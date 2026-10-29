थेनी जिला जेल से 17 कैदी कैसे हुए फरार...कौन है वह मास्टरमाइंड? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
जेल से फरार होने के 40 घंटे के अंदर पुलिस ने भागे हुए सभी 17 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया.
Published : October 29, 2026 at 2:27 PM IST
थेनी: तमिलनाडु में थेनी जिला जेल से 17 कैदियों के भागने वाला मास्टरमाइंड कौन था. इस सवाल का जवाब पुलिस ने दिया है. उसने बताया कि भागने वाले 17 कैदियों में से एक लिंगा प्रसाद नाम के शख्स ने साजिश रची थी. वहीं इसे पूरे खेल का मास्टरमाइंड था.
26 तारीख की रात को थेनी जिले में अंदीपट्टी के पास थेक्कमपट्टी जिला जेल से 17 कैदी जेल गार्ड पर हमला करके भाग गए. इसके बाद दक्षिणी जोन पुलिस आईजी विजयेंद्र बिदारी के आदेश पर 20 से ज्यादा स्पेशल टीमें बनाई गईं और तलाश तेज कर दी गई.
इसके बाद थेनी, मदुरै, शिवगंगा, विरुधुनगर समेत कई जिलों में गहन खोज अभियान चलाए गए. सर्च ऑपरेशन में एंटी-नक्सल यूनिट के गार्ड भी तैनात किए गए. थेक्कमपट्टी जेल के आसपास के पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से सर्विलांस ऑपरेशन भी किए गए. इसके बाद पुलिस ने 40 घंटे के अंदर सभी 17 फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.
इस बारे में पुलिस ने बताया कि थेनी जेल में कुछ कैदियों की बेल खारिज हो गई थी. ऐसे में जेल के अंदर कैदियों ने भागने की सीक्रेट साजिश रची. उस समय जांच में पता चला कि लिंगा प्रसाद ने जेल से भागने का आइडिया दिया था. बाद में दूसरे कैदी भी इस प्लान में शामिल हो गए.
यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि फरार कैदियों ने मिलकर कोई और आपराधिक काम करने की प्लानिंग की थी या नहीं. इस बीच इस घटना के जवाब में तमिलनाडु की सभी जेलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने बताया कि इसके अलावा जेल प्रशासन कुछ कैदियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर करने के लिए कदम उठा रहा है उन्हें भारी सुरक्षा की जरूरत है.
कथित तौर पर लिंगा प्रसाद थेनी जेल से कैदियों को भगाने की साजिश रची थी. बताया जा रहा है कि वह इसके पीछे का मास्टरमाइंड था. पुलिस ने पांचवे व्यक्ति के तौर पर उसे गिरफ्तार किया. जब वह जेल से भागने के दौरान एक ऑटो में चढ़ने की कोशिश कर रहा था उसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा.
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