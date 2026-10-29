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थेनी जिला जेल से 17 कैदी कैसे हुए फरार...कौन है वह मास्टरमाइंड? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

तमिलनाडु में थेनी जिला जेल (फाइल फोटो) ( IANS )

थेनी: तमिलनाडु में थेनी जिला जेल से 17 कैदियों के भागने वाला मास्टरमाइंड कौन था. इस सवाल का जवाब पुलिस ने दिया है. उसने बताया कि भागने वाले 17 कैदियों में से एक लिंगा प्रसाद नाम के शख्स ने साजिश रची थी. वहीं इसे पूरे खेल का मास्टरमाइंड था.

26 तारीख की रात को थेनी जिले में अंदीपट्टी के पास थेक्कमपट्टी जिला जेल से 17 कैदी जेल गार्ड पर हमला करके भाग गए. इसके बाद दक्षिणी जोन पुलिस आईजी विजयेंद्र बिदारी के आदेश पर 20 से ज्यादा स्पेशल टीमें बनाई गईं और तलाश तेज कर दी गई.