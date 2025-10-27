ETV Bharat / bharat

छठ में 'ठेकुआ' प्रसाद है जरूरी, वैज्ञानिक और पारंपरिक मान्यता जानें

मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है प्रसाद : भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित इस पर्व में कई अनुष्ठान होते हैं, लेकिन एक चीज पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ अनिवार्य है. गेहूं के आटे, गुड़ और घी जैसी साधारण सामग्री से तैयार ठेकुआ पारंपरिक रूप से मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है.

छठी मइया को प्रसाद में ठेकुआ का प्रसाद (ETV Bharat)

छठ का सबसे पवित्र प्रसाद: छठ पूजा में ठेकुआ को सबसे शुद्ध और पवित्र प्रसाद माना जाता है. व्रती महिलाएं स्नान, ध्यान और संकल्प के बाद पूरी शुद्धता के साथ इसे मिट्टी के चूल्हे पर बनाती हैं. इस दौरान घर में किसी तरह का नमक, मसाला या प्याज-लहसुन का उपयोग नहीं होता. इसीलिए ठेकुआ को 'सात्विक प्रसाद' कहा जाता है. व्रती इसे सूर्य देव और छठी मइया को अर्पित करने के बाद परिवार और समाज के बीच बांटते हैं.

पटना : छठ पूजा का नाम आते ही मन में 'कांच ही बांस के बहंगिया' गूंज उठता है और याद आता है मिट्टी का चूल्हा, गंगाजल की स्वच्छता और थाल में सजा ठेकुआ का प्रसाद. लोक आस्था के महापर्व छठ की बात हो और ठेकुआ का ज़िक्र न आए, यह संभव नहीं. ठेकुआ सिर्फ छठ पूजा का प्रसाद नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन की मिठास का प्रतीक है. अब यही परंपरागत ठेकुआ का स्वाद बिहार की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है.

अर्घ्य देतीं छठव्रती (ETV Bharat)

सादगी में स्वाद की मिठास: ठेकुआ की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और स्वाद का अद्भुत मेल है. इसमें रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का प्रयोग किया जाता है, जो इसे प्राकृतिक मिठास देता है. गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन में सहायक होता है. नारियल और सूखे मेवे इसमें पोषकता बढ़ाते हैं, जबकि घी इसके स्वाद और सुगंध को दिव्य बना देता है. यही वजह है कि यह प्रसाद कई दिनों तक खराब नहीं होता और दूर-दराज के रिश्तेदारों तक भी भेजा जा सकता है.

शाम का अर्घ्य संपन्न (ETV Bharat)

स्वास्थ्य और परंपरा का संतुलन: छठ की संस्कृति पर काम करने वाले साहित्यकार हृदय नारायण झा बताते हैं कि ठेकुआ न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है. इसमें मौजूद गुड़, आटा और घी शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं.

"यह प्रसाद मौसम परिवर्तन के दौरान शरीर को ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करता है. छठ में जो ठेकुआ इस्तेमाल किया जाता है वह सांचे में डालकर आकृति देकर तैयार किया जाता है. सांचा भी ऐसा होता है, जिस पर सूर्य की आकृति बनी होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य में जो तेज होता है वह तेज ठेकुआ पर भी उतरे."- हृदय नारायण झा,साहित्यकार

ठेकुआ (ETV Bharat)

बिहार से निकलकर देशभर तक पहुंचा ठेकुए का स्वाद (ETV Bharat)

बिहार से निकलकर देशभर तक पहुंचा स्वाद: आज ठेकुआ बिहार की सीमाओं से निकलकर देशभर में लोकप्रिय हो गया है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में रहने वाले प्रवासी बिहारी छठ के समय इसे बनवाकर ऑनलाइन मंगवाते हैं. कई जगहों पर अब 'बिहार ठेकुआ फेस्टिवल' जैसे आयोजन भी होने लगे हैं. यह बिहार के पारंपरिक स्वाद और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुका है. बिहार के लिए ठेकुआ केवल एक प्रसाद नहीं, बल्कि श्रद्धा, सादगी और आत्मीयता का प्रतीक है.

छठ पर्व में अर्घ्य के दौरान चढ़ता है महाप्रसाद: छठ महापर्व पर अस्ताचलगामी सूर्य के साथ-साथ उदीयमान सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है. इस दौरान, छठ व्रती भगवान भास्कर को आटे, गुड़ और घी से बना ठेकुआ और कई तरह के फल चढ़ाते हैं. इस त्योहार का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ है, जिसे महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है.

