुनाव में बड़ी जीत के साथ उन्होंने विधानसभा में वापसी की.

वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत बताते हैं कि-

धामी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, निवेश सम्मेलन और सख्त भू-कानून जैसे मुद्दों ने उनकी सरकार को अलग पहचान दी. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलना लगभग राजनीतिक परंपरा बन चुका था, वहां धामी लगातार दूसरे कार्यकाल में सरकार चला रहे हैं. यही वजह है कि आज उनकी राजनीतिक यात्रा को राज्य की सत्ता में स्थायित्व की नई कहानी के रूप में देखा जा रहा है.

-जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार-

उत्तराखंड की राजनीति का बदलता चेहरा: सभी वरिष्ठ जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड के 26 वर्षों के इतिहास में मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी स्थिर नहीं रही. सत्ता परिवर्तन, संगठनात्मक फैसले, बगावत, आपदाएं, चुनावी हार-जीत और संवैधानिक संकट- इन सबने मिलकर राज्य की राजनीति को आकार दिया है. नित्यानंद स्वामी से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक की यात्रा केवल मुख्यमंत्रियों की सूची नहीं, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक विकास की कहानी है. फर्क सिर्फ इतना है कि जहां शुरुआती दो दशकों में मुख्यमंत्री बदलना राज्य की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया था, वहीं अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड स्थिर नेतृत्व के एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है. अगर धामी अपना कार्यकाल इसी तरह आगे बढ़ाते हैं, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की राजनीति को 'बार-बार बदलते मुख्यमंत्री' नहीं, बल्कि 'स्थायी नेतृत्व' के नए अध्याय के रूप में याद किया जाए.

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