ETV Bharat / bharat

इधर चल रहा था अजित दादा का अंतिम संस्कार, उधर चोरों ने उड़ाए 20 लाख के गहने और कैश...7 लोग गिरफ्तार

अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर लाखों के गहने और कैश चुरा लिए.

theft-of-more-than-20-lakhs-during-ajitdada-pawar-funeral-seven-accused-arrested
गहने और कैश चोरी के आरोप में सात लोग गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 20.50 लाख रुपये के सोने के गहने और कैश चोरी कर लिए. पुलिस ने चोरी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि, बारामती प्लेन हादसे में 28 जनवरी को अजित पवार औऱ चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी.

बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की पहचान राजकुमार बाबूराव अठावले, मोहम्मद अनीस, एजाज भागू मिरावाले, मोहम्मद सादिक, बालू उर्फ ​​दत्तात्रेय बबन धोत्रे, तुषार कैलाश मसल और नितिन अंकुश गायकवाड़ के रूप में हुई है.

जांच में पता चला कि शिकायत करने वाले रंजीत बालासाहेब जाधव, और गवाह विश्वजीत अनिल तुपे, अंकुश शांताराम दिघे, प्रशांत लक्ष्मण सपकाल, विकास कैलाश भागवत, रंजीत मधुकर भोंगले और दूसरों की सोने की चेन और कैश चोरी हो गए, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. यह ऑपरेशन एसपी संदीप गिल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गणेश बिरादर, सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर सुदर्शन राठौड़ और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव की देखरेख में किया गया.

आरोपियों से चोरी का सामान बरामद करने के लिए पूरी पूछताछ चल रही है. सब-इंस्पेक्टर युवराज पाटिल मामले की आगे की जांच कर रहे हैं. इस बीच, राकांपा के विधायक अमोल मिटकरी ने मांग की कि महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का नाम बदलकर अजीत पवार के नाम पर रखा जाए.

लड़की बहिन योजना, जिसकी घोषणा पवार ने तब की थी जब वह वित्त मंत्री थे और जुलाई 2024 में शुरू हुई थी, जो 21 से 65 साल की योग्य महिलाओं को सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए हर महीने 1,500 रुपये की मदद करती है.

ये भी पढ़ें: सामना का दावा, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का हाथ

TAGGED:

BARAMATI POLICE
AJIT DADA PAWAR FUNERAL
THEFT OF MORE THAN 20 LAKHS
SEVEN ACCUSED ARRESTED
AJIT DADA PAWAR FUNERAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.