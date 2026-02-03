ETV Bharat / bharat

इधर चल रहा था अजित दादा का अंतिम संस्कार, उधर चोरों ने उड़ाए 20 लाख के गहने और कैश...7 लोग गिरफ्तार

बारामती: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 20.50 लाख रुपये के सोने के गहने और कैश चोरी कर लिए. पुलिस ने चोरी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि, बारामती प्लेन हादसे में 28 जनवरी को अजित पवार औऱ चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी.

बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की पहचान राजकुमार बाबूराव अठावले, मोहम्मद अनीस, एजाज भागू मिरावाले, मोहम्मद सादिक, बालू उर्फ ​​दत्तात्रेय बबन धोत्रे, तुषार कैलाश मसल और नितिन अंकुश गायकवाड़ के रूप में हुई है.

जांच में पता चला कि शिकायत करने वाले रंजीत बालासाहेब जाधव, और गवाह विश्वजीत अनिल तुपे, अंकुश शांताराम दिघे, प्रशांत लक्ष्मण सपकाल, विकास कैलाश भागवत, रंजीत मधुकर भोंगले और दूसरों की सोने की चेन और कैश चोरी हो गए, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. यह ऑपरेशन एसपी संदीप गिल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गणेश बिरादर, सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर सुदर्शन राठौड़ और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव की देखरेख में किया गया.